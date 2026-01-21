DIA 推出 ASCENT 平台及 LIFT 生物科技與初創計劃，加快新興創新發展

華盛頓2026年1月21日 /美通社/ -- 藥物資訊協會 (Drug Information Association, DIA) 今日宣佈推出一個全新的全球性平台 DIA ASCENT，旨在支援早期生物科技藥物研發創新；同時亦啟動其首項計劃——LIFT (Linking Innovation, Funding, and Translation) 系列。 ASCENT 與 LIFT 共同建立一個結構化、多階段的發展路徑，以培訓、準備及連結新興生物科技公司及初創企業，讓其在整個產品生命週期中，與投資者、監管機構、製藥企業領袖以及研發機構建立聯繫。

ASCENT 旨在應對早期創新者長期面對的多項障礙，包括投資者接觸受限、專業知識獲取渠道分散、監管路徑不明確，以及執行層面的重大落差，並將 DIA 作為值得信賴的多方持份者召集平台的角色，延伸至創新最初期階段。 透過精心策劃的教育內容、導師指導、監管洞見及全球曝光機會，該平台旨在增強全球生命科學創新管道。

DIA LIFT 系列將於 2026 年透過三個互相整合的計劃階段逐步展開。 第一階段將於 2026 年 2 月推出 Virtual Masterclass Series（虛擬大師班系列），由專家主導，並透過案例研究，聚焦於籌資、藥物研發（包括 AI 的角色）、監管策略、臨床開發及財務建模等主題。

第二階段將把 LIFT 系列帶到荷蘭鹿特丹舉行的 DIA Europe 2026（2026 年 3 月 24 至 26 日），在一場吸引超過 2,500 名專業人士參與的國際會議中，設立專為生物科技及初創企業而打造的 LIFT 專屬活動內容。 相關活動內容包括專家指導、現場路演比賽、監管機構及投資者圓桌討論，以及精心策劃的交流與人脈建立機會。

第三階段將於美國賓夕法尼亞州費城舉行的 DIA 2026 全球年度大會（2026 年 6 月 14 至 18 日）將活動推至高潮。屆時將推出擴展版 LIFT 系列生物科技與初創 (LIFT Series Biotech & Startup) 活動，包括 Startup Row，以及兩場針對藥物與療法開發及 TechBio 創新的專題推銷活動，並在一個逾 4,000 名參與者參加的全球性論壇中舉行。

政總裁 Marwan Fathallah 表示：「我們的使命一直是匯聚全球生命科學社群，推動改善全球健康。 透過 ASCENT 及 LIFT 系列計劃，我們將這項使命延伸至更早的創新歷程階段，為新興企業提供推動具潛力科研成果所需的洞見、人脈與能見度，從而增強整個生態系統。」

LIFT Virtual Masterclass Series 的報名現已開放。 年度大會的報名詳情及推銷提案比賽資訊現已公佈，並將於短期內公開接受推銷提案申請。

欲了解更多資訊，請瀏覽： https://connect.diaglobal.org/dia-ascent-1

關於 DIA

DIA 是一個領先全球的非牟利生命科學會員組織，致力於促進藥物、醫療器械及診斷技術的協作發展，以實現更健康的世界。 DIA 成立於 1964 年，總部設於美國華盛頓特區，並於歐洲及亞洲設有辦事處，為遍佈 80 多個國家的會員提供卓越的人脈拓展機會、教育資源、科學研究刊物及專業發展計劃。

欲了解更多資訊，請瀏覽 DIAglobal.org。

