EICMA 2025, la 82ª edición es un homenaje a la pasión

La nueva edición del Salón Internacional de la Motocicleta se presentó hoy en Milán. Bajo el lema ' That's Amore ' , promete cautivar una vez más a su numeroso público: más de 730 expositores, 2 . 000 marcas, leyendas del automovilismo y un programa sin precedentes de entretenimiento, deporte e innovación. Nos vemos en Fiera Milano Rho del 4 al 9 de noviembre.

MILÁN, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- EICMA, That's Amore. Se levanta el telón para EICMA 2025. La 82ª edición del Salón Internacional de la Motocicleta, que se celebrará del 4 al 9 de noviembre en los pabellones de Fiera Milano en Rho (el martes 4 y el miércoles 5 estarán reservados para la prensa y los operadores), se presentó hoy en Milán en presencia del presidente de EICMA, Pietro Meda, y del consejero delegado, Paolo Magri, del presidente de la Región de Lombardía, Attilio Fontana, y del alcalde de Milán, Giuseppe Sala.

EICMA PRESS CONFERENCE

Una vez más, el evento ferial confirma su estatus como referente mundial para la industria de la movilidad sobre dos ruedas y este año rinde homenaje a la pasión, el verdadero motor de todo un universo. En primer lugar, las cifras. Más de 730 expositores se presentarán en este importante e impresionante escenario con más de 110 años de historia, representando a 2.000 marcas y 50 países de origen diferentes. Entre ellos, diez países expondrán por primera vez, lo que marca la extraordinaria entrada en EICMA de empresas de países como Estonia, Georgia, Irlanda, México, Panamá y Emiratos Árabes Unidos, junto con las presencias europeas y asiáticas más consolidadas. El contingente Made in Italy sigue siendo sustancial y altamente cualificado, con empresas italianas que representan el 30% de los expositores de 2025, que eligen EICMA como una herramienta eficaz para la comunicación y la proyección en los mercados extranjeros. Italia sigue siendo el país líder en Europa en términos de mercado y producción.

Milán regresa así como capital mundial de las dos ruedas con una nueva edición de EICMA, que consagra y culmina la evolución del evento, pasando de ser una feria comercial a una exposición integral, imprescindible para los profesionales y muy esperada por cientos de miles de aficionados. Desde el descubrimiento de las últimas innovaciones del mercado hasta los estrenos mundiales en los nueve pabellones de Fiera Milano, pasando por el contenido especial promovido por la organización de EICMA y la presencia de celebridades y pilotos, hasta el rico programa de carreras, espectáculos y exhibiciones que se ofrece en el área exterior de MotoLive, todo está listo para emocionar al público y renovar su pasión por el evento.

