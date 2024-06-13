Education Cannot Wait 的 #AfghanGirlsVoices 活動，重點介紹被剝奪受教育權的阿富汗女孩希望、勇氣和韌力的真實故事

Rt. Hon. Gordon Brown 爵士閣下、ECW 執行董事 Yasmine Sherif 和 ECW 全球冠軍 Somaya Faruqi 紀念阿富汗禁止女孩接受教育的第 1000 天

紐約2024年6月14日 /美通社/ -- 今天，世界各地的人們都在紀念人權、兒童權利和女童權利方面的一個悲劇里程碑：阿富汗禁止女孩上中學已有 1000 天。為紀念並反思這個不可接受的里程碑，作為聯合國緊急情況和長期危機教育的全球基金，Education Cannot Wait (ECW) 正在推出其矚目的 #AfghanGirlsVoices 運動的第二階段。

這項活動包括一些世界頂尖藝術家創作的、鼓舞人心的藝術作品、詩歌、漫畫等，以及由一些被剝奪了受教育權、但仍堅持希望恢復受教育權的阿富汗女孩所寫的、感人肺腑的名言佳句。

#AfghanGirlsVoices 運動的第一階段，由聯合國全球教育特別使者Hon. Gordon Brown 爵士閣下、ECW 執行董事 Yasmine Sherif 和 ECW 全球冠軍兼阿富汗女子機械人隊的前隊長 Somaya Faruqi 於 2023 年 8 月展開。自推出以來，此活動已獲全球數百萬人觀看和支持。

第二階段已經吸引了更多全球領袖和知名支持者，包括暢銷作家 Khaled Hosseini (The Kite Runner) 和 Christina Lamb (I Am Malala)；ECW 全球冠軍，兼 Al Jazeera 電視主持人 Folly Bah Thiboult；聯合國阿富汗人權情況特別報告員 Richard Bennett；Global Citizen 共同創辦人 Mick Sheldrick；2023 年 Global Citizen Prize 獲得者，兼 LEARN Afghanistan 創辦人 Pashtana Durrani；以及更多人，包括幾位領先的阿富汗女性活動家。

「世界必須在阿富汗女孩背後，團結一致。剝奪接受優質教育的權利，是卑劣無恥的行為，違反了《聯合國憲章》、《兒童權利公約》和基本人權。透過全球 #AfghanGirlsVoices 運動，世界各地的人都可以通過分享這些勇氣、希望和堅韌的故事，來捍衛人權並支持性別公義，」Hon. 聯合國全球教育特別特使兼 ECW 高級指導小組主席 Gordon Brown 爵士閣下說。

「作為一個全球社區，我們必須重振我們的全球努力，以確保每個青少年女孩都可以行使她接受教育的權利。性別歧視是不可接受的，只會傷害已經飽受戰爭蹂躪的阿富汗及其長期受苦受難的人民。女孩獲得教育的權利，是國際人權法所述的基本權利。ECW 執行董事 Yasmine Sherif 表示，對於阿富汗人民（男女、女孩和男孩）而言，青少年女孩能夠接受教育，對於重建阿富汗並確保每個阿富汗人享受教育的普遍權利至關重要。

「阿富汗的女孩堅強不屈，拒絕放棄自己的希望和夢想。一千天沒有接受教育，對阿富汗女孩來說是嚴重的不公平。這一點必須停止，」ECW Somaya Faruqi 道。

根據聯合國教科文組織 (UNESCO) 指出，約 80% 的阿富汗學齡女孩和年輕女性都沒有上學，而阿富汗近 30% 的女孩從未接受過小學教育。

由於禁止女孩接受中學和大學教育，數十年的教育和發展成果付諸東流。在 2001 年至 2018 年間，所有教育級別的入學人數，從 2001 年的 100 萬增加至 2018 年的 1,000 萬。截至 2021 年 8 月，10 名小學學生中有 4 名是女孩。這些跳躍也帶來了社會和經濟增長以及其他改善，使阿富汗社會的廣大民眾受益。

領導層的更迭，為阿富汗經濟和社會的各方面帶來震蕩。如今，超過一半的人口需要緊急人道援助，630 萬人流離失所，基本人權慘遭踐踏。女孩和男孩面臨性別暴力、童工、早婚和其他侵犯人權的嚴重風險。根據聯合國人道事務協調廳 (UNOCHA) 稱，儘管總人道救援資金需要 30 億美元，但迄今為止只收到 2.21 億美元。

自 ECW 於 2017 年在阿富汗投資以來，基金已投資 8,880 萬美元，為 23 萬多名兒童提供了優質、全面的教育支援。ECW 的多年投資專注於以社區為本的學習，透過提供教學和學習材料、教師培訓、心理健康和社會心理支援等各種活動，幫助女孩和男孩。

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SOURCE Education Cannot Wait