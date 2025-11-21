Global South Talks : China Southern Power Grid renforce la coopération énergétique entre la Chine et l'Afrique

JOHANNESBURG, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Selon un rapport de Xinhuanet :

Le 13 novembre, la conférence sur le partenariat Chine-Afrique du Forum des médias et Think tank du Sud global s'est ouverte à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un représentant de la société China Southern Power Grid Co. (CSG) a été invité à prendre la parole lors de la session « Global South Talks » au cours de la cérémonie d'ouverture, pour partager l'expérience de terrain de l'entreprise en matière de coopération avec les pays du Sud dans le domaine des réseaux électriques.

Sun Shengjun, directeur général des projets au département de développement régional pour l'Afrique et l'Europe chez China Southern Power Grid International, a décrit l'expérience et les efforts de CSG pour approfondir les liens en matière d'énergie entre la Chine et l'Afrique au Caire, en Égypte. En 2023, M. Shengjun et son équipe sont arrivés au Caire pour résoudre les problèmes chroniques du réseau électrique local, notamment les pertes de lignes élevées et les mauvaises performances d'exploitation. Ils ont progressivement introduit les mesures opérationnelles de CSG pour réduire les pertes dans le réseau de distribution et ont mis en place des « solutions CSG » pratiques, évolutives et reproductibles pour le service public local. En plus de ses efforts techniques, CSG s'est concentrée sur le développement d'une main-d'œuvre locale qualifiée par le biais de programmes de formation ciblés et de sessions de partage des connaissances techniques. En adaptant sa technologie aux réalités opérationnelles sur le terrain et en investissant dans la formation de la main-d'œuvre, l'entreprise a cherché à aligner ses systèmes techniques matures sur les besoins locaux tout en encourageant les capacités techniques locales, jetant ainsi les bases d'un engagement à long terme.

M. Shengjun a déclaré que CSG ne considérait pas la coopération énergétique comme une voie à sens unique, mais comme un partenariat ancré dans le bénéfice mutuel et la croissance partagée. À l'avenir, l'entreprise affirme qu'elle continuera à fournir ses technologies et son expertise en matière de gestion aux pays du Sud, dans le but d'approfondir la coopération énergétique entre la Chine et l'Afrique et de soutenir des projets de collaboration plus large dans l'ensemble du Sud global.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=WIfafZjYDXk