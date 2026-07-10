Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Melaporkan Total Aset Senilai Sekitar $397 Juta, Termasuk OpenAI, Beast Industries, Lebih dari 16.000 ETH, dan Lebih dari 283 Juta Token WLD

Per 8 Juli 2026, pukul 18.00 ET, portofolio ORBS mencakup investasi senilai $90 juta (secara tidak langsung, melalui SPV) di OpenAI, investasi yang telah disalurkan senilai $18 juta di Beast Industries, investasi senilai $1 juta di Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) dengan harga $0,39 per WLD (menurut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH), serta sekitar $149 juta dalam bentuk uang tunai dan stablecoin, sehingga total portofolio mencapai sekitar $397 juta.

Berita Utama yang Mendominasi Pemberitaan:

Manajemen ORBS yakin bahwa portofolio treasury Perusahaan memiliki beberapa komponen terpenting untuk sistem AI dan sistem keuangan digital masa depan. Berita utama minggu ini:

OpenAI mengumumkan bahwa mereka akan merilis secara publik model-model GPT-5.6 Sol, Terra, dan Luna pada tanggal 9 Juli 2026. Menurut OpenAI, GPT-5.6 Sol adalah "model terkuatnya hingga saat ini" dan memiliki kemampuan yang lebih unggul dalam bidang pemrograman, biologi, dan keamanan siber (CNBC).





Pada 8 Juli, diumumkan bahwa OpenAI Deployment Company telah menyetujui untuk mengakuisisi Northslope, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan terapan. Kesepakatan ini memperluas tim Deployment Company menjadi ratusan "insinyur yang ditempatkan di garis depan" (FDEs) yang bekerja sama dengan pelanggan untuk membangun sistem AI di dalam organisasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di bidang AI mungkin lebih ditentukan oleh siapa yang mampu membuat perusahaan-perusahaan menggunakan alat AI mereka, ketimbang peluncuran model (Axios).





Pada 7 Juli, ABC mengumumkan bahwa MrBeast akan tampil sebagai juri tamu di Shark Tank Musim ke-18 pada musim gugur ini. Penampilan ini menandai debut sang kreator dengan jumlah pelanggan terbanyak di dunia sebagai investor dalam program tersebut (ABC).





Pada tanggal 6 Juli, World meresmikan toko andalannya di London, tempat para pengunjung dapat mempelajari manfaat dari sistem verifikasi kemanusiaan pribadi dan memverifikasi status kemanusiaan mereka melalui Orb (World).





Akhir bulan ini, tepatnya pada 24 Juli 2026, jumlah WLD yang masuk ke pasar setiap hari akan secara otomatis berkurang sebesar 43%, dari sekitar 5,1 juta menjadi sekitar 2,9 juta token per hari, seiring berakhirnya periode pelepasan tiga tahun dengan volume terbesar untuk token tersebut (World Foundation). Jadwal ini ditetapkan dalam whitepaper World pada saat peluncuran token tersebut. Perusahaan ini memiliki 283.452.700 WLD, sekitar 8,1% dari seluruh WLD yang beredar di pasar saat ini, dan merupakan kepemilikan terbesar yang diungkapkan secara publik di dunia. Posisi tersebut tidak akan berubah pada tanggal 24 Juli; yang berubah adalah pasokan WLD akan terus meningkat, namun laju peningkatan pasokan setelah tanggal 24 Juli akan berada pada sekitar setengah dari laju sebelumnya.

"Tampaknya setiap minggu, kemampuan dan inovasi dari kecerdasan buatan terus memukau pasar," kata Thomas "Tom" Lee, Anggota Dewan Direksi Eightco. "Peluncuran GPT-5.6 yang akan datang oleh OpenAI serta akuisisi Northslope oleh perusahaan tersebut menunjukkan bahwa fase berikutnya dalam perkembangan kecerdasan buatan (AI) tidak hanya berfokus pada pengembangan model yang lebih canggih, tetapi juga mendorong adopsi AI di kalangan perusahaan secara luas."

