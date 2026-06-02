Diretor de marketing da KuCoin diz na BEYOND Expo que "a confiança está se tornando a nova infraestrutura" para a Web3

MACAU, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que o setor de criptoativos deixa para trás ciclos de crescimento especulativo, a KuCoin avalia que a próxima fase da competição na Web3 será definida não por tráfego ou incentivos em tokens, mas pela infraestrutura de confiança.

Em participação na BEYOND Expo 2026, em Macau, durante o painel "The Answer to Web3 Liquidity: Asset Management, CEX, DEX and the Future", Skylar Wu, diretor de marketing da KuCoin, afirmou que o setor passa por uma transição estrutural: de uma "economia da atenção" para uma "economia da confiança", na qual o crescimento de longo prazo depende cada vez mais de transparência, conformidade regulatória, segurança e infraestrutura sustentável.

"A era do crescimento impulsionado exclusivamente por tráfego especulativo e incentivos de curto prazo está chegando ao fim", afirmou Skylar durante o painel. "A próxima geração de plataformas não vencerá por atrair mais atenção, mas por construir a infraestrutura mais confiável."

Skylar afirmou que o setor de criptoativos entra em uma nova fase competitiva, na qual liquidez, sozinha, já não é suficiente. Em vez disso, usuários e instituições passam a priorizar cada vez mais a confiabilidade na execução, a transparência, a clareza regulatória e a resiliência em segurança, à medida que os ativos digitais se integram aos sistemas financeiros tradicionais."No passado, a infraestrutura era medida sobretudo pela velocidade e pela liquidez", afirmou. "Hoje, a infraestrutura também precisa ser medida pela resiliência, pela conformidade regulatória, pela transparência e pela capacidade de operar de forma sustentável em mercados globais."

Segundo Skylar, essa transformação também redefine a forma como a própria liquidez evolui. Em vez de operarem como ecossistemas isolados, exchanges centralizadas, protocolos descentralizados, infraestruturas institucionais e redes de pagamento convergem cada vez mais para um ambiente de "liquidez híbrida" mais interconectado.

"Os usuários se preocupam menos com a origem da liquidez e mais com a eficiência, a segurança e a confiabilidade da execução", afirmou. "As plataformas do futuro vão ocultar a complexidade do blockchain e oferecer experiências tão intuitivas quanto as de aplicações convencionais da internet."

Skylar também citou os ETFs de bitcoin, a adoção de stablecoins e a expansão dos marcos regulatórios globais como sinais de que os ativos digitais deixam gradualmente de ser apenas ativos especulativos para se consolidarem como infraestrutura financeira. Ela observou que as stablecoins, em particular, evoluem para se tornar infraestruturas globais de pagamento e liquidação, em vez de permanecerem apenas como instrumentos de negociação.

Como parte da estratégia de longo prazo "Trust First", da KuCoin, Skylar destacou os investimentos contínuos da empresa em transparência por meio de prova de reservas, infraestrutura de padrão institucional, sistemas de segurança e iniciativas globais de conformidade regulatória, incluindo o Trust Project, programa de US$ 2 bilhões em andamento na companhia.""A Web3 já não se limita a construir plataformas de negociação", concluiu Skylar. "O setor está construindo a infraestrutura de confiança para a próxima era das finanças digitais À medida que os mercados globais se tornam cada vez mais interconectados, a KuCoin busca evoluir para além do papel de exchange e contribuir para a construção da infraestrutura de confiança que sustenta um mercado financeiro global integrado."

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder de criptomoedas, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading sem falhas. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade regulatória, marcada por avanços importantes, como o registro junto à AUSTRAC, na Austrália, a licença MiCA, na Europa, e progressos regulatórios em outros mercados.

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FONTE KuCoin