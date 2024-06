Kampania #AfghanGirlsVoices ukazuje prawdziwe świadectwa nadziei, odwagi i wytrzymałości afgańskich dziewcząt, którym odmówiono prawa do edukacji

Specjalny wysłannik ONZ ds. globalnej edukacji Gordon Brown, dyrektor wykonawcza ECW Yasmine Sherif oraz globalna działaczka ECW Somaya Faruqi wspólnie przypominają o tysięcznym dniu obowiązywania zakazu edukacji dziewcząt w Afganistanie.

NOWY JORK, 13 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Dziś ludzie na całym świecie wspominają zdarzenie katastrofalne dla praw człowieka, praw dziecka i praw dziewcząt. Mija 1000 dni od momentu wprowadzenia w Afganistanie zakazu uczęszczania dziewcząt do szkół średnich. Aby podkreślić ten fakt i rozważyć jego konsekwencje organizacja Education Cannot Wait ( ECW ) - globalny fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz edukacji w sytuacjach wyjątkowych - rozpoczyna drugą odsłonę wyjątkowej kampanii #AfghanGirlsVoices .

“As a global community, we must reignite our global efforts to ensure that every adolescent girl can exercise her right to an education." - Education Cannot Wait Executive Director Yasmine Sherif. Take action today by sharing your support on social media with the hashtag #AfghanGirlsVoices.

Na kampanię składają się inspirujące dzieła sztuki, poezja, komiksy i wiele innych prac czołowych światowych artystów, wraz z mocnymi, poruszającymi wypowiedziami afgańskich dziewcząt, którym odmówiono prawa do edukacji, ale które wciąż żywią nadzieję, że ich prawa zostaną przywrócone.

Pierwsza odsłona kampanii #AfghanGirlsVoices została zainaugurowana w sierpniu 2023 r. przez specjalnego wysłannika ONZ ds. edukacji globalnej, Gordona Browna, dyrektor wykonawczą ECW Yasminę Sherif i globalną działaczkę ECW Somayę Faruqi, byłą kapitan afgańskiej drużyny robotycznej dziewcząt. Od samego początku kampania jest oglądana i wspierana przez miliony ludzi na całym świecie.

Druga odsłona kampanii już teraz przyciąga kolejnych światowych liderów i wybitnych aktywistów. Siły połączą m.in. autorzy bestsellerów, Khaled Hosseini („The Kite Runner") i Christina Lamb („I Am Malala"); globalna działaczka ECW i główna prezenterka telewizji Al-Jazeera, Folly Bah Thibault; specjalny sprawozdawca ONZ ds. sytuacji praw człowieka w Afganistanie, Richard Bennett; współzałożyciel Global Citizen Mick Sheldrick; laureatka nagrody Global Citizen Prize 2023 i założycielka organizacji LEARN Afghanistan, Pashtana Durrani; i wielu innych, w tym kilka czołowych afgańskich aktywistek.

„Świat musi się zjednoczyć dla afgańskich dziewcząt. Odmawianie prawa do wysokiej jakości edukacji to potworna praktyka i naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, Konwencji o prawach dziecka i podstawowych praw człowieka. Poprzez globalną kampanię #AfghanGirlsVoices ludzie na całym świecie mogą stanąć w obronie praw człowieka i równości płci, dzieląc się historiami o odwadze, nadziei i wytrzymałości" - powiedział Gordon Brown, specjalny wysłannik ONZ ds. edukacji globalnej i przewodniczący grupy sterującej wysokiego szczebla ECW.

„Jako społeczność międzynarodowa musimy wznowić nasze globalne wysiłki, aby zapewnić, że każda dorastająca dziewczyna będzie mogła skorzystać z prawa do edukacji. Dyskryminacja ze względu na płeć jest niedopuszczalna i dodatkowo zaszkodzi już i tak rozbitemu przez wojnę Afganistanowi i jego cierpiącym mieszkańcom. Prawo dziewcząt do edukacji jest podstawowym prawem określonym w międzynarodowych przepisach dotyczących praw człowieka. Dla mieszkańców Afganistanu - mężczyzn, kobiet, dziewcząt i chłopców - edukacja dorastających dziewcząt ma zasadnicze znaczenie w kontekście odbudowy państwa i zapewnienia każdemu Afgańczykowi powszechnego prawa do edukacji" - powiedziała dyrektor wykonawcza ECW Yasmine Sherif.

„Afgańskie dziewczęta są silne, wytrzymałe i nie zamierzają porzucić swoich nadziei i marzeń. Tysiąc dni bez dostępu do edukacji to ogromna niesprawiedliwość wobec nich. To musi się skończyć" - powiedziała globalna działaczka ECW Somaya Faruqi.

Według UNESCO około 80% afgańskich dziewcząt i młodych kobiet w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkoły, a prawie 30% dziewcząt w Afganistanie nigdy nie rozpoczęło edukacji, nawet na poziomie podstawowym.

Poprzez wprowadzenie zakazu kształcenia dziewcząt na poziomie średnim i wyższym zniweczono dziesięciolecia edukacji i rozwoju. W latach 2001-2018 liczba zapisów do szkół wzrosła dziesięciokrotnie na wszystkich poziomach edukacji - z 1 miliona w 2001 roku do 10 milionów w 2018 roku. Do sierpnia 2021 roku 4 na 10 uczniów szkół podstawowych stanowiły dziewczęta. Wraz z tymi skokami nastąpił wzrost społeczny i gospodarczy oraz szereg innych zmian, które przyniosły korzyści licznym grupom społecznym w Afganistanie.

Zmiana przywództwa wywołała jednak fale sejsmiczne we wszystkich aspektach afgańskiej gospodarki i społeczeństwa. Obecnie 23,7 miliona ludzi, czyli ponad połowa populacji, wymaga pilnego wsparcia humanitarnego. Liczba przesiedleńców sięga 6,3 milionów, a podstawowe prawa człowieka znajdują się pod ostrzałem. Dziewczęta i chłopcy są poważnie narażeni na przemoc ze względu na płeć. Powszechne jest zmuszanie dzieci do pracy, zawieranie małżeństw w bardzo młodym wieku i inne przypadki naruszeń praw człowieka. Według UNOCHA , pomimo próśb o pilne udzielenie wsparcia finansowego w ramach pomocy humanitarnej w wysokości 3 miliardów dolarów, do tej pory otrzymano jedynie 221 milionów dolarów.

Od rozpoczęcia działalności w Afganistanie w 2017 roku organizacja ECW zainwestowała 88,8 mln dolarów, docierając do ponad 230 tysięcy dzieci z wysokiej jakości holistycznym wsparciem edukacyjnym. Wieloletnie inwestycje ECW koncentrują się na nauczaniu w obrębie społeczności, które dociera do dziewcząt i chłopców poprzez różnorodne działania, takie jak dostarczanie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, szkolenie nauczycieli, wsparcie zdrowia psychicznego i wsparcie psychospołeczne.

Dołącz do kampanii #AfghanGirlsVoices

Fragmenty wypowiedzi znanych osób wspierających kampanię są dostępne tutaj .

Treści z mediów społecznościowych i materiały wizualne kampanii są dostępne tutaj.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2437363/OP3_Final.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg