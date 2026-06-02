La directora de Marketing de KuCoin afirma en BEYOND Expo que "la confianza se está convirtiendo en la nueva infraestructura" para la Web3

MACAO, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el sector de las criptomonedas deja atrás los ciclos de crecimiento especulativo, KuCoin confía en que la próxima etapa de competencia de la Web3 estará definida no por el tráfico ni los incentivos de token, sino por la infraestructura de confianza.

Durante el panel de debate titulado "La respuesta a la liquidez de la Web3: gestión de activos, CEX, DEX y el futuro" en el marco de BEYOND Expo 2026 en Macao, Skylar Wu, directora de Marketing de KuCoin, expresó que el sector está experimentando una transición estructural de una "economía de atención" hacia una "economía de confianza", en la que el crecimiento a largo plazo depende cada vez más de la transparencia, el cumplimiento normativo, la seguridad y la infraestructura sostenible.

"La era del crecimiento impulsado exclusivamente por el tráfico especulativo y los incentivos a corto plazo ya está desapareciendo", señaló Skylar durante el panel de debate. "La próxima generación de plataformas no tendrá éxito porque llame más la atención, tendrá éxito porque construye la infraestructura más confiable".

Skylar sostuvo que el sector de las criptomonedas está entrando en una nueva fase competitiva en la que la liquidez por sí sola ya no es suficiente. En su lugar, los usuarios y las instituciones priorizan cada vez más la confiabilidad de la ejecución, la transparencia, la claridad normativa y la resiliencia en términos de seguridad a medida que aumenta la integración de los activos digitales a los sistemas financieros convencionales".En el pasado, la infraestructura se medía principalmente por la velocidad y la liquidez", añadió. "En la actualidad, la infraestructura debe medirse además por la resiliencia, el cumplimiento normativo, la transparencia y la capacidad de operar de manera sostenible en los mercados mundiales".

Según Skylar, esta transformación está determinando también la manera en que la propia liquidez evoluciona. En lugar de existir como ecosistemas aislados, las bolsas centralizadas, los protocolos descentralizados, la infraestructura institucional y las redes de pago convergen cada vez más en entornos de "liquidez híbrida" más interconectados.

"Los usuarios se preocupan menos por saber de dónde viene la liquidez, y más por conocer si la ejecución es eficiente, segura y confiable", expresó. "Las plataformas futuras eliminarán la complejidad de las cadenas de bloque y ofrecerán experiencias que resulten tan intuitivas como las aplicaciones de internet convencionales".

Asimismo, Skylar señaló los ETF de Bitcoin, la adopción de las criptomonedas estables y la ampliación de los marcos regulatorios internacionales como indicios de que los activos digitales están pasando cada vez más de los activos especulativos a la infraestructura financiera. Indicó que las criptomonedas estables, en particular, se están convirtiendo en canales mundiales de pago y liquidación en lugar de mantenerse como instrumentos exclusivos de trading.

Como parte de la estrategia de KuCoin a largo plazo enfocada en "primero la confianza", Skylar resaltó las constantes inversiones de la empresa en la transparencia de las pruebas de reservas, la infraestructura de nivel institucional, los sistemas de seguridad y las iniciativas de cumplimiento normativo internacional, incluyendo el actual Proyecto de Confianza de 2.000 millones de dólares."La Web3 ya no se trata de crear plataformas de trading", concluyó Skylar. "El sector está construyendo la infraestructura de confianza para la próxima era de las finanzas digitales. A medida que los mercados mundiales se vuelven cada vez más interconectados, KuCoin aspira a evolucionar más allá de ser una bolsa y ayudar a construir la infraestructura de confianza que impulse el único mercado financiero mundial".

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida en materia de cumplimiento a nivel mundial, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances en el ámbito regulatorio en otros mercados.

Más información en www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin