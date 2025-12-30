Urielle vislumbra um futuro brilhante

Os Centros de Formação para Crianças com Deficiência Visual do UNICEF, financiados pela iniciativa Education Cannot Wait ("A Educação Não Pode Esperar"), capacitam as crianças a atingirem o máximo dos seus potenciais na República Centro-Africana.

BANGUI, República Centro-Africana, 30 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Urielle está sentada em uma sala de aula, absorta em sua leitura. As pontas dos dedos dela traçam o intrincado padrão de pontos em relevo no papel à sua frente.

"Perdi a visão aos três anos de idade, mas isso não me limitou. Desde muito jovem, meus pais me ensinaram a ser independente e autossuficiente – a trabalhar duro e seguir meus sonhos", diz Urielle.

Urielle em frente ao Centro de Formação para Crianças com Deficiência Visual, apoiado pela Education Cannot Wait. © UNICEF CAR/Jose Carlos Rodriguez

Apesar dos desafios que enfrentou na vida, a jovem de 20 anos sempre recebeu apoio incondicional dos pais e professores. Com isso, e com sua paixão por aprender e contar histórias, além de uma determinação inabalável, Urielle está assumindo o controle de seu próprio futuro.

Desde que ingressou em um Centro de Formação para Crianças com Deficiência Visual apoiado pelo UNICEF em sua cidade natal, Bangui, Urielle e outras crianças e jovens com deficiência visual estão aprendendo a ler braille e tendo acesso à educação — em muitos casos, pela primeira vez.

Este centro é um dos três financiados pela Education Cannot Wait (ECW) na capital Bangui, criado para oferecer oportunidades de aprendizagem adaptadas a meninas e meninos com deficiência visual na República Centro-Africana. Esses centros ajudam os alunos a desenvolver habilidades em braille e alfabetização, bons níveis de competência de acordo com o currículo educacional nacional, e os apoiam para que possam, por fim, ingressar em escolas regulares.

Todas as manhãs, um tuk-tuk escolar especial faz uma parada em frente à casa de Urielle e leva-a ao Centro de Formação. Os cursos são ministrados por professores com deficiência visual, auxiliados por professores com visão normal, utilizando materiais didáticos em braille.

O Centro segue o currículo padrão do Ministério da Educação Nacional. É também aí que Urielle aprendeu a ler e escrever em braille. Essas habilidades essenciais despertaram uma nova paixão. "Adoro compartilhar histórias com as pessoas, especialmente sobre questões sociais. Minha matéria favorita é ciências sociais, porque gosto de ouvir sobre como as pessoas ao redor do mundo vivem, interagem e enfrentam desafios", diz a adolescente.

Embora Urielle esteja tendo sucesso na escola hoje, o caminho para sua educação não foi fácil em uma sociedade onde ainda existe estigma em torno das pessoas com deficiência. Urielle lembra: "Alguns vizinhos e até mesmo parentes costumavam me dizer que eu era inútil, mais qualificada para tarefas domésticas do que para a escola. Mas, graças ao apoio incondicional dos meus pais, aprendi a ignorar essas vozes."

Ignorando os pessimistas, Urielle compreende o poder da educação para ampliar seus horizontes e construir o futuro que deseja para si mesma. "Quanto mais aprendo, mais histórias se desenvolvem na minha mente. É por isso que estou determinada a me tornar jornalista", diz ela.

O Centro também ministra cursos de formação profissional para desenvolver competências. Os ex-alunos utilizaram essas novas habilidades para conseguir emprego, e alguns até ingressaram no serviço público.

A República Centro-Africana é um dos lugares mais difíceis do mundo para se ser criança. Conflitos, violência, deslocamentos e desastres naturais continuam a afetar gravemente o país. Anos de instabilidade contribuíram para o colapso de serviços já limitados, resultando em acesso muito limitado ou inexistente à educação em muitas regiões. Nos casos em que as escolas estão abertas, muitas vezes faltam professores qualificados e treinados, materiais didáticos e estruturas físicas adequadas.

Para pessoas com deficiência, como Urielle, a situação é ainda mais desafiadora. O estigma e o preconceito continuam sendo muito comuns em relação às crianças com "necessidades especiais", o que muitas vezes leva as famílias a esconderem seus filhos com deficiência, negando-lhes o acesso aos colegas e à comunidade em geral, incluindo as escolas. Felizmente, os pais de Urielle conseguiram reconhecer o potencial infindável da filha.

Como fundo global para a educação em situações de emergência e crises prolongadas no âmbito das Nações Unidas, a ECW tem apoiado parceiros como o UNICEF na República Centro-Africana desde 2017, financiando programas para aumentar o acesso a uma educação de qualidade em ambientes de aprendizagem protegidos, fortalecer os sistemas educacionais nacionais e locais, apoiar professores e fornecer apoio específico a meninas e crianças com deficiência.

Hoje, Urielle não se satisfaz em ser apenas uma aluna exemplar. "Eu também quero ser uma atleta paralímpica. Eu treino três vezes por semana para corridas de longa distância!", diz ela.

Até esse dia, Urielle planeja continuar aprendendo e contando histórias para inspirar as pessoas ao seu redor. Ela diz com um largo sorriso: "Contar histórias é a minha paixão. Sei que o caminho é longo e que tenho pelo menos mais seis anos antes de entrar na universidade. Ainda assim, um dia, terei meu próprio programa de rádio!"

Ela não impõe limites às suas ambições – e suas conquistas mostram o potencial que todas as crianças têm quando recebem a educação, os recursos e o apoio de que precisam para se desenvolver.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852609/Education_Cannot_Wait_Screenshot_2025_12_29_at_4_33_12_PM.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

FONTE Education Cannot Wait