DP World Tour und HCLTech geben neue Partnerschaft bekannt

DP World Tour wählt HCLTech aus, um ihre kanalübergreifende Transformation der digitalen Fanerlebnisse voranzutreiben; beide Organisationen gehen eine mehrjährige Marketingbeziehung mit Schwerpunkt Europa ein

NOIDA, Indien, und LONDON, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und die DP World Tour gaben heute bekannt, dass HCLTech der Official Digital Experience Partner der Tour sein wird. Zudem hat die DP World Tour – die führende professionelle Herrengolftour der European Tour Group – HCLTech ausgewählt, um ein mehrjähriges Programm zur Transformation der globalen digitalen Präsenz der Tour mit starkem Fokus auf fanorientierte Innovation zu leiten.

HCLTech wird digitale Erlebnisplattformen der nächsten Generation gestalten und bereitstellen – mit der Website und der App der DP World Tour als zentralem Anker – um die Art, wie Fans weltweit den Golfsport entdecken, verfolgen und sich mit ihm beschäftigen, neu zu gestalten. Zusätzlich wird HCLTech als offizieller Marketingpartner der Tour fungieren und in jeder Saison bei fünf Turnieren der DP World Tour den Status eines offiziellen Partners erhalten, begleitet von umfangreicher Gästebetreuung sowie Aktivierungen vor Ort und über digitale Kanäle.

Die DP World Tour, bekannt als globale Golftour mit Spielern aus 46 Nationen, agiert in einem zunehmend datenreichen Echtzeitumfeld, in dem Fans nahtlosen Zugriff auf Live-Action, Storytelling und Einblicke über verschiedene Geräte sowie Regionen hinweg erwarten. HCLTech wird seine Fachkompetenz in den Bereichen Digital Engineering, Experience Design, Datenplattformen und Transformation im großen Maßstab bündeln, um leistungsstarke, skalierbare Web- und mobile Plattformen aufzubauen, die intuitiv, robust sowie auf die globale Marke der Tour ausgerichtet sind.

Das transformierte digitale Ökosystem wird den Bedürfnissen von Fans, Zuschauern vor Ort, Spielern und Trainern sowie Medien- und Geschäftspartnern gerecht werden. Es ermöglicht mühelosen Zugriff auf Live-Inhalte, immersive Erlebnisse, detaillierte Analysen sowie personalisierte Fan Journeys über jeden Kontaktpunkt hinweg.

Jill Kouri, Marketingleiterin von HCLTech, sagte über die Partnerschaft: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der DP World Tour, sowohl als Kunde als auch als zentraler Partner für Marketingaktivierungen. Auf Kundenseite freuen wir uns, an einem Programm zur digitalen Transformation beteiligt zu sein, das Fans erleichtern wird, die entscheidenden Momente zu entdecken, zu analysieren und zu teilen. Aus Sicht der Partnerschaft stärkt die Zusammenarbeit zudem die globale Markenpräsenz von HCLTech und erweitert unsere Reichweite bei vielfältigen internationalen Zielgruppen, vor allem in Europa", fügte sie hinzu.

„Die DP World Tour hat eine wahrhaft globale Fangemeinde, die ein erstklassiges digitales Ökosystem erwartet, um Fans Woche für Woche nahtlos einzubinden. Während wir unsere digitalen Ambitionen weiter vorantreiben, haben wir uns für HCLTech entschieden, weil das Unternehmen über eine starke Engineering-Tradition, nachgewiesene Fachkompetenz beim Aufbau groß angelegter, dauerhaft verfügbarer digitaler Plattformen sowie die Fähigkeit verfügt, Technologie in bedeutungsvolle Fanerlebnisse zu überführen" sagte Michael Cole, Technischer Leiter der DP World Tour.

Max Hamilton, geschäftsführender Direktor für kommerzielle Angelegenheiten der DP World Tour, fügte hinzu: „Golf gilt traditionell als ‚Sport der Geschäftswelt', und die globale Plattform der Tour bietet HCLTech eine gezielte sowie flexible Bühne, um Innovation in großem Maßstab zu präsentieren und mit Zielgruppen weltweit in Kontakt zu treten."

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Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 227 000 Beschäftigten in 60 Ländern und bietet branchenführende Kompetenzen rund um KI, digitale Technologien, Engineering, Cloud sowie Software, gestützt auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten. Wir arbeiten mit Kunden in allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Life Sciences sowie Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Halbleiter, Telekommunikation sowie Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie Mobilität und öffentliche Dienstleistungen. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis März 2026 auf 14,7 Milliarden US-Dollar. HCLTech ist außerdem durch strategische Technologie- und Markenpartnerschaften stark im globalen Sport vertreten, darunter im MetLife Stadium in den Vereinigten Staaten, wo das Unternehmen als offizieller Partner für digitale Transformation fungiert, sowie bei Cricket Australia, wo es offizieller Partner für digitale Technologie ist. Weitere Informationen dazu, wie wir Fortschritt für Sie beschleunigen können, finden Sie auf hcltech.com.

Informationen zur DP World Tour

Die DP World Tour ist die wichtigste professionelle Herrengolftour der European Tour Group. Als globale Golftour präsentieren wir internationale Talente an weltweiten Austragungsorten und nutzen unsere Plattform, um unsere globale Gemeinschaft aufzubauen, zu unterhalten sowie zu vernetzen.

GLOBALE TALENTE: Wir bieten führenden internationalen Talenten Zugangswege und eine Plattform, indem wir Golfikonen, Nationalhelden sowie aufstrebende Stars aus aller Welt zusammenbringen.

GLOBALE AUSTRAGUNGSORTE: Wir veranstalten Turniere in berühmten Städten und an renommierten Orten weltweit. Jede Woche feiern und präsentieren wir die große Vielfalt der Plätze, Städte sowie Kulturen, die wir besuchen.

GLOBALE GEMEINSCHAFT: Wir bauen Gemeinschaften auf, unterhalten und vernetzen sie durch unser Engagement für Innovation, kreative Inhalte sowie positive soziale und ökologische Wirkung.

Unser globaler Turnierkalender 2026 umfasst 42 Turniere in 25 verschiedenen Ländern und umfasst drei klar voneinander abgegrenzte Phasen: fünf „Global Swings", die „Back 9" und die „DP World Tour Play-Offs". Er beinhaltet fünf Events der Rolex Series – der Premiumkategorie auf der DP World Tour – sowie vier Major Championships. Alle zählen für die Race to Dubai Rankings, den saisonübergreifenden Wettbewerb der Tour, der mit der DP World Tour Championship in Dubai endet.

DP World, der führende Anbieter globaler smarter End-to-End-Lieferketten- und Logistiklösungen, ist seit Beginn der Saison 2022 Titelsponsor der DP World Tour, der 50. Saison der Tour nach ihrer Gründung im Jahr 1972.

Außerdem freuen wir uns über die Unterstützung vieler der weltweit führenden Unternehmensmarken. Zu den offiziellen Partnern zählen DP World, Rolex, Aldar, AWS, BMW, Buffalo Trace Distillery, Emirates, Fortinet, HCLTech, Husqvarna, Nexo und Vestas.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Meredith Bucaro, Nord- und Südamerika

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Elka Ghudial, Europa

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James Galvin, APAC

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Nitin Shukla, Indien, Naher Osten und Afrika

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