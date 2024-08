Journée internationale de la jeunesse 2024 : Shanghai Electric lance une formation d'intégration pour les nouvelles recrues en mettant l'accent sur le développement de la carrière des jeunes

Plus de 700 diplômés ont rejoint Shanghai Electric lors de la dernière vague d'embauches ; conjointement avec l'entreprise, ils transformeront les idées en innovations qui aident à accélérer la transformation intelligente et écologique de l'industrie de l'énergie.

SHANGHAI, 14 août 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 2727, SSE : 601727) a récemment lancé un programme de formation complet destiné à plus de 700 diplômés nouvellement recrutés. Cette initiative, qui fait suite à une vague d'embauches à l'échelle nationale, vise à former de jeunes talents pour des secteurs en première ligne de la refonte de l'industrie de l'énergie. Dans le cadre de ce programme, les recrues ont visité les bases industrielles de Shanghai Electric, où elles ont pu découvrir la structure organisationnelle, les processus d'innovation, les avancées numériques et les stratégies de gestion des talents de l'entreprise.

"Les jeunes talents ont toujours été le moteur de notre croissance soutenue et de notre vision à long terme", a déclaré Zhu Zhaokai, administrateur salarié chez Shanghai Electric Holdings Group. "Leur esprit d'innovation et leurs perspectives nouvelles sont les garants du dynamisme et de l'avant-gardisme de Shanghai Electric. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il est essentiel que nous continuions à cultiver les jeunes talents, en encourageant nos nouvelles recrues à faire preuve de créativité et à innover".

La campagne de recrutement de cette année à Shanghai Electric souligne l'orientation stratégique de l'entreprise vers l'innovation dans les domaines suivants : le haut de gamme, les produits intelligents et les équipements pour l'industrie et l'énergie verte.

L'attraction de talents de haut niveau est au cœur de cette démarche :

348 des nouveaux membres du personnel sont titulaires d'un master ou d'un doctorat, représentant 48 % de l'effectif total ;

78 diplômés d'universités de renommée mondiale, dont plus de 90 % proviennent d'établissements d'enseignement classés dans le QS Top 200.

Pour un développement intelligent, Shanghai Electric a ciblé le recrutement dans des domaines essentiels à sa croissance : l'automatisation et les technologies numériques. Les embauchés de 2024 incluent :

34 % de diplômés spécialisés dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les sciences et technologies intelligentes, l'ingénierie de fabrication intelligente et l'automatisation - des secteurs de plus en plus vitaux pour le développement de l'exploitation des centrales électriques, des équipements d'automatisation, de l'énergie nucléaire et des logiciels industriels.

Shanghai Electric démontre son engagement en faveur de la durabilité environnementale en donnant la priorité aux candidats ayant une expertise dans les industries vertes.

L'entreprise a activement recherché des diplômés en sciences de l'environnement, en génie chimique, en énergies renouvelables et en technologies énergétiques avancées, 40 % de ses nouvelles recrues provenant de ces domaines spécialisés.

Transformation numérique et évaluations sur mesure

La transformation numérique est au cœur de la stratégie de Shanghai Electric, qui explore de nouvelles solutions pour innover en matière d'énergie et d'équipements industriels. Cette année, le processus de recrutement a été optimisé grâce à des évaluations en ligne personnalisées, conçues pour identifier le potentiel unique de chaque candidat. La formation des nouveaux employés comprend des méthodes innovantes telles que des discussions de groupe sans animateur et des études de cas complètes, qui s'alignent sur les objectifs stratégiques de l'entreprise.

Système de développement des talents "Excellence E+"

Pour maximiser le potentiel des jeunes professionnels, Shanghai Electric a développé le cadre de développement des talents "Excellence E+" avec trois objectifs, Electric+, Empower+ et Engine+, et structuré en cinq phases : intégration, compréhension, développement des compétences, perfectionnement et accomplissement. Les nouvelles recrues participeront à des programmes de développement des talents en fonction de leur parcours professionnel et de leur stade de croissance. Les principaux programmes comprennent un camp de formation intensive, des projets de promotion des jeunes talents, des programmes de formation technique et de gestion, ainsi qu'un programme spécial visant à former les futurs leaders technologiques.

Programmes ciblés et formation pratique

Shanghai Electric Wind Power Group, une filiale de Shanghai Electric, a mis en place un programme détaillé axé sur la phase de compréhension pour les jeunes talents, en utilisant un modèle "1+2+2+12". Une approche globale garantit que les nouveaux employés acquièrent une maîtrise des procédures de base, de la technologie des produits, des techniques d'assemblage et de la gestion des sites, elle inclut :

un mois d'enseignement théorique,

deux mois d'expérience pratique en atelier,

deux mois d'apprentissage sur place dans des parcs éoliens,

et 12 mois de formation en cours d'emploi.

Shanghai Electric Power Station Group cible également des jeunes professionnels dans la phase de réalisation afin de former les futurs dirigeants du secteur des énergies renouvelables. Alors que le monde accélère sa transition vers l'énergie durable, cette initiative stratégique offre une formation intensive dans des domaines cruciaux tels que l'électrochimie, la science des matériaux, les semi-conducteurs et la physique. Cette formation vise à doter ces personnes à fort potentiel des diverses compétences nécessaires pour exceller sur le marché concurrentiel des énergies renouvelables.

