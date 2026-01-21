La DIA lance la plateforme ASCENT et le programme Biotech & Startup LIFT pour accélérer l'innovation émergente

WASHINGTON, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La Drug Information Association (DIA) a annoncé aujourd'hui le lancement de ASCENT de DIA, une nouvelle plateforme mondiale conçue pour soutenir l'innovation en matière de développement de médicaments biotechnologiques à un stade précoce, ainsi que son initiative inaugurale, la série LIFT (Linking Innovation, Funding, and Translation). Ensemble, ASCENT et LIFT créent un parcours structuré en plusieurs étapes pour former, préparer et mettre en relation les entreprises émergentes de biotechnologie et les startups avec les investisseurs, les régulateurs, les leaders pharmaceutiques et les organisations de développement tout au long du cycle de vie du produit.

Conçue pour lever les obstacles persistants auxquels sont confrontés les innovateurs en phase de démarrage, tels que l'accès limité aux investisseurs, l'accès fragmenté à l'expertise et les voies réglementaires floues, ainsi que les lacunes importantes en matière d'exécution, ASCENT étend le rôle de la DIA en tant qu'organisatrice multipartite de confiance aux phases les plus précoces de l'innovation. Grâce à une formation adaptée, au mentorat, à la connaissance de la réglementation et à une exposition mondiale, la plateforme vise à renforcer le pipeline d'innovation des sciences de la vie dans le monde entier.

La série LIFT de DIA se déploie sur trois offres de programmes intégrés en 2026. La première phase démarre avec une série de masterclasses virtuelles dispensée à partir de février 2026. Elle comprendra des sessions dirigées par des experts avec des études de cas axées sur la collecte de fonds, le développement de médicaments, notamment le rôle de l'IA, la stratégie réglementaire, le développement clinique et la modélisation financière.

La deuxième phase permettra de présenter la série LIFT lors du DIA Europe 2026 à Rotterdam, aux Pays-Bas (24-26 mars 2026), avec le programme LIFT dédié aux biotechnologies et aux start-ups intégré dans une réunion regroupant plus de 2 500 professionnels à l'échelle mondiale. Le programme comprend un coaching d'experts, des compétitions de pitch en direct, des tables rondes de régulateurs et d'investisseurs ainsi que des opportunités de mise en réseau.

La troisième phase culminera lors de la réunion annuelle mondiale DIA 2026 qui se tiendra à Philadelphie, en Pennsylvanie (14 au 18 juin 2026), avec une programmation Biotech & Startup élargie de la série LIFT, une Startup Row, et deux événements de pitch ciblés sur le développement de médicaments et de thérapies et l'innovation techbio, le tout dans le cadre d'un forum mondial réunissant plus de 4 000 participants.

« Notre mission a toujours été de rassembler la communauté mondiale des sciences de la vie afin d'améliorer la santé dans le monde entier », déclare Marwan Fathallah, directeur général de la DIA. « Avec ASCENT et le programme de la série LIFT, nous étendons cette mission plus tôt dans le parcours de l'innovation, en fournissant aux entreprises émergentes les informations, les contacts et la visibilité nécessaires pour faire avancer la science prometteuse et renforcer l'ensemble de l'écosystème. »

L'inscription pour la série de masterclasses virtuelles LIFT est désormais ouverte. Les détails concernant les inscriptions à la réunion annuelle et les concours de pitchs sont disponibles, et les candidatures pour les pitchs seront bientôt ouvertes.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://connect.diaglobal.org/dia-ascent-1.

À propos de la DIA

La DIA est une association internationale à but non lucratif de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, qui encourage la collaboration dans le développement de médicaments, de dispositifs et de diagnostics en vue d'un monde plus sain. Fondée en 1964, la DIA a son siège à Washington, D.C., et des bureaux en Europe et en Asie. Elle offre à ses membres, répartis dans plus de 80 pays, des possibilités inégalées de mise en réseau, des ressources éducatives, des publications de recherche scientifique et des programmes de développement professionnel.

Pour en savoir plus, consultez le site DIAglobal.org.

