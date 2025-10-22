EICMA 2025, LA 82E ÉDITION EST UN HOMMAGE À LA PASSION

La nouvelle édition du Salon international de la moto a été présentée aujourd'hui à Milan. Avec le slogan « That's Amore », elle promet d'enchanter une fois de plus son large public : plus de 730 exposants, 2 000 marques, des légendes du sport automobile et un programme sans précédent de divertissement, de sport et d'innovation. Rendez-vous à la Fiera Milano Rho du 4 au 9 novembre

MILAN, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- EICMA, That's Amore. Le rideau se lève sur l'EICMA 2025. La 82ème édition du Salon International de la Moto, qui se tiendra du 4 au 9 novembre dans les pavillons de Fiera Milano à Rho (les mardi 4 et mercredi 5 seront réservés à la presse et aux opérateurs), a été présentée aujourd'hui à Milan en présence du Président de l'EICMA Pietro Meda et de l'Administrateur Délégué Paolo Magri, du Président de la Région Lombardie Attilio Fontana, et du Maire de Milan Giuseppe Sala.

CONFÉRENCE DE PRESSE DE L'EICMA

Une fois de plus, le salon confirme son statut de référence mondiale de l'industrie de la mobilité à deux roues et rend hommage cette année à la passion, véritable moteur de tout un univers. Tout d'abord, les chiffres. Plus de 730 exposants prendront place sur cette scène importante et impressionnante qui a plus de 110 ans d'histoire, représentant 2 000 marques et 50 pays d'origine différents. Parmi eux, dix pays exposeront pour la première fois, marquant l'entrée extraordinaire à l'EICMA d'entreprises de pays tels que l'Estonie, la Géorgie, l'Irlande, le Mexique, le Panama et les Émirats arabes unis, aux côtés des présences européennes et asiatiques plus établies. Le contingent Made in Italy reste important et hautement qualifié, les entreprises italiennes représentant 30 % des 2025 exposants, choisissant l'EICMA comme un outil efficace de communication et de projection sur les marchés étrangers. L'Italie reste le premier pays d'Europe en termes de marché et de production.

Milan redevient donc la capitale mondiale du deux roues avec une nouvelle édition de l'EICMA, qui consacre et complète l'évolution de l'événement d'une foire commerciale à une exposition complète, essentielle pour les professionnels et attendue avec impatience par des centaines de milliers de passionnés. De la découverte des dernières innovations du marché aux premières mondiales dans les neuf pavillons de Fiera Milano, des contenus spéciaux promus par l'organisation de l'EICMA à la présence de célébrités et de pilotes, en passant par le riche programme de courses, de spectacles et d'expositions proposé dans l'espace extérieur MotoLive, tout est prêt pour enthousiasmer le public et renouveler son histoire d'amour avec l'événement.

INFORMATIONS DE PRESSE

Communiqués de presse et images : www.eicma.it Section MEDIA

Demandes d'accréditation pour la presse : via le site web www.eicma.it

Email : [email protected]

Chef du service de presse et de la communication : Alessandro Re

Tél. +39 339 7246502

Email : [email protected]

Attaché de presse : Nicholas Galullo

Email : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2801595/EICMA_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2801594/EICMA_Logo.jpg