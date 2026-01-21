DIA lanza la plataforma ASCENT y el programa LIFT Biotech & Startup para acelerar la innovación emergente

WASHINGTON, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Drug Information Association (DIA) anunció hoy el lanzamiento de DIA ASCENT, una nueva plataforma global diseñada para apoyar la innovación en el desarrollo de fármacos biotecnológicos en etapas tempranas, junto con su iniciativa inaugural, la serie LIFT (Linking Innovation, Funding, and Translation). Juntos, ASCENT y LIFT crean un camino estructurado de múltiples etapas para educar, preparar y conectar a empresas biotecnológicas y de nueva creación emergentes con inversores, reguladores, líderes farmacéuticos y organizaciones de desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Diseñada para abordar las barreras persistentes a las que se enfrentan los innovadores en sus primeras etapas, como el acceso limitado a inversores, el acceso fragmentado a la experiencia, las vías regulatorias poco claras y las profundas brechas de ejecución, ASCENT extiende el rol de DIA como un convocante confiable y multisectorial a las primeras fases de innovación. A través de educación especializada, mentoría, conocimiento regulatorio y exposición global, la plataforma busca fortalecer la cartera de innovación en ciencias de la vida en todo el mundo.

La Serie DIA LIFT se desarrollará en tres programas integrados en 2026. La Fase I se lanza con una Virtual Masterclass Series a partir de febrero de 2026, con sesiones dirigidas por expertos y casos prácticos centrados en la recaudación de fondos, el desarrollo de fármacos (incluyendo el rol de la IA), la estrategia regulatoria, el desarrollo clínico y el modelado financiero.

La Fase II lleva la Serie LIFT a DIA Europe 2026 en Róterdam, Países Bajos (del 24 al 26 de marzo de 2026), con un programa LIFT dedicado a biotecnología y empresas emergentes, integrado en un encuentro global con más de 2.500 profesionales. El programa incluye coaching de expertos, concursos de presentaciones en directo, mesas redondas con reguladores e inversores, y oportunidades de networking seleccionadas.

La Fase III culmina en la DIA 2026 Global Annual Meeting en Filadelfia, Pensilvania (del 14 al 18 de junio de 2026), con un programa ampliado de la Serie LIFT para biotecnología y empresas emergentes, una Startup Row y dos eventos de presentaciones enfocados en el desarrollo de fármacos y terapias, y la innovación en biotecnología, todo ello en un foro global con más de 4.000 asistentes.

"Nuestra misión siempre ha sido convocar a la comunidad global de ciencias de la vida para mejorar la salud en todo el mundo", afirmó Marwan Fathallah, consejero delegado de DIA. "Con ASCENT y el programa LIFT Series, ampliamos esa misión en las primeras etapas del proceso de innovación, brindando a las empresas emergentes la perspectiva, las conexiones y la visibilidad necesarias para impulsar la ciencia prometedora y fortalecer todo el ecosistema".

Ya está abierta la inscripción para la serie de clases magistrales virtuales LIFT. Los detalles para las inscripciones a la Reunión Anual y los concursos de presentaciones están disponibles; la solicitud de presentaciones se abrirá próximamente.

Para obtener más información, visite: https://connect.diaglobal.org/dia-ascent-1

Acerca de DIA

DIA es una asociación líder mundial sin ánimo de lucro dedicada a las ciencias de la vida que impulsa la colaboración en el desarrollo de fármacos, dispositivos y diagnósticos para un mundo más saludable. Fundada en 1964, con sede en Washington, D.C., y oficinas en Europa y Asia, DIA ofrece oportunidades inigualables de networking, recursos educativos, publicaciones de investigación científica y programas de desarrollo profesional a sus miembros en más de 80 países.

Más información en DIAglobal.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2863828/dia_logo.jpg