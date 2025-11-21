Gespräche des Globalen Südens: China Southern Power Grid intensiviert die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika im Energiebereich

JOHANNESBURG, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Laut einem Bericht von Xinhuanet:

Am 13. November begann in Johannesburg, Südafrika, die Konferenz „Global South Media and Think Tank Forum China-Africa Partnership Conference". Ein Vertreter der China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG) wurde eingeladen, während der Eröffnungszeremonie auf der Veranstaltung „Global South Talks" zu sprechen und über die praktischen Erfahrungen des Unternehmens bei der Zusammenarbeit mit Ländern des Globalen Südens im Bereich Stromnetze zu berichten.

Sun Shengjun, Projektleiter der Abteilung für regionale Entwicklung in Afrika und Europa bei China Southern Power Grid International, beschrieb in Kairo, Ägypten, die Erfahrungen und Bemühungen von CSG zur Vertiefung der energiepolitischen Beziehungen zwischen China und Afrika. Im Jahr 2023 trafen Sun und sein Team in Kairo ein, um chronische Probleme im örtlichen Stromnetz zu beheben, darunter hohe Leitungsverluste und schlechte Betriebsleistung. Sie führten schrittweise die operativen Maßnahmen von CSG zur Reduzierung der Verluste im Verteilungsnetz ein und entwickelten praktische, skalierbare und reproduzierbare „CSG-Lösungen" für das lokale Versorgungsunternehmen. Neben den technischen Bemühungen hat sich CSG darauf konzentriert, durch gezielte Schulungsprogramme und Veranstaltungen zum Austausch von technischem Wissen qualifizierte lokale Arbeitskräfte auszubilden. Durch die Anpassung seiner Technologie an die Gegebenheiten vor Ort und durch Investitionen in die Ausbildung der Arbeitskräfte hat das Unternehmen versucht, seine ausgereiften technischen Systeme auf die lokalen Bedürfnisse abzustimmen und gleichzeitig die einheimischen technischen Fähigkeiten zu fördern, um so die Grundlage für ein langfristiges Engagement zu schaffen.

Sun sagte, dass CSG die Zusammenarbeit im Energiebereich nicht als Einbahnstraße betrachte, sondern als eine Partnerschaft, die auf gegenseitigem Nutzen und gemeinsamem Wachstum beruhe. Mit Blick auf die Zukunft bekräftigt das Unternehmen, dass es seine Technologien und sein Know-how im Managementbereich weiterhin den Ländern des Globalen Südens zur Verfügung stellen wird, um die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika im Energiebereich zu vertiefen und Pläne für eine umfassendere Zusammenarbeit im Globalen Süden zu unterstützen.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=WIfafZjYDXk