"Mengenai World, kami memandang ekspansi mereka ke London sebagai cerminan dari semakin pentingnya identitas digital yang tepercaya seiring dengan semakin terintegrasinya kecerdasan buatan (AI) ke dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin ORBS memiliki posisi yang unik berkat keterlibatannya dengan OpenAI dan World, dua platform yang turut membentuk masa depan kecerdasan buatan serta infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya," lanjut Lee.

Eightco: Eksposur ke berbagai mega tren utama

Eightco dibangun berdasarkan tiga tren besar yang diperkirakan Perusahaan akan membentuk inovasi selama sepuluh tahun berikutnya, yaitu: kecerdasan buatan, identitas digital, serta ekonomi kreator, dengan eksposur pada masing-masing tren melalui investasi tidak langsung di OpenAI (23% dari kepemilikan kas ORBS), Worldcoin (28%), dan Beast Industries (5%).

Kecerdasan Buatan - OpenAI

Eightco telah menginvestasikan sekitar $90 juta untuk Special Purpose Vehicles yang memiliki eksposur terhadap kepentingan ekuitas di perusahaan induk OpenAI, mewakili sekitar 23% dari aset treasury dan salah satu konsentrasi tertinggi yang diungkapkan di antara perusahaan yang tercatat di bursa.

ChatGPT, aplikasi konsumen OpenAI, adalah aplikasi AI konsumen nomor 1 di seluruh dunia (Sensor Tower) dan melampaui 900 juta pengguna aktif mingguan pada bulan Februari 2026 sehingga menjadikannya teknologi konsumen yang pertumbuhannya tercepat dalam sejarah (UBS melalui Reuters).

Identitas Digital - Token WLD

Eightco memiliki lebih dari 283 juta WLD, sekitar 8,1% dari pasokan yang beredar, yang merupakan posisi institusional terbesar yang diungkapkan secara publik di seluruh dunia dan sekitar 28% dari aset kas Eightco.

Worldcoin adalah token asli dari World, yakni jaringan Proof of Human global yang diciptakan oleh Tools for Humanity (didirikan oleh Sam Altman dan Alex Blania) dan dikelola oleh World Foundation. Perangkat Orb miliknya mengeluarkan World ID yang menjaga privasi dan memastikan pengguna adalah manusia yang unik, bukan agen AI.

Berdasarkan model bisnis yang diumumkan World, berbagai aplikasi membayar biaya per verifikasi dan verifikasi pengguna akhir tetap gratis, penerbit kredensial maupun protokol World memonetisasi otentikasi manusia yang terverifikasi. World mengidentifikasi peluang pendapatan gabungan yang dapat ditargetkan sebesar $6,35 triliun di 13 industri yang mencakup perbankan, e-commerce, game, media sosial, dan AI agen (menurut Tools for Humanity).

Ekonomi Kreator - Beast Industries

Eightco telah menginvestasikan $18 juta pada ekuitas Beast Industries, sekitar 5% dari aset treasury.

Beast Industries mengoperasikan salah satu jaringan jangkauan Direct-to-Consumer terbesar di dunia dengan total basis pengikut lebih dari 500 juta di berbagai platform, didukung oleh MrBeast sebagai orang yang paling banyak ditonton di YouTube di seluruh dunia. Di saat AI mengkomoditisasi pembuatan konten, distribusi dan kepercayaan audiens menjadi aset yang semakin langka.

Tentang Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan yang diperdagangkan secara publik dan menjalankan strategi treasury Worldcoin (WLD) yang pertama di jenisnya. Eightco menyediakan eksposur satu ticker tidak langsung untuk investor terhadap tiga tren utama dalam siklus ini: kecerdasan buatan melalui investasi tidak langsung pada OpenAI, identitas digital melalui posisinya sebagai pemilik WLD terbesar di kalangan perusahaan publik dan sebagai protokol Proof of Human, serta sebagai ekonomi kreator melalui kepemilikan saham di Beast Industries milik MrBeast. Didukung oleh berbagai investor institusi terkemuka seperti Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera, dan GSR, Eightco membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia di era AI agen.

Untuk informasi selengkapnya:

X: @iamhuman_orbs

Situs web: 8co.holdings

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud dengan saham ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan yang diperdagangkan secara publik di Nasdaq. ORBS menyediakan eksposur tidak langsung ke: OpenAI dan Beast Industries.

Siapa pemilik Worldcoin (WLD) terbanyak?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) memiliki 283 juta WLD, sekitar 8,1% dari pasokan yang beredar dan posisi institusional terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik.

Apa arti Proof of Human?

Proof of Human adalah verifikasi kriptografi bahwa pengguna adalah orang yang unik dan hidup, bukan bot atau agen AI. Proof of Human adalah infrastruktur dasar untuk jejaring sosial, perbankan, perdagangan berbasis agen AI, dan semua sistem yang mengharuskan "satu orang, satu akun" di era AI agen.

Bagaimana kaitan Eightco (ORBS) dengan Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) adalah pemegang Worldcoin (WLD) terbesar di kalangan investor institusi yang diungkapkan secara publik, token yang mendukung jaringan Proof of Human World.

Siapa CEO Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell adalah CEO Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dewan Direksi Perusahaan termasuk Tom Lee (Managing Partner dan Kepala Penelitian di Fundstrat, serta Chairman Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) dan Brett Winton (Chief Futurist di ARK Invest) menjadi penasihat Dewan Direksi.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Kecuali pernyataan fakta historis, semua pernyataan dalam siaran pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan berpandangan ke depan, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan mengenai: harapan Perusahaan bahwa kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator akan membentuk dekade inovasi berikutnya; keyakinan Perusahaan bahwa portofolio treasury-nya mencakup beberapa komponen paling krusial bagi sistem kecerdasan buatan dan keuangan digital di masa depan; pernyataan mengenai potensi penawaran umum perdana (IPO) OpenAI setelah pengajuan formulir S-1 rahasia; pernyataan bahwa verifikasi Proof-of-Human menyediakan infrastruktur dasar bagi jejaring sosial, perbankan, perdagangan berbasis agen, dan sistem apa pun yang memerlukan prinsip "satu orang, satu akun" di era kecerdasan buatan berbasis agen; pernyataan mengenai peluang pendapatan yang dapat dijangkau World sebesar $6,35 triliun di berbagai industri yang mencakup perbankan, e-commerce, game, media sosial, dan AI agen; pernyataan mengenai posisi Perusahaan sebagai pemegang institusional WLD terbesar yang diungkapkan secara publik di seluruh dunia; pernyataan bahwa distribusi dan kepercayaan audiens menjadi aset yang semakin langka seiring dengan komoditisasi produksi konten oleh AI; pernyataan mengenai Perusahaan yang membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia di era AI agen; pernyataan mengenai pencatatan Worldcoin (WLD) di Robinhood yang memperluas akses ke jutaan pengguna; pernyataan mengenai kemampuan dan peluncuran yang diharapkan dari model GPT-5.6 Sol, Terra, dan Luna milik OpenAI; pernyataan mengenai pentingnya akuisisi Northslope oleh OpenAI Deployment Company bagi adopsi AI di sektor korporat; pernyataan mengenai semakin pentingnya identitas digital tepercaya seiring dengan integrasi AI ke dalam kehidupan sehari-hari; pernyataan mengenai perkiraan penurunan pertumbuhan pasokan WLD setelah 24 Juli 2026; pernyataan mengenai posisi unik Perusahaan melalui keterlibatannya dengan platform OpenAI dan World; serta pernyataan mengenai keyakinan OpenAI bahwa GPT-5.6 Sol adalah "model terkuatnya hingga saat ini." Kata-kata seperti "berencana," "mengharapkan," "akan," "memperkirakan," "terus," "memperluas," "maju," "mengembangkan," "meyakini," "panduan," "target," "mungkin," "tetap," "proyeksi," "prospek," "berniat," "memprediksi," "dapat," "seharusnya," "berada