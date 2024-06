Kampaň #AfghanGirlsVoices fondu Education Cannot Wait prináša skutočné svedectvá nádeje, odvahy a odolnosti afganských dievčat, ktorým bolo odopreté právo na vzdelanie

Rt. Hon. Gordon Brown, výkonná riaditeľka ECW Yasmine Sherif a globálna podporovateľka ECW Somaya Faruqi upozornili na tisíci deň zákazu vzdelávania dievčat v Afganistane

NEW YORK, 13. júna 2024 /PRNewswire/ -- Ľudia na celom si dnes pripomínajú tragický míľnik pre ľudské práva, práva detí a práva dievčat: tisíc dní odkedy dievčatá v Afganistane dostali zákaz navštevovať stredné školy. Ako pripomienku k zamysleniu sa nad týmto neprijateľným míľnikom spúšťa Education Cannot Wait (ECW), ako globálny fond pre vzdelávanie v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach v rámci Organizácie Spojených národov, druhú fázu svojej naliehavej kampane #AfghanGirlsVoices.

“As a global community, we must reignite our global efforts to ensure that every adolescent girl can exercise her right to an education." - Education Cannot Wait Executive Director Yasmine Sherif. Take action today by sharing your support on social media with the hashtag #AfghanGirlsVoices.

Kampaň predstavuje inšpiratívne umelecké diela, poéziu, kreslené filmy a iné príspevky od niektorých popredných svetových umelcov spolu so silnými, dojemnými citátmi od afganských dievčat, ktorým bolo odopreté právo na vzdelanie, ale napriek tomu sa držia nádeje na jeho obnovenie.

Prvú fázu kampane #AfghanGirlsVoices spustil osobitný vyslanec OSN pre globálne vzdelávanie, Rt. Hon. Gordon Brown, výkonná riaditeľka ECW, Yasmine Sherif a globálna podporovateľka ECW Somaya Faruqi, bývalá kapitánka afganského dievčenského tímu pre robotiku, v auguste 2023. Kampaň si od jej spustenia pozreli a podporili milióny ľudí na celom svete.

Táto druhá fáza už spája ďalších globálnych lídrov a významných podporovateľov vrátane autorov bestsellerov ako je Khaled Hosseini (The Kite Runner) a Christina Lamb (I Am Malala); globálnej podporovateľky ECW a poprednej moderátorky Al-Jazeera TV, Folly Bah Thibault; osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Afganistane, Richarda Bennetta; spoluzakladateľa Global Citizen Mick Sheldricka; víťazky Global Citizen Prize 2023 a zakladateľky LEARN Afghanistan, Pashtana Durrani; a mnohých ďalších, vrátane niekoľkých popredných afganských aktivistiek.

„Svet musí v jednote stáť za afganskými dievčatami. Popieranie práva na kvalitné vzdelanie je ohavnosťou a porušením Charty OSN, Dohovoru o právach dieťaťa a základných ľudských práv. Prostredníctvom globálnej kampane #AfghanGirlsVoices sa ľudia na celom svete môžu zastať ľudských práv a rodovej spravodlivosti zdieľaním týchto príbehov odvahy, nádeje a odolnosti," povedal Rt. Hon. Gordon Brown, osobitný vyslanec OSN pre globálne vzdelávanie a predseda riadiacej skupiny ECW na vysokej úrovni.

„Ako globálna komunita musíme opätovne zosilniť svoje globálne úsilie, aby sme zabezpečili každému dospievajúcemu dievčaťu právo na vzdelanie." Rodová diskriminácia je neprijateľná a ešte viac škodí už aj tak vojnou zničenému Afganistanu a jeho dlhodobo trpiacim ľuďom. Ako je uvedené v medzinárodných ľudských právach, právo dievčat na vzdelanie je základným právom. Pre obyvateľov Afganistanu – mužov, ženy, dievčatá a chlapcov – je vzdelávanie dospievajúcich dievčat nevyhnutné na obnovu Afganistanu a zabezpečenie toho, aby každý Afganec mal všeobecné právo na vzdelanie," povedala výkonná riaditeľka ECW Yasmine Sherif.

„Dievčatá v Afganistane sú silné a odolné a odmietajú sa vzdať svojich nádejí a snov. Tisíc dní bez prístupu k vzdelaniu je pre afganské dievčatá vážnou nespravodlivosťou. Musí sa to skončiť," povedala globálna podporovateľka ECW Somaya Faruqi.

Podľa UNESCO približne 80 % afganských dievčat a mladých žien v školskom veku nechodí do školy a takmer 30 % dievčat v Afganistane nikdy nenastúpilo do základného vzdelávania.

So zákazom stredoškolského a vyššieho vzdelávania dievčat boli vymazané desaťročia vzdelávania a rozvoja. Od roku 2001 do roku 2018 sa zápis na všetkých úrovniach vzdelávania zvýšil desaťnásobne, z 1 milióna v roku 2001 na 10 miliónov v roku 2018. Do augusta 2021 boli 4 z 10 žiakov na základnej škole dievčatá. Spolu s týmito skokmi prišiel aj sociálny a ekonomický rast a ďalšie pokroky, z ktorých mala prospech obrovská časť afganskej spoločnosti.

Zmena vo vedení štátu vyslala seizmické vlny vo všetkých aspektoch afganskej ekonomiky a spoločnosti. Dnes potrebuje 23,7 milióna ľudí – viac ako polovica obyvateľstva – naliehavú humanitárnu pomoc, 6,3 milióna ľudí je vysídlených a sú porušované základné ľudské práva. Dievčatá a chlapci sú vystavení vážnemu riziku násilia v dôsledku rodovej príslušnosti, detskej práce, predčasných manželstiev a iného porušovania ľudských práv. Napriek naliehavým potrebám celkového financovania humanitárnej pomoci vo výške 3 miliardy USD bolo podľa agentúry UNOCHA doteraz prijatých len 221 miliónov USD.

Odkedy fond ECW inicioval svoje investície v Afganistane v roku 2017, investoval 88,8 milióna USD a poskytol viac ako 230 000 deťom kvalitnú a komplexnú podporu vzdelávania. Niekoľkoročné investície ECW sa zameriavajú na komunitné vzdelávanie, ktoré sa dostáva k dievčatám a chlapcom prostredníctvom rôznych aktivít, ako je zabezpečenie učebných a vzdelávacích materiálov, odborná príprava učiteľov, duševné zdravie a psychosociálna podpora.

Pridajte sa ku kampani #AfghanGirlsVoices

Citáty od významných podporovateľov kampane nájdete tu.

Súbor pre sociálne médiá a vizuálne prostriedky kampane sú k dispozícii tu.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2437363/OP3_Final.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg