EICMA 2025, DIE 82. AUSGABE IST EINE HOMMAGE AN DIE LEIDENSCHAFT

Die neue Ausgabe der Internationalen Motorradausstellung wurde heute in Mailand vorgestellt. Unter dem Motto „That's Amore" verspricht es, sein großes Publikum erneut zu verzaubern: über 730 Aussteller, 2.000 Marken, Motorsportlegenden und ein noch nie dagewesenes Programm aus Unterhaltung, Sport und Innovation. Wir sehen uns auf der Fiera Milano Rho vom 4. bis 9. November

MAILAND, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- EICMA, That's Amore. Der Vorhang für die EICMA 2025 hebt sich. Die 82. Ausgabe der Internationalen Motorradmesse, die vom 4. bis 9. November in den Hallen der Messe Mailand in Rho stattfindet (Dienstag, 4. und Mittwoch, 5. November sind der Presse und den Veranstaltern vorbehalten), wurde heute in Mailand in Anwesenheit des EICMA-Präsidenten Pietro Meda und des CEO Paolo Magri, des Präsidenten der Region Lombardei Attilio Fontana und des Bürgermeisters von Mailand Giuseppe Sala vorgestellt.

Die Messe bestätigt einmal mehr ihren Status als globaler Maßstab für die Zweirad-Mobilitätsbranche und zollt dieses Jahr der Leidenschaft Tribut, der wahren treibenden Kraft hinter einem ganzen Universum. Zunächst zu den Zahlen. Mehr als 730 Aussteller, die 2.000 Marken und 50 verschiedene Herkunftsländer repräsentieren, werden auf dieser wichtigen und beeindruckenden Bühne mit einer über 110-jährigen Geschichte vertreten sein. Darunter sind zehn Länder, die zum ersten Mal auf der EICMA ausstellen. Neben den etablierten europäischen und asiatischen Unternehmen sind auch Firmen aus Estland, Georgien, Irland, Mexiko, Panama und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten. Der Anteil des Made in Italy ist nach wie vor beachtlich und hoch qualifiziert: 30 % der 2025 Aussteller sind italienische Unternehmen, die die EICMA als wirksames Instrument für die Kommunikation und den Auftritt auf ausländischen Märkten nutzen. Italien bleibt das führende Land in Europa, was den Markt und die Produktion angeht.

Mailand kehrt also als Welthauptstadt der Zweiräder mit einer neuen Ausgabe der EICMA zurück, die auch die Entwicklung der Veranstaltung von einer Fachmesse zu einer Allround-Ausstellung, die für Fachleute unerlässlich ist und von Hunderttausenden von Enthusiasten sehnsüchtig erwartet wird, einläutet und vervollständigt. Von der Entdeckung der neuesten Marktinnovationen bis hin zu Weltpremieren in den neun Pavillons der Messe Mailand, von speziellen Inhalten, die von der EICMA-Organisation gefördert werden, über die Anwesenheit von Prominenten und Fahrern bis hin zum reichhaltigen Programm an Rennen, Shows und Ausstellungen, die im MotoLive-Außenbereich angeboten werden, ist alles bereit, um das Publikum zu begeistern und seine Liebe zur Veranstaltung zu erneuern.

