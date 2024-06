Education Cannot Wait's # AfghanGirlsVoices Campaign Highlights Real-Life Testimonies of Hope, Courage and Resilience by Afghan Girls Denied Their Right to Education

The Rt. O Exmo. Gordon Brown, a Diretora Executiva da ECW, Yasmine Sherif, e a Campeã Global da ECW, Somaya Faruqi, marcam o 1000 .º dia de proibição da educação de raparigas no Afeganistão

NOVA YORK, 13 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, pessoas em todo o mundo marcam um marco trágico para os direitos humanos, os direitos das crianças e os direitos das meninas: 1.000 dias desde que as meninas foram proibidas de frequentar a escola secundária no Afeganistão. Para comemorar e refletir sobre este marco inaceitável, a Education Cannot Wait (ECW), como fundo global para a educação em emergências e crises prolongadas dentro das Nações Unidas, está lançando a segunda fase de sua atraente campanha # AfghanGirlsVoices.

A campanha apresenta obras de arte inspiradoras, poesia, desenhos animados e muito mais de alguns dos principais artistas do mundo, juntamente com citações poderosas e comoventes de meninas afegãs que não têm direito à educação, mas que se agarram à esperança de que seu direito seja restaurado.

A primeira fase da campanha #AfghanGirlsVoices foi lançada pelo Enviado Especial da ONU para a Educação Global, The Rt. Hon. Gordon Brown, Diretor Executivo da ECW, Yasmine Sherif, e a Campeã Global da ECW, Somaya Faruqi, ex-capitã da Equipe de Robótica de Meninas Afegãs, em agosto de 2023. Desde o lançamento, a campanha foi vista e apoiada por milhões de pessoas em todo o mundo.

Esta segunda fase já está reunindo líderes globais adicionais e apoiadores proeminentes, incluindo autores de best-sellers, Khaled Hosseini (The Kite Runner) e Christina Lamb (I Am Malala); Campeão Global da ECW e apresentador principal da TV Al-Jazeera, Folly Bah Thibault; Relator Especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos no Afeganistão, Richard Bennett; Cofundador da Global Citizen, Mick Sheldrick; Vencedor do Prêmio Global Citizen de 2023 e fundador da LEARN Afghanistan, Pashtana Durrani; e muitos mais, incluindo várias ativistas afegãs líderes.

"O mundo deve se unir por trás das meninas afegãs. A negação do direito a uma educação de qualidade é uma abominação e uma violação da Carta da ONU, da Convenção sobre os Direitos da Criança e dos direitos humanos fundamentais. Através da campanha global # AfghanGirlsVoices, as pessoas em todos os lugares podem defender os direitos humanos e a justiça de gênero, compartilhando essas histórias de coragem, esperança e resiliência ", disse The Rt. Exmo. Gordon Brown, Enviado Especial da ONU para a Educação Global e Presidente do Grupo Diretor de Alto Nível da ECW.

"Como comunidade global, devemos reacender nossos esforços globais para garantir que todas as adolescentes possam exercer seu direito à educação. A discriminação de gênero é inaceitável e só prejudicará o Afeganistão já devastado pela guerra e seu povo sofredor. O direito das meninas à educação é um direito fundamental, conforme descrito no direito internacional dos direitos humanos. Para o povo do Afeganistão – homens, mulheres, meninas e meninos – a educação de meninas adolescentes é essencial para reconstruir o Afeganistão e garantir que todos os afegãos gozem do direito universal à educação ", disse a diretora executiva da ECW, Yasmine Sherif.

"As meninas no Afeganistão são fortes e resilientes e se recusam a desistir de suas esperanças e sonhos. Mil dias sem acesso à educação é uma grave injustiça para as meninas afegãs. Isso deve parar ", disse a campeã global da ECW, Somaya Faruqi.

Aproximadamente 80% das meninas e mulheres jovens afegãs em idade escolar estão fora da escola, e quase 30% das meninas no Afeganistão nunca entraram no ensino primário, de acordo com a UNESCO.

Com a proibição da educação secundária e terciária das meninas, décadas de ganhos em educação e desenvolvimento foram eliminadas. Entre 2001 e 2018, as matrículas aumentaram dez vezes em todos os níveis de ensino, de 1 milhão em 2001 para 10 milhões em 2018. Em agosto de 2021, 4 em cada 10 alunos do ensino fundamental eram meninas. Junto com esses saltos veio o crescimento social e econômico, e outras melhorias que beneficiaram vastas faixas da sociedade afegã.

A mudança na liderança enviou ondas sísmicas em todos os aspectos da economia e da sociedade afegãs. Hoje, 23,7 milhões de pessoas – mais da metade da população – precisam de apoio humanitário urgente, 6,3 milhões de pessoas estão deslocadas e os direitos humanos básicos estão sob fogo cruzado. Meninas e meninos estão em grave risco de violência de gênero, trabalho infantil, casamento precoce e outros abusos dos direitos humanos. Apesar das necessidades urgentes do financiamento total de resposta humanitária de US $ 3 bilhões, apenas US $ 221 milhões foram recebidos até o momento, de acordo com o UNOCHA.

Desde que a ECW lançou os seus investimentos no Afeganistão em 2017, o Fundo investiu 88,8 milhões de dólares, alcançando mais de 230 000 crianças com um apoio educativo holístico e de qualidade. Os investimentos plurianuais da ECW concentram-se na aprendizagem baseada na comunidade que chega a raparigas e rapazes através de uma variedade de atividades, como o fornecimento de materiais de ensino e aprendizagem, formação de professores e saúde mental e apoio psicossocial.

