Pioneirismo na inovação em energia de fusão nuclear por duas décadas: a Shanghai Electric impulsiona os projetos globais CRAFT e ITER, promovendo um futuro sustentável para a Terra

XANGAI, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) anunciou recentemente vários marcos importantes no campo da fusão nuclear controlada, incluindo a entrega da maior caixa de bobina de campo toroidal do mundo e a chegada bem-sucedida do equipamento criostático de teste frio de ímãs do projeto Reator Experimental Termonuclear Internacional (ITER) na instalação localizada na França.

A maior bobina de campo toroidal (TF) do mundo, desenvolvida em conjunto pela Shanghai Electric e pela ASIPP, foi entregue à Instalação de Pesquisa Abrangente para Tecnologia de Fusão (CRAFT) em Hefei, na China.

Essas conquistas ressaltam a capacidade tecnológica das empresas chinesas de promover a colaboração global na área de energia de fusão e dão novo impulso positivo à transição mundial para a energia limpa.

"Pioneira na fabricação de equipamentos de ponta na China, a Shanghai Electric está comprometida com o avanço da energia de fusão por meio da inovação tecnológica e da colaboração internacional. Continuaremos a alavancar nossos principais pontos fortes na fabricação extrema e na integração de engenharia para prestar suporte sólido a grandes projetos científicos globais, como o ITER, ajudando a humanidade a alcançar o grande objetivo da energia limpa", comentou Wu Lei, presidente do Shanghai Electric Group.

As mais recentes entregas tecnológicas não apenas representam avanços para a China na fabricação de componentes essenciais para a fusão nuclear, como também consolidam ainda mais o papel do país na cadeia global de suprimentos para a pesquisa em fusão.

Em outubro, o equipamento criostático para teste a frio do ímã, fabricado em conjunto pelo Shanghai Electric Nuclear Power Group e pelo Instituto de Física de Plasma da Academia Chinesa de Ciências (ASIPP), chegou por via marítima ao porto francês de Marselha, antes de ser lentamente transportado, a passo de caminhada, por mais de 70 quilômetros até o local da Organização ITER em Cadarache. Como um dos sete membros principais do projeto ITER, a China está trabalhando com parceiros internacionais para promover o avanço da tecnologia de fusão, levando-a do laboratório à comercialização.

A equipe conjunta do Shanghai Electric Nuclear Power Group superou as rigorosas restrições do local do ITER — altura, peso e largura — e concluiu a fabricação em apenas 11 meses. Eles alcançaram a conformação em nível milimétrico de grandes superfícies contornadas, a montagem antideformação e a soldagem de grandes revestimentos e flanges planos de grande diâmetro, além do primeiro teste de bombeamento a vácuo e de vazamento de hélio de um recipiente ultragrande. Dessa forma, estabeleceram padrões internacionais para o controle de deformação em nível milimétrico e para a vedação de alto vácuo a 10⁻⁴ mbar.

Como o maior e mais influente projeto de megaciência internacional do mundo, o ITER reúne os esforços conjuntos de mais de 30 países, incluindo a União Europeia, Índia, Japão, Coreia do Sul, Rússia, Estados Unidos e China, com o objetivo de alcançar reações de fusão em larga escala e avançar rumo à liberação estável e controlável de energia.

No entanto, a maior bobina de campo toroidal (TF) do mundo, desenvolvida em conjunto pela Shanghai Electric e pela ASIPP, foi entregue à Instalação de Pesquisa Abrangente para Tecnologia de Fusão (CRAFT) em Hefei. Fabricada inteiramente em aço inoxidável austenítico, ela mede 21 metros de altura, tem 12 metros de largura, pesa cerca de 400 toneladas e é mais de 1,2 vezes maior — e aproximadamente duas vezes mais pesada — do que o componente equivalente do ITER.

Na reunião ministerial do Grupo Mundial de Energia de Fusão da AIEA e na 30ª Conferência de Energia de Fusão, realizadas em 14 de outubro em Chengdu, a Shanghai Electric destacou duas décadas de conquistas em equipamentos de fusão — abrangendo os projetos EAST, CRAFT, BEST, HT-6M e HL-1 — e suas soluções de sistema líderes do setor, atraindo grande interesse global e ressaltando o papel da fusão no combate às mudanças climáticas e na demanda futura de energia.

Ao longo dos anos, a Shanghai Electric enfrentou desafios técnicos importantes na pesquisa de materiais de fusão, fusão de hidrogênio-boro em mega-amperes e soldagem a laser de alta frequência com penetração profunda. Esses avanços aprimoraram o desempenho dos dispositivos de fusão em condições extremas e forneceram soluções replicáveis, experiências valiosas e robustez tecnológica para a pesquisa global em fusão.

