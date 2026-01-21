DIA lança a plataforma ASCENT e o programa LIFT Biotech & Startup para acelerar o surgimento de inovações

WASHINGTON, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Drug Information Association (DIA) anunciou hoje o lançamento da DIA ASCENT, uma nova plataforma global projetada para apoiar a inovação no desenvolvimento de medicamentos biotecnológicos em fase inicial, juntamente com sua iniciativa inaugural, a Série LIFT (Linking Innovation, Funding, and Translation). Juntas, a ASCENT e a LIFT criam um caminho estruturado e em várias etapas para educar, preparar e conectar empresas emergentes de biotecnologia e startups com investidores, reguladores, líderes farmacêuticos e organizações de desenvolvimento ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

Criada para lidar com as barreiras persistentes enfrentadas pelos inovadores em estágio inicial, como o acesso limitado a investidores, o acesso fragmentado a conhecimentos especializados, os caminhos regulatórios pouco claros e as grandes lacunas de execução, a ASCENT amplia o papel da DIA como facilitadora confiável e multilateral nas fases iniciais da inovação. Por meio de educação com curadoria, orientação, insights regulatórios e exposição global, a plataforma visa fortalecer o pipeline de inovação em ciências da vida em todo o mundo.

A Série LIFT da DIA se desdobra em três ofertas integradas de programas em 2026. A Fase I será lançada com uma Série de Masterclasses Virtuais a partir de fevereiro de 2026, com sessões conduzidas por especialistas com estudos de caso focados em captação de recursos, desenvolvimento de medicamentos, incluindo o papel da IA, estratégia regulatória, desenvolvimento clínico e modelagem financeira.

A Fase II traz a Série LIFT para a DIA Europe 2026 em Roterdã, Holanda (24 a 26 de março de 2026), com programação LIFT dedicada à Biotecnologia e Startups incorporada em uma reunião com participação global de mais de 2.500 profissionais. A programação inclui coaching especializado, competições de pitch ao vivo, mesas-redondas com reguladores e investidores e oportunidades de networking selecionadas.

A Fase III culmina na DIA 2026 Global Annual Meeting na Filadélfia, Pensilvânia (14 a 18 de junho de 2026), com programação expandida de Biotecnologia e Startup da Série LIFT, uma Startup Row e dois eventos de pitch direcionados focados no desenvolvimento de medicamentos e terapias e inovação tecnológica, tudo dentro de um fórum global com mais de 4.000 participantes.

"Nossa missão sempre foi convocar a comunidade global de ciências da vida para melhorar a saúde em todo o mundo", disse Marwan Fathallah, CEO da DIA. "Com a ASCENT e o Programa da Série LIFT, estamos ampliando essa missão no início da jornada de inovação, fornecendo às empresas emergentes a visão, as conexões e a visibilidade necessárias para promover a ciência promissora e fortalecer todo o ecossistema".

As inscrições para a Série de Masterclasses Virtuais da LIFT já estão abertas. Os detalhes para inscrições na Reunião Anual e competições de pitch estão disponíveis, com as inscrições para o pitch abertas em breve.

Para saber mais, acesse: https://connect.diaglobal.org/dia-ascent-1

Sobre a DIA

A DIA é uma associação global líder em ciências da vida sem fins lucrativos que impulsiona a colaboração no desenvolvimento de medicamentos, dispositivos e diagnósticos em busca de um mundo mais saudável. Fundada em 1964 com sede em Washington, DC, e escritórios na Europa e na Ásia, a DIA oferece oportunidades de networking, recursos educacionais, publicações de pesquisa científica e programas de desenvolvimento profissional incomparáveis para membros em mais de 80 países.

Saiba mais em DIAglobal.org.

