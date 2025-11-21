Diálogos del Sur Global: China Southern Power Grid intensifica la cooperación energética entre China y África

JOHANNESBURGO, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Según un informe de Xinhuanet:

El 13 de noviembre, dio comienzo en Johannesburgo, Sudáfrica, la Conferencia de la Asociación China-África del Foro de Medios y Centros de Pensamiento del Sur Global. Un representante de China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG) fue invitado a intervenir en la sesión "Diálogos del Sur Global" durante la ceremonia de apertura, donde compartió la experiencia práctica de la compañía en la cooperación en materia de redes eléctricas con países del Sur Global.

Sun Shengjun, director general de proyectos del Departamento de Desarrollo Regional para África y Europa de China Southern Power Grid International, describió la experiencia y los esfuerzos de CSG para fortalecer los lazos energéticos entre China y África en El Cairo, Egipto. En 2023, Sun y su equipo llegaron a El Cairo para abordar los problemas crónicos de la red eléctrica local, como las elevadas pérdidas en las líneas y el deficiente rendimiento operativo. De manera progresiva, pusieron en marcha las medidas operativas de CSG para reducir las pérdidas en la red de distribución y desplegaron las "Soluciones CSG", prácticas, escalables y replicables, para la compañía eléctrica local. Además de sus esfuerzos técnicos, CSG se ha centrado en el desarrollo de una mano de obra local cualificada mediante programas de formación específicos y sesiones de intercambio de conocimientos técnicos. Al adaptar su tecnología a las realidades operativas locales e invertir en la formación de su personal, la empresa ha buscado alinear sus sistemas técnicos consolidados con las necesidades locales, al tiempo que fomenta las capacidades técnicas propias, sentando las bases para una colaboración a largo plazo.

Sun destacó que CSG no considera la cooperación energética como una vía de sentido único, sino como una alianza basada en el beneficio mutuo y el crecimiento compartido. De cara al futuro, la empresa afirma que seguirá proporcionando sus tecnologías y experiencia en gestión a los países del Sur Global, con el objetivo de profundizar la cooperación energética entre China y África y apoyar planes para una colaboración más amplia en toda la región.