dalam posisi," "pandangan," serta kata-kata dan istilah lain yang memiliki makna dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan, meskipun tidak semua pernyataan berwawasan ke depan mengandung istilah-istilah tersebut. Pernyataan berpandangan ke depan adalah berdasarkan keyakinan dan asumsi manajemen saat ini yang bergantung pada risiko maupun ketidakpastian serta bukan jaminan atas kinerja di masa depan. Hasil sebenarnya bisa berbeda secara material dari yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan akibat berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: ketidakmampuan Perusahaan untuk mengarahkan manajemen atau operasional bisnis swasta di mana Perusahaan bukan pemegang saham pengendali, termasuk OpenAI dan Beast Industries; risiko kerugian atau penurunan nilai atas investasi strategis Perusahaan, termasuk kepemilikan tidak langsungnya atas ekuitas OpenAI (yang dimiliki melalui entitas khusus), kepemilikannya di WLD, dan kepemilikannya atas ekuitas Beast Industries; kemampuan Perusahaan untuk tetap mematuhi persyaratan pencatatan berkelanjutan Nasdaq; biaya, beban, atau pengeluaran tak terduga yang mengurangi sumber daya modal Perusahaan atau menunda penyaluran modal; ketidakmampuan untuk mengumpulkan modal yang memadai guna mendanai atau memperluas operasi bisnis atau investasi strategisnya; volatilitas harga aset digital, termasuk WLD dan ETH, yang dapat secara material memengaruhi nilai kepemilikan kas Perusahaan; perubahan regulasi, undang-undang di masa depan, dan pembentukan peraturan yang berdampak negatif terhadap aset digital, adopsi kecerdasan buatan, atau pengumpulan data biometrik; risiko terkait pengembangan, adopsi, dan penerimaan pasar terhadap teknologi Proof-of-Human dan Jaringan World; ketidakpastian mengenai laju dan arah penerapan kecerdasan buatan (AI) otonom dalam aplikasi korporat dan konsumen; ketidakpastian mengenai peta jalan produk OpenAI, perkembangan model bisnisnya, serta waktu atau kesuksesan penawaran umum perdana (IPO) apa pun; risiko terkait kemampuan Beast Industries untuk mencapai proyeksi pertumbuhannya; persaingan di pasar identitas digital dan infrastruktur kecerdasan buatan; ketergantungan pada sumber pihak ketiga untuk penilaian investasi tertentu; ketidakpastian mengenai keberhasilan berkelanjutan MrBeast dan kinerja model bisnis Beast Industries yang didorong oleh kreator; risiko terkait posisi terkonsentrasi Perusahaan pada aset digital tertentu dan investasi di perusahaan swasta; perubahan sikap publik dan pemerintah terhadap aset digital atau industri yang terkait dengan kecerdasan buatan; risiko terkait waktu peluncuran, fitur, dan penerimaan komersial dari model-model yang dirilis OpenAI; serta risiko bahwa dinamika pasokan WLD mungkin tidak menghasilkan dampak pasar yang diantisipasi. Mengingat semua risiko dan ketidakpastian ini, sebaiknya Anda tidak terlalu mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan. Untuk diskusi tentang risiko dan ketidakpastian lainnya serta berbagai faktor penting, yang mana saja bisa menyebabkan hasil Eightco yang sebenarnya berbeda dari hasil yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan ini, lihat pengajuan Eightco kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk faktor risiko dan pengungkapan lainnya dalam Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diajukan ke SEC pada tanggal 15 April 2026 dan pengajuan lainnya kepada SEC yang tersedia untuk umum. Seluruh informasi dalam siaran pers ini berlaku per tanggal penerbitan, dan Eightco tidak berkewajiban untuk memperbarui informasi ini atau mengumumkan secara publik hasil revisi apa pun terhadap pernyataan-pernyataan tersebut guna mencerminkan peristiwa atau perkembangan di masa depan, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang.

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)