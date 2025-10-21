Finais da Competição Internacional de Inovação para Estudantes Universitários da China 2025 chegam ao fim em Zhengzhou

ZHENGZHOU, China, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Segundo um relatório publicado pela Agência de Notícias Xinhua, as finais da Competição Internacional de Inovação para Estudantes Universitários da China 2025 foram realizadas em Zhengzhou de 13 a 15 de outubro. Coorganizado pelo Ministério da Educação, outros dez departamentos centrais do governo e o Governo Popular da Província de Henan, o evento foi sediado pela Universidade de Zhengzhou e pelo Governo Popular Municipal de Zhengzhou. Os organizadores informaram que a competição recebeu 6,19 milhões de inscrições de projetos, envolvendo 24,43 milhões de participantes de 5.673 universidades em 161 países e regiões.

Cena das finais da Competição Internacional de Inovação para Estudantes Universitários da China 2025. (PRNewsfoto/Xinhuanet)

Em 15 de outubro, a rodada final ocorreu na Universidade de Zhengzhou, onde seis equipes de universidades da China e do exterior apresentaram seus projetos e responderam às perguntas dos jurados. A Universidade Tsinghua venceu o prêmio principal com o projeto "Modelo de uso geral e ecossistema de agentes de IA de nova geração baseado em arquitetura semelhante ao cérebro". A Universidade de Zhejiang ficou em segundo lugar com o projeto "YiWise – Líder do Setor em Serviços de Marketing Interativo com Grandes Modelos de IA". A terceira colocação foi dividida entre a Universidade Chinesa de Hong Kong ("LightSpeed Interconnect – Processador Óptico Neuromórfico para Interconexões de Data Centers de Nova Geração"), a Universidade de Ciência e Tecnologia de Nanjing ("Guang Yin – Filme de Blindagem Eletromagnética de Cabos de Alta Velocidade para Treinamento de IA"), uma equipe conjunta das Universidades de Oxford e Leicester ("Enzyme Surge") e a Universidade Tecnológica de Nanyang ("BIOV – Liderando a Nova Era da Tecnologia de Terapia com Células Imunológicas").

A cerimônia de premiação foi seguida pela cerimônia de entrega da bandeira, em que representantes do Ministério da Educação, da Província de Henan e da Província de Jiangsu – anfitriã da competição de 2026 – realizaram formalmente a transferência da bandeira do evento. O encontro também contou com a Exposição de Projetos de Excelência e Feira de Conexões de Recursos, além da Conferência de Inovação para Estudantes Universitários do Mundo.

Com o tema "Ousar Ser Diferente, Ousar Vencer", a Competição Internacional de Inovação para Estudantes Universitários da China 2025 teve como objetivo ser "mais enraizada na China, mais global em alcance, mais educacional em foco, mais abrangente em escopo, mais inovadora em espírito e mais colaborativa em ação", segundo os organizadores. A competição contou com a participação de todas as 100 melhores universidades do mundo e tornou-se uma importante plataforma de intercâmbio acadêmico e colaboração entre jovens inovadores da China e de outros países. Este ano também marcou a estreia de uma competição regional dedicada a Hong Kong e Macau. Ao realizar sete competições regionais na Europa, na África e em outras partes do mundo, os organizadores afirmaram que o evento ampliou seu alcance global por meio de um formato multissede.

