El DP World Tour y HCLTech anuncian una nueva alianza

El DP World Tour seleccionó a HCLTech para impulsar la transformación de su experiencia digital multicanal; ambas organizaciones forman una relación de marketing de varios años centrada en Europa

NOIDA, India y LONDRES, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una de las principales empresas de tecnología a nivel mundial, y el DP World Tour anunciaron hoy que HCLTech será el socio oficial de la experiencia digital del Tour. Además, el DP World Tour, el principal circuito profesional de golf masculino del grupo European Tour, ha seleccionado a HCLTech para liderar un programa plurianual de transformación de la presencia digital mundial del Tour, con un fuerte enfoque en la innovación centrada en los fanáticos.

HCLTech diseñará y ofrecerá plataformas de experiencia digital de última generación, con el sitio web y la aplicación del DP World Tour como base, para reimaginar la manera en que los fanáticos de todo el mundo descubren, siguen y se relacionan con el golf. Además, HCLTech actuará como socio oficial de marketing del Tour, con estatus de socio oficial en cinco torneos del DP World Tour cada temporada, junto con importantes experiencias, tanto presenciales como digitales.

El DP World Tour, conocido como el tour mundial del golf, con jugadores de 46 nacionalidades, opera en un entorno cada vez más rico en datos y en tiempo real, en el que los fanáticos esperan acceso sin interrupciones a la acción en vivo, la narración de historias y los análisis en múltiples dispositivos y geografías. HCLTech aportará su experiencia en ingeniería digital, diseño de experiencias, plataformas de datosy transformación a gran escala para desarrollar plataformas web y móviles de alto rendimiento y escalables, intuitivas, resilientes y alineadas con la marca global del Tour.

El ecosistema digital transformado atenderá las necesidades de los fanáticos, espectadores en el campo, jugadores y entrenadores, así como de los medios de comunicación y socios comerciales, lo que permitirá un acceso sin interrupciones a contenido en vivo, experiencias inmersivas, análisis detallados y recorridos personalizados para los fanáticos en cada interacción.

Al hablar sobre la alianza, Jill Kouri, directora de Marketing de HCLTech, expresó: "Es un placer para nosotros colaborar con el DP World Tour, tanto en calidad de cliente como socio principal en activaciones de marketing. Como cliente, nos entusiasma participar en un programa de transformación digital que facilitará a los fanáticos descubrir, analizar y compartir los momentos importantes. Desde la perspectiva de la alianza, la colaboración expande aún más la presencia mundial de la marca de HCLTech, lo que amplía nuestro alcance a diversas audiencias internacionales, principalmente en Europa", añadió.

"El DP World Tour cuenta con una comunidad de fanáticos de alcance mundial, que demanda un ecosistema digital de clase mundial para conectar a los fanáticos de manera fluida, semana tras semana. A medida que seguimos elevando nuestra ambición digital, seleccionamos a HCLTech por su profundo legado de ingeniería, el conocimiento comprobado en la construcción a gran escala, las plataformas digitales siempre activas y su capacidad para transformar la tecnología en experiencias significativas para los fanáticos", señaló Michael Cole, director de Tecnología del DP World Tour.

Max Hamilton, director comercial ejecutivo del DP World Tour, agregó: "El golf es tradicionalmente el 'deporte de los negocios', y la plataforma global del Tour proporciona a HCLTech una plataforma dirigida y flexible para mostrar su innovación a gran escala y conectar con audiencias de todo el mundo".

Para obtener más información, haga clic aquí.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología mundial, hogar de más de 227.000 personas en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, software y la nube, mediante un amplio catálogo de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales y brindamos soluciones industriales para servicios financieros, fabricación, ciencias biológicas y atención médica, tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, venta minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados a los 12 meses finalizados en marzo de 2026 totalizaron 14.700 millones de dólares. HCLTech también mantiene una sólida presencia en el deporte mundial a través de alianzas estratégicas de tecnología y de marca, como con MetLife Stadium en Estados Unidos, en la que actúa como socio oficial de transformación digital, y con Cricket Australia, en la que es socio oficial de tecnología digital. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

Acerca del DP World Tour

El DP World Tour es el principal circuito profesional de golf masculino del grupo European Tour Group. Como el tour mundial del golf, mostramos talento de todo el mundo en destinos internacionales y utilizamos nuestra plataforma para construir, entretener y conectar a nuestra comunidad mundial.

TALENTO GLOBAL: proporcionamos los caminos y una plataforma para el talento internacional de primer nivel, al reunir a íconos del golf, héroes nacionales y estrellas emergentes de todo el mundo.

DESTINOS GLOBALES: organizamos torneos en ciudades y lugares icónicos de todo el mundo y cada semana celebramos y exhibimos la rica diversidad de los campos de golf, ciudades y culturas que visitamos.

COMUNIDAD GLOBAL: creamos, entretenemos y conectamos comunidades mediante el compromiso con la innovación, el contenido creativo y el impacto positivo a nivel social y ambiental.

Nuestro calendario mundial 2026 incluye 42 torneos en 25 países distintos y se compone de tres fases diferenciadas: cinco 'Global Swings', el 'Back 9' y los 'DP World Tour Play-Offs'. Incluye cinco eventos de la Rolex Series, la categoría premium de torneos del DP World Tour, y cuatro campeonatos Major, que suman para las clasificaciones de Race to Dubai, la competencia de toda la temporada del Tour que culmina en el DP World Tour Championship en Dubái.

DP World, proveedor líder de soluciones inteligentes integrales para la cadena de suministro y logística mundial, es el socio titular del DP World Tour desde el inicio de la temporada 2022, la 50.ª temporada del Tour tras su creación en 1972.

También contamos con el apoyo de las principales marcas globales, entre ellas DP World, Rolex, Aldar, AWS, BMW, Buffalo Trace Distillery, Emirates, Fortinet, HCLTech, Husqvarna, Nexo y Vestas como socios oficiales.

Para obtener más información, comuníquese con:

Meredith Bucaro, Américas

[email protected]

Elka Ghudial, Europa

[email protected]

James Galvin, APAC

[email protected]

Nitin Shukla, India, Oriente Medio y África

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg

FUENTE HCLTech