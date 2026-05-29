Giám đốc Tiếp thị của KuCoin tại BEYOND Expo: "Sự tin cậy đang trở thành hạ tầng mới" cho Web3

MACAO, ngày 30 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong bối cảnh lĩnh vực tiền mã hóa đang dần vượt qua các chu kỳ tăng trưởng mang tính đầu cơ, KuCoin tin rằng giai đoạn cạnh tranh tiếp theo của Web3 sẽ không còn được xác định bởi lưu lượng truy cập hay các cơ chế khuyến khích bằng token, mà bởi hạ tầng đáng tin cậy.

Phát biểu tại BEYOND Expo 2026 ở Macao trong phiên thảo luận với chủ đề "Lời giải cho thanh khoản Web3: Quản lý tài sản, CEX, DEX và tương lai", Giám đốc Tiếp thị của KuCoin, Skylar Wu, cho biết lĩnh vực này đang trải qua quá trình chuyển đổi mang tính cấu trúc từ "nền kinh tế chú ý" sang "nền kinh tế tin cậy", nơi tăng trưởng dài hạn ngày càng phụ thuộc vào tính minh bạch, tuân thủ, bảo mật và hạ tầng bền vững.

"Kỷ nguyên tăng trưởng được thúc đẩy hoàn toàn bởi lưu lượng đầu cơ và các ưu đãi ngắn hạn đang dần khép lại", bà Skylar phát biểu tại phiên thảo luận. "Thế hệ nền tảng tiếp theo sẽ không chiến thắng vì thu hút được nhiều sự chú ý nhất — họ sẽ giành chiến thắng vì xây dựng được hạ tầng đáng tin cậy nhất".

Bà Skylar lập luận rằng lĩnh vực tiền mã hóa đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới, nơi thanh khoản đơn thuần không còn đủ sức tạo lợi thế. Thay vào đó, người dùng và các tổ chức hiện ngày càng ưu tiên độ tin cậy trong thực thi giao dịch, tính minh bạch, sự rõ ràng về quy định và khả năng chống chịu về bảo mật khi tài sản số ngày càng được tích hợp sâu hơn vào hệ thống tài chính chính thống".Trước đây, hạ tầng chủ yếu được đo bằng tốc độ và thanh khoản", bà nói. "Ngày nay, hạ tầng còn phải được đánh giá dựa trên khả năng chống chịu, mức độ tuân thủ, tính minh bạch và khả năng vận hành bền vững trên các thị trường toàn cầu".

Theo bà Skylar, sự chuyển đổi này cũng đang định hình lại cách thức phát triển của thanh khoản. Thay vì tồn tại như các hệ sinh thái tách biệt, các sàn giao dịch tập trung, giao thức phi tập trung, hạ tầng tổ chức và mạng lưới thanh toán đang ngày càng hội tụ thành một môi trường "thanh khoản lai" có tính kết nối cao hơn.

"Người dùng ít quan tâm thanh khoản đến từ đâu, mà quan tâm nhiều hơn tới việc liệu thực thi có hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy hay không", bà cho biết. "Các nền tảng trong tương lai sẽ che giấu sự phức tạp của blockchain và mang đến những trải nghiệm trực quan như các ứng dụng internet chính thống".

Bà Skylar tiếp tục chỉ ra các quỹ ETF Bitcoin, sự chấp nhận stablecoin và các khung pháp lý toàn cầu đang mở rộng là những tín hiệu cho thấy tài sản số đang ngày càng chuyển đổi từ tài sản mang tính đầu cơ sang hạ tầng tài chính. Đặc biệt, bà nhấn mạnh rằng stablecoin đang phát triển thành hạ tầng thanh toán và quyết toán toàn cầu thay vì chỉ đơn thuần là công cụ giao dịch.

Là một phần trong chiến lược dài hạn "Ưu tiên niềm tin", bà Skylar nhấn mạnh các khoản đầu tư liên tục của KuCoin vào tính minh bạch của Bằng chứng Dự trữ, hạ tầng đạt chuẩn tổ chức, hệ thống bảo mật và các sáng kiến tuân thủ toàn cầu, bao gồm dự án Trust Project trị giá 2 tỷ USD mà KuCoin đang triển khai"."Web3 không còn chỉ là xây dựng các nền tảng giao dịch", bà Skylar kết luận. "Ngành này đang xây dựng hạ tầng đáng tin cậy cho kỷ nguyên tiếp theo của tài chính số. Khi các thị trường toàn cầu ngày càng kết nối với nhau, KuCoin hướng tới mục tiêu phát triển vượt ra ngoài vai trò một sàn giao dịch và góp phần xây dựng hạ tầng đáng tin cậy làm nền tảng cho Thị trường Tài chính Toàn cầu Thống nhất".

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

Tìm hiểu thêm tại www.kucoin.com.

SOURCE KuCoin