EICMA 2025, A 82ª EDIÇÃO É UMA HOMENAGEM À PAIXÃO

A nova edição da Exposição Internacional de Motocicletas foi apresentada hoje em Milão. Com o slogan 'That's Amore', promete encantar mais uma vez seu grande público: mais de 730 expositores, 2.000 marcas, lendas do automobilismo e um programa inédito de entretenimento, esporte e inovação. Nos vemos na Fiera Milano Rho de 4 a 9 de novembro

MILÃO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- EICMA, That's Amore. A cortina sobe na EICMA 2025. A 82ª edição da Exposição Internacional de Motocicletas, programada para ocorrer de 4 a 9 de novembro nos pavilhões da Fiera Milano em Rho (terça-feira 4 e quarta-feira 5 serão reservadas para a imprensa e operadores), foi apresentada hoje em Milão na presença do Presidente da EICMA, Pietro Meda, e do CEO Paolo Magri, Presidente da Região da Lombardia, Attilio Fontana, e Prefeito de Milão, Giuseppe Sala.

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DA EICMA

Mais uma vez, o evento de exposição confirma seu status como referência global para a indústria de mobilidade de duas rodas e este ano presta homenagem à paixão, a verdadeira força motriz por trás de todo um universo. Primeiro, os números. Mais de 730 expositores subirão a este importante e impressionante palco com mais de 110 anos de história, representando 2.000 marcas e 50 países de origem diferentes. Entre estes, dez países estarão exibindo pela primeira vez, marcando a entrada extraordinária no EICMA de empresas de países como Estônia, Geórgia, Irlanda, México, Panamá e Emirados Árabes Unidos, ao lado das presenças europeias e asiáticas mais estabelecidas. O contingente Made in Italy permanece substancial e altamente qualificado, com empresas italianas representando 30% dos expositores de 2025, escolhendo a EICMA como uma ferramenta eficaz para comunicação e projeção em mercados estrangeiros. A Itália continua a ser o país líder na Europa em termos de mercado e produção.

Milão retorna assim como a capital mundial das duas rodas com uma nova edição do EICMA, que também consagra e completa a evolução do evento de uma feira para uma exposição completa, essencial para profissionais e ansiosamente aguardada por centenas de milhares de entusiastas. Desde a descoberta das mais recentes inovações do mercado até estreias mundiais nos nove pavilhões da Fiera Milano, desde conteúdos especiais promovidos pela organização da EICMA até a presença de celebridades e pilotos, passando pelo rico programa de corridas, shows e exposições oferecidos na área externa da MotoLive, tudo está pronto para emocionar o público e renovar seu caso de amor com o evento.

