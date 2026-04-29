Le DP World Tour et HCLTech annoncent un nouveau partenariat

Le DP World Tour choisit HCLTech pour conduire sa transformation de l'expérience numérique multicanal ; ces entités forment une relation marketing pluriannuelle axée sur l'Europe.

NOIDA, Inde et LONDRES, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH) (BSE : HCLTECH), une entreprise technologique internationale de premier plan, et le DP World Tour ont annoncé aujourd'hui que HCLTech sera le partenaire officiel de l'expérience numérique du circuit. Par ailleurs, le DP World Tour – le circuit professionnel de golf masculin phare du groupe European Tour – a choisi HCLTech pour diriger un programme pluriannuel destiné à transformer la présence numérique internationale du Tour, en mettant fortement l'accent sur l'innovation axée sur les fans.

HCLTech concevra et fournira des plateformes d'expérience numérique de nouvelle génération – ancrées dans le site web et l'application DP World Tour – pour réimaginer la façon dont les fans du monde entier découvrent, suivent et s'engagent dans le sport du golf. En outre, HCLTech sera le partenaire marketing officiel du circuit, avec le statut de partenaire officiel lors de cinq tournois du DP World Tour chaque saison, ainsi que d'importantes activités d'hospitalité, sur place et numériques.

Le DP World Tour, considéré comme le circuit international de golf par excellence avec des joueurs issus de 46 nationalités, évolue dans un environnement en temps réel où les données sont de plus en plus abondantes, et où les fans s'attendent à pouvoir accéder sans difficulté aux retransmissions en direct, aux reportages et aux analyses, quel que soit leur appareil ou leur lieu de résidence. HCLTech mettra à profit son expertise en matière d'ingénierie numérique, de conception de l'expérience, de plateformes de données et de transformation à grande échelle pour construire des plateformes web et mobiles performantes et évolutives, intuitives, résilientes et alignées sur la marque internationale du circuit.

Cet écosystème numérique repensé répondra aux besoins des supporters, des spectateurs sur place, des joueurs et des entraîneurs, ainsi que des médias et des partenaires commerciaux, en offrant un accès facile à du contenu en direct, des expériences immersives, des analyses approfondies et des parcours personnalisés pour les supporters à chaque interaction.

À propos de ce partenariat, Jill Kouri, Chief Marketing Officer, HCLTech, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer au DP World Tour, à la fois en tant que client et en tant que partenaire principal d'activation marketing. Du côté des clients, nous sommes ravis de participer à un programme de transformation numérique qui permettra aux fans de découvrir, d'analyser et de partager plus facilement les moments qui comptent. Du point de vue du partenariat, cette collaboration amplifie encore la présence de la marque HCLTech au niveau mondial, en élargissant notre portée à divers publics internationaux, principalement en Europe », a-t-elle ajouté.

« Le DP World Tour dispose d'une base de fans véritablement internationale, ce qui exige un écosystème numérique de classe mondiale pour engager les fans de manière simple, semaine après semaine. Alors que nous continuons à élever notre ambition numérique, nous avons choisi HCLTech pour son profond héritage en matière d'ingénierie, son expertise avérée dans la construction de plateformes numériques à grande échelle et toujours actives, et sa capacité à traduire la technologie en expériences majeures pour les fans », a déclaré Michael Cole, directeur de la technologie, DP World Tour.

Max Hamilton, directeur commercial exécutif du DP World Tour, a ajouté : « Le golf est traditionnellement le "sport des affaires", et la plateforme internationale du circuit offre à HCLTech une plateforme ciblée et flexible qui lui permet de présenter ses innovations à grande échelle et d'entrer en contact avec des publics du monde entier. »

Pour en savoir plus, cliquez sur ici.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, abritant plus de 227 000 personnes dans 60 pays, offrant des capacités de pointe centrées sur l'IA, le numérique, l'ingénierie, le cloud et les logiciels, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients dans tous les principaux secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les biens de consommation courante, la mobilité ainsi que les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois close en mars 2026 s'élève à 14,7 milliards de dollars. HCLTech maintient également une forte présence dans le sport international grâce à des partenariats stratégiques en matière de technologie et de marque, notamment avec le MetLife Stadium aux États-Unis, où elle est le partenaire officiel de la transformation numérique, et avec Cricket Australia, où elle est le partenaire officiel de la technologie numérique. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, veuillez consulter le site hcltech.com.

À propos du DP World Tour

Le DP World Tour est le principal circuit de golf professionnel masculin du groupe European Tour.En tant que circuit mondial de golf, nous mettons en avant les talents internationaux dans des destinations du monde entier et utilisons notre plateforme pour développer, divertir et rassembler notre communauté internationale.



TALENT MONDIAL : Nous offrons des voies d'accès et une plateforme aux plus grands talents internationaux, en rassemblant des icônes du golf, des héros nationaux et des stars émergentes du monde entier.

DESTINATIONS MONDIALES : Nous organisons des tournois dans des villes et des lieux emblématiques à travers le monde, et chaque semaine, nous mettons à l'honneur la riche diversité des parcours, des villes et des cultures que nous visitons.

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE : Nous construisons, divertissons et rassemblons les communautés grâce à notre engagement en faveur de l'innovation, de contenus créatifs et d'un impact social et environnemental positif.



Notre calendrier mondial de 2026 comprend 42 tournois dans 25 pays différents et s'articule autour de trois phases distinctes : les cinq « Global Swings », le « Back 9 » et les « Play-offs du DP World Tour ». Il comprend cinq épreuves de la Rolex Series – la catégorie reine du DP World Tour – et quatre tournois majeurs, qui comptent tous pour le classement Race to Dubai, la compétition qui s'étend sur toute la saison du circuit et s'achève lors du DP World Tour Championship à Dubaï.



DP World, leader mondial des solutions logistiques et de chaîne d'approvisionnement intelligentes de bout en bout, est le partenaire principal du DP World Tour depuis le début de la saison 2022, qui marque la 50e saison du circuit depuis sa création en 1972.



Nous bénéficions également du soutien de nombreuses marques commerciales de premier plan dans le monde, telles que DP World, Rolex, Aldar, AWS, BMW, Buffalo Trace Distillery, Emirates, Fortinet, HCLTech, Husqvarna, Nexo et Vestas, en tant que partenaires officiels.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Meredith Bucaro, Amériques

[email protected]

Elka Ghudial, Europe

[email protected]

James Galvin, Asie-Pacifique

[email protected]

Nitin Shukla, Inde, Moyen-Orient et Afrique

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg