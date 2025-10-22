EICMA 2025, LA 82ª EDICIÓN ES UN HOMENAJE A LA PASIÓN

La nueva edición del Salón Internacional de la Motocicleta se ha presentado hoy en Milán. Con el eslogan 'That's Amore', promete encantar a su gran público una vez más: más de 730 expositores, 2.000 marcas, leyendas del automovilismo y un programa sin precedentes de entretenimiento, deporte e innovación. Nos vemos en la Fiera Milano Rho del 4 al 9 de noviembre

MILÁN, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- EICMA, That's Amore. Se levanta el telón en el EICMA 2025. La 82ª edición del Salón Internacional de la Motocicleta, que tendrá lugar del 4 al 9 de noviembre en los pabellones de Fiera Milano en Rho (el martes 4 y el miércoles 5 estarán reservados para la prensa y los operadores), se ha presentado hoy en Milán en presencia del presidente de EICMA, Pietro Meda, y el CEO Paolo Magri, el presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, y el alcalde de Milán, Giuseppe Sala.

CONFERENCIA DE PRENSA EICMA

Una vez más, la feria confirma su condición de referente mundial en el sector de la movilidad de dos ruedas y este año rinde homenaje a la pasión, verdadero motor de todo un universo. En primer lugar, los números. Más de 730 expositores subirán a este importante e impresionante escenario con más de 110 años de historia, representando a 2.000 marcas y 50 países de origen diferentes. Entre ellos, diez países expondrán por primera vez, marcando la entrada extraordinaria en el EICMA de empresas de países como Estonia, Georgia, Irlanda, México, Panamá y Emiratos Árabes Unidos, junto a las más consolidadas presencias europeas y asiáticas. El contingente Made in Italy sigue siendo sustancial y altamente calificado, con empresas italianas que representan el 30 % de los expositores de 2025, eligiendo EICMA como una herramienta eficaz para la comunicación y la proyección en los mercados extranjeros. Italia sigue siendo el país líder en Europa en términos de mercado y producción.

Milán vuelve así a ser la capital mundial de las dos ruedas con una nueva edición del EICMA, que también consagra y completa la evolución del evento de una feria comercial a una exposición integral, esencial para los profesionales y esperada con impaciencia por cientos de miles de entusiastas. Desde descubrir las últimas innovaciones del mercado hasta estrenos mundiales en los nueve pabellones de Fiera Milano, desde contenidos especiales promovidos por la organización EICMA hasta la presencia de celebridades y pilotos, hasta el rico programa de carreras, espectáculos y exposiciones que se ofrecen en el área al aire libre de MotoLive, todo está listo para emocionar al público y renovar su historia de amor con el evento.

