День молодежи 2024: тренинг Shanghai Electric по развитию карьеры молодежи для новичков

Более 700 выпускников присоединились к Shanghai Electric во время последней волны найма,чтобы вместе с компанией превратить идеи в инновации, которые помогают ускорить интеллектуальную и зеленую трансформацию энергетической отрасли

ШАНХАЙ, 14 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) недавно запустил комплексную программу обучения, предназначенную для более чем 700 вновь принятых выпускников. Этот шаг, последовавший за общенациональным всплеском найма, направлен на формирование молодых талантов для секторов, находящихся в авангарде трансформирования энергетической отрасли. В рамках программы новобранцы посетили промышленные базы Shanghai Electric, где получили представление о корпоративной структуре компании, инновационных процессах, цифровых достижениях и стратегиях управления талантами.

International Youth Day 2024: Shanghai Electric Launches Onboarding Training for New Recruits with Focus on Youth Career Development.

«Молодые таланты всегда были движущей силой нашего устойчивого роста и долгосрочного видения, — сказал Чжу Чжаокай (Zhu Zhaokai), директор по персоналу Shanghai Electric Holdings Group. — Их инновационный дух и свежее видение — это то, что делает компанию Shanghai Electric динамичной и дальновидной. Поскольку мы смотрим в будущее, крайне важно, чтобы мы продолжали воспитывать молодежные таланты, поощряя у наших новых сотрудников творчество и лидерство с инновациями».

Набор персонала в этом году в Shanghai Electric подчеркивает стратегическую направленность компании на продвижение инноваций в высококачественном, интеллектуальном и экологичном промышленном и энергетическом оборудовании.

Центральное место в этом занимает привлечение талантов высшего уровня:

348 новых сотрудников имеют степень магистра или доктора наук, что составляет 48% от общего числа принятых;

78 выпускников ведущих мировых университетов, более 90% из которых закончили учебные заведения, входящие в топ-200 QS.

Для интеллектуального развития компания Shanghai Electric нацелилась на набор персонала в областях, имеющих решающее значение для ее роста в области автоматизации и цифровых технологий. Набор 2024 года охватывает:

34% выпускников, специализирующихся в таких областях, как искусственный интеллект, интеллектуальная наука и технологии, интеллектуальное производственное проектирование и автоматизация – сектора, которые становятся все более важными для развития эксплуатации электростанций, оборудования для автоматизации, ядерной энергетики и промышленного программного обеспечения.

Shanghai Electric демонстрирует свою приверженность экологической устойчивости, отдавая приоритет кандидатам с опытом работы в зеленых отраслях.

Компания активно ищет выпускников в области наук об окружающей среде, химического машиностроения, возобновляемых источников энергии и передовых энергетических технологий, причем 40% новых сотрудников приходят из этих специализированных областей.

Цифровая трансформация и индивидуальные оценки

Цифровая трансформация лежит в основе стратегии Shanghai Electric, поскольку она исследует новые решения для инноваций в энергетике и промышленном оборудовании. В этом году процесс найма был оптимизирован с помощью индивидуальных онлайн-оценок, предназначенных для выявления уникального потенциала каждого кандидата. Обучение для новых сотрудников включает в себя инновационные методы, такие как групповые обсуждения без лидеров и всесторонние тематические исследования, соответствующие стратегическим целям компании.

Система развития талантов «Excellence E+»

Чтобы максимизировать потенциал молодых специалистов, компания Shanghai Electric разработала систему развития талантов «Excellence E+» с тремя целями: Electric+, Empower+ и Engine+, структурированную по пяти этапам: интеграция, понимание, развитие навыков, совершенствование и достижение. Новые сотрудники будут участвовать в программах развития талантов в зависимости от их карьерного пути и этапов роста. Ключевые программы включают в себя интенсивный тренировочный лагерь, проекты по развитию молодых талантов, программы управления и технических стажеров, а также специальную схему для развития будущих технологических лидеров.

Целевые программы и практическое обучение

Shanghai Electric Wind Power Group, дочерняя компания Shanghai Electric, разработала подробную программу, ориентированную на этап понимания для молодых талантов, используя модель «1+2+2+12». Целостный подход гарантирует, что новые сотрудники овладеют основными процедурами, технологией продукта, методами сборки и управлением площадкой, включая:

один месяц теоретического обучения,

двухмесячный практический опыт,

два месяца обучения на месте на ветряных электростанциях,

и 12 месяцев обучения без отрыва от производства.

Компания Shanghai Electric Power Station Group также нацелена на молодых специалистов на этапе достижений, чтобы развивать будущих лидеров в секторе возобновляемых источников энергии. По мере того как мир ускоряет переход к устойчивой энергетике, эта стратегическая инициатива обеспечивает интенсивное обучение в таких важнейших областях, как электрохимия, материаловедение, полупроводники и физика. Этот тренинг направлен на то, чтобы вооружить этих людей с высоким потенциалом разнообразными навыками, необходимыми для достижения успеха на конкурентном рынке возобновляемых источников энергии.

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

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