DP World Tour y HCLTech anuncian una nueva alianza

DP World Tour selecciona a HCLTech para impulsar la transformación de su experiencia digital multicanal; ambas entidades establecen una relación de marketing plurianual centrada en Europa

NOIDA, India y LONDRES, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, y el DP World Tour anunciaron hoy que HCLTech será el socio oficial de experiencia digital del Tour. Además, el DP World Tour, el principal circuito profesional de golf masculino del grupo European Tour, ha seleccionado a HCLTech para liderar un programa plurianual que transformará la presencia digital global del Tour, con un fuerte enfoque en la innovación centrada en el aficionado.

HCLTech diseñará e implementará plataformas de experiencia digital de última generación, con el sitio web y la aplicación del DP World Tour como pilares fundamentales, para reinventar la forma en que los aficionados de todo el mundo descubren, siguen e interactúan con el golf. Además, HCLTech será Socio Oficial de Marketing del Tour, con estatus de Socio Oficial en cinco torneos del DP World Tour cada temporada, junto con importantes activaciones en los eventos, tanto presenciales como digitales.

El DP World Tour, conocido como el circuito mundial de golf con jugadores de 46 nacionalidades, opera en un entorno cada vez más rico en datos y en tiempo real, donde los aficionados esperan un acceso fluido a la acción en directo, la narrativa y los análisis en todos los dispositivos y ubicaciones geográficas. HCLTech combinará su experiencia en ingeniería digital, diseño de experiencias, plataformas de datos y transformación a gran escala para construir plataformas web y móviles de alto rendimiento, escalables, intuitivas, robustas y alineadas con la marca global del Tour.

El ecosistema digital transformado atenderá las necesidades de los aficionados, los espectadores en el campo, los jugadores y entrenadores, así como de los medios de comunicación y los socios comerciales, permitiendo un acceso sencillo a contenido en directo, experiencias inmersivas, análisis en profundidad y recorridos personalizados para los aficionados en cada interacción.

Sobre la asociación, Jill Kouri, directora de Marketing, HCLTech, comentó, "Nos entusiasma colaborar con el DP World Tour, tanto como cliente como socio clave en la activación de marketing. Como cliente, nos entusiasma participar en un programa de transformación digital que facilitará a los fans descubrir, analizar y compartir los momentos más importantes. Desde la perspectiva de la colaboración, esta alianza refuerza la presencia global de la marca HCLTech, ampliando nuestro alcance a diversas audiencias internacionales, principalmente en Europa".

"El DP World Tour cuenta con una base de fans verdaderamente global, lo que exige un ecosistema digital de primer nivel para conectar con ellos de forma fluida, semana tras semana. A medida que seguimos impulsando nuestra ambición digital, elegimos a HCLTech por su sólida trayectoria en ingeniería, su probada experiencia en la creación de plataformas digitales a gran escala y siempre activas, y su capacidad para transformar la tecnología en experiencias significativas para los fans," dijo Michael Cole, director de tecnología, DP World Tour.

Max Hamilton, director Comercial ejecurivo, DP World Tour, añadió, "El golf es tradicionalmente el "deporte de los negocios", y la plataforma global del Tour ofrece a HCLTech un espacio específico y flexible para mostrar su innovación a gran escala y conectar con audiencias de todo el mundo".

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Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 227.000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales, proporcionando soluciones para los sectores de servicios financieros, manufactura, ciencias de la vida y salud, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados al cierre de los 12 meses en marzo de 2026 ascendieron a 14.700 millones de dólares. HCLTech también mantiene una sólida presencia en el deporte mundial a través de alianzas estratégicas de tecnología y marca, incluyendo el MetLife Stadium en Estados Unidos, donde actúa como socio oficial de transformación digital, y Cricket Australia, donde es el socio oficial de tecnología digital. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com .

Acerca del DP World Tour

El DP World Tour es el principal circuito profesional de golf masculino del grupo European Tour. Como circuito global de golf, presentamos talento internacional en destinos de todo el mundo y utilizamos nuestra plataforma para construir, entretener y conectar a nuestra comunidad global.

TALENTO GLOBAL: Ofrecemos oportunidades y una plataforma para los mejores talentos internacionales, reuniendo a iconos del golf, héroes nacionales y estrellas emergentes de todo el mundo.

DESTINOS GLOBALES: Organizamos torneos en ciudades y lugares emblemáticos de todo el mundo y cada semana celebramos y mostramos la rica diversidad de los campos, ciudades y culturas que visitamos.

COMUNIDAD GLOBAL: Construimos, entretenemos y conectamos comunidades a través de nuestro compromiso con la innovación, el contenido creativo y un impacto social y ambiental positivo.

Nuestro calendario global de 2026 incluye 42 torneos en 25 países diferentes y consta de tres fases distintas: cinco "Global Swings", los "Back 9" y los "DP World Tour Play-Offs". Incluye cinco eventos de la Serie Rolex, la categoría premium de eventos del DP World Tour, y cuatro Campeonatos Mayores, todos los cuales puntúan para la Clasificación Race to Dubai, la competición de la temporada del Tour que concluye en el Campeonato del DP World Tour en Dubái.

DP World, proveedor líder de soluciones integrales de logística y cadena de suministro inteligentes a nivel mundial, es el patrocinador principal del DP World Tour desde el inicio de la temporada 2022, la 50ª edición del Tour desde su creación en 1972.

Además, contamos con el apoyo de muchas de las marcas líderes a nivel mundial, como DP World, Rolex, Aldar, AWS, BMW, Buffalo Trace Distillery, Emirates, Fortinet, HCLTech, Husqvarna, Nexo y Vestas, que son socios oficiales.

Para más información, póngase en contacto con:

Meredith Bucaro, América

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Elka Ghudial, Europa

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James Galvin, APAC

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Nitin Shukla, India, Oriente Medio y África

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