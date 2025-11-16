A Shanghai Electric e a Siemens assinam um acordo-quadro para acelerar a transformação verde e digital da rede de energia

Parceria foca em equipamentos de sistema de energia de média e baixa tensão para promover as metas de carbono duplo da China

XANGAI, 16 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) e a Siemens AG assinaram um acordo-quadro para o "Projeto de Aquisição de Equipamentos de Sistema de Energia de Novo Tipo de Média-Baixa Tensão – Rede Inteligente", durante a 8ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE). A colaboração visa aprofundar a inovação em equipamentos de sistema de energia de média e baixa tensão, impulsionando o progresso na digitalização e descarbonização para apoiar as metas de carbono duplo da China.

Sob o acordo, ambas as empresas alavancarão forças complementares para acelerar a expansão do mercado, a transformação verde e as atualizações inteligentes, proporcionando benefícios mútuos e criando projetos de referência para uma rede de energia sustentável. A assinatura destaca o papel proativo da Shanghai Electric na transição energética global e reflete a visão estratégica compartilhada de ambas as empresas no avanço do desenvolvimento de baixo carbono e digital.

"A Shanghai Electric e a Siemens compartilham uma parceria de longa data construída em décadas de confiança e joint ventures", disse Zhu Zhaokai, Presidente do Grupo Shanghai Electric. "Este acordo representa um novo marco em nossa cooperação e um passo importante para a construção de sistemas de energia inteligentes e verdes. Esperamos aprofundar a colaboração com a Siemens para criar projetos de referência para uma rede de energia mais verde."

A Siemens Energy sublinhou o papel crucial da China na transição energética global. A empresa reafirmou seu compromisso com a parceria com a Shanghai Electric, observando que seu foco conjunto é no desenvolvimento de equipamentos de ponta e soluções integradas. Esta colaboração visa entregar mais "projetos farol" que demonstrem a inovação chinesa na construção de um futuro energético sustentável.

Por mais de três décadas, a Shanghai Electric e a Siemens mantiveram uma estreita colaboração tecnológica e cooperação de mercado, estabelecendo referências no setor de transmissão e distribuição de energia da China. Marcos recentes incluem:

Abril de 2025: Assinatura de um acordo de cooperação estratégica para avançar a transmissão e distribuição de energia, a digitalização e as iniciativas de baixo carbono.

Julho de 2025: Visita de Karim Amin, membro do Conselho Executivo da Siemens Energy, para discutir a sinergia de tecnologia de energia, a integração de sistemas e o desenvolvimento do mercado global.

Este novo acordo acelerará ainda mais a transformação verde da indústria de sistemas de energia e fortalecerá a liderança da Shanghai Electric em equipamentos de transmissão e distribuição, ao mesmo tempo que abrirá novas oportunidades para a cooperação internacional.

Olhando para o futuro, ambas as partes tomarão esta assinatura como um ponto de partida para aprofundar a colaboração estratégica, explorar aplicações integradas em diversos cenários industriais e alavancar parcerias de equipamentos de ponta para construir projetos de referência para o desenvolvimento sustentável e de baixo carbono. Juntas, a Shanghai Electric e a Siemens entregarão "Soluções Shanghai Electric" confiáveis e com visão de futuro para apoiar a transição energética da China e do mundo.

