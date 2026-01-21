La DIA lanza la plataforma ASCENT y el programa LIFT Biotech & Startup para acelerar la innovación emergente

WASHINGTON, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Asociación de Información sobre Medicamentos (Drug Information Association, DIA) anunció hoy el lanzamiento de DIA ASCENT, una nueva plataforma mundial diseñada para apoyar la innovación en el desarrollo de fármacos biotecnológicos en etapas iniciales, junto con su iniciativa inaugural, la serie Vincular innovación, financiación y traducción (Linking Innovation, Funding, and Translation, LIFT). Juntos, ASCENT y LIFT crean un camino estructurado y de múltiples etapas para educar, preparar y conectar a las empresas de biotecnología y a las nuevas empresas emergentes con inversores, reguladores, líderes farmacéuticos y organizaciones de desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Creada para abordar las barreras persistentes a las que se enfrentan los innovadores en etapa inicial, como el acceso limitado de los inversionistas, el acceso fragmentado a la experiencia, las vías normativas poco claras y las grandes diferencias en la ejecución, ASCENT amplía la función de la DIA como organizadora de confianza de múltiples partes interesadas a las primeras fases de la innovación. Mediante una educación selecta, tutorías, conocimientos sobre normativa y exposición mundial, la plataforma tiene como objetivo fortalecer la línea de innovación en ciencias de la vida en todo el mundo.

La serie LIFT de la DIA se desarrolla a través de tres programas integrados que se ofrecerán en 2026. La fase I se inicia con una serie de clases magistrales virtuales a partir de febrero de 2026, que incluirá sesiones dirigidas por expertos con estudios de casos centrados en la recaudación de fondos, el desarrollo de fármacos, incluida la función de la IA, la estrategia normativa, el desarrollo clínico y el modelo financiero.

La fase II lleva la serie LIFT a DIA Europe 2026 en Róterdam, Países Bajos (del 24 al 26 de marzo de 2026), con una programación de LIFT dedicada a la biotecnología y las empresas emergentes integrada en una reunión con la asistencia de más de 2.500 profesionales de todo el mundo. El programa incluye asesoramiento de expertos, concursos de presentaciones en vivo, mesas redondas con reguladores e inversionistas y oportunidades de creación de redes seleccionadas.

La fase III culmina en la Reunión anual mundial de la DIA 2026 en Filadelfia, Pensilvania (del 14 al 18 de junio de 2026), con una programación ampliada de la serie LIFT Biotech & Startup, una Startup Row y dos eventos de presentación específicos enfocados en el desarrollo de fármacos y terapias, y la innovación en biotecnología, todo en un foro mundial con más de 4.000 asistentes.

"Nuestra misión siempre ha sido reunir a la comunidad mundial de ciencias de la vida para mejorar la salud en todo el mundo", afirmó Marwan Fathallah, director ejecutivo de la DIA. "Con ASCENT y el Programa de la Serie LIFT, extendemos esa misión a una fase más temprana del proceso de innovación, y proporcionamos a las empresas emergentes los conocimientos, las conexiones y la visibilidad necesarios para impulsar la ciencia prometedora y fortalecer todo el ecosistema".

Ya está abierta la inscripción para la serie de clases magistrales virtuales LIFT. Los detalles para las inscripciones a la Reunión Anual y los concursos de presentaciones están disponibles, y las solicitudes de presentaciones se abrirán pronto.

Para obtener más información, visite: https://connect.diaglobal.org/dia-ascent-1

Acerca de DIA

La DIA es una asociación sin fines de lucro líder a nivel mundial dedicada a las ciencias de la vida que impulsa la colaboración en el desarrollo de fármacos, dispositivos y diagnósticos con el objetivo de lograr un mundo más saludable. Fundada en 1964 con sede en Washington, D.C., y oficinas en Europa y Asia, la DIA ofrece oportunidades de creación de redes sin igual, recursos educativos, publicaciones de investigación científica y programas de desarrollo profesional a miembros en más de 80 países.

Obtenga más información en DIAglobal.org.

