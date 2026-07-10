Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) annonce un portefeuille total d'environ 397 millions de dollars, comprenant notamment OpenAI, Beast Industries, plus de 16 000 ETH et plus de 283 millions de jetons WLD

Au 8 juillet 2026, à 18 h (heure de l'Est), le portefeuille d'ORBS comprend un investissement de 90 millions de dollars (indirectement, par l'intermédiaire d'entités ad hoc) dans OpenAI, un investissement financé de 18 millions de dollars dans Beast Industries, un investissement de 1 million de dollars dans Mythical Games, 283 452 700 Worldcoin (WLD) à 0,39 $ par WLD (selon Coinbase), 16 278 Ethereum (ETH) et environ 149 millions de dollars en liquidités et en stablecoins, pour un total d'actifs d'environ 397 millions de dollars.

Les principaux titres qui font l'actualité :

La direction d'ORBS estime que le portefeuille de trésorerie de la Société contient certains des éléments les plus déterminants pour l'avenir du système financier numérique et de l'IA. Parmi les principaux titres de cette semaine, on peut citer :

OpenAI a annoncé le lancement de ses modèles GPT-5.6 Sol, Terra et Luna le 9 juillet 2026. Selon OpenAI, GPT-5.6 Sol est son « modèle le plus performant à ce jour » et offre des capacités accrues dans les domaines du codage, de la biologie et de la cybersécurité (CNBC).





Le 8 juillet, la société OpenAI Deployment Company a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Northslope, une entreprise spécialisée dans l'IA appliquée. Cet accord permet à l'équipe de Deployment Company de s'enrichir de plusieurs centaines d'« ingénieurs déployés sur le terrain » (FDE) qui travaillent aux côtés des clients pour mettre en place des systèmes d'IA au sein de leurs organisations. Cela souligne le fait que la course à l'IA pourrait se jouer davantage sur la capacité à convaincre les entreprises d'utiliser ses outils d'IA que sur la publication de modèles (Axios).





Le 7 juillet, ABC a annoncé que MrBeast ferait une apparition en tant qu'invité dans la saison 18 de « Shark Tank », cet automne. Cette apparition marque les débuts en tant qu'investisseur dans l'émission du créateur comptant le plus grand nombre d'abonnés au monde (ABC).





Le 6 juillet, World a inauguré son magasin phare à Londres, où les visiteurs peuvent découvrir les avantages de la « preuve d'humanité » privée et vérifier leur humanité à l'aide d'un Orb (World).





À la fin de ce mois, le 24 juillet 2026, la quantité de WLD mise sur le marché chaque jour diminuera automatiquement de 43 %, passant d'environ 5,1 millions à environ 2,9 millions de jetons par jour, à mesure que s'achève la période de distribution la plus intense de ce jeton, qui a duré trois ans (World Foundation). Ce calendrier a été défini dans le livre blanc de World lors du lancement du jeton. La société détient 283 452 700 WLD, soit environ 8,1 % de l'ensemble des WLD actuellement sur le marché, ce qui représente la plus importante position rendue publique au monde. Cette situation ne changera pas le 24 juillet ; ce qui changera, c'est que l'offre de WLD continuera d'augmenter, mais que le rythme de cette augmentation après le 24 juillet sera environ deux fois moins élevé qu'auparavant.

« Il semble que chaque semaine, les capacités et les innovations issues de l'IA ne cessent d'étonner les marchés », a déclaré Thomas « Tom » Lee, membre du conseil d'administration d'Eightco. « Le lancement prochain de GPT-5.6 par OpenAI et son rachat de Northslope montrent que la prochaine étape de l'IA ne consiste pas seulement à développer des modèles plus performants, mais aussi à favoriser l'adoption de cette technologie à grande échelle par les entreprises. »

« En ce qui concerne World, nous considérons que son expansion à Londres reflète l'importance croissante d'une identité numérique fiable, à mesure que l'IA s'intègre de plus en plus dans la vie quotidienne. Nous pensons qu'ORBS jouit d'une position unique grâce à son exposition à la fois à OpenAI et à World, deux plateformes qui contribuent à définir l'avenir de l'intelligence artificielle et l'infrastructure nécessaire à son développement », a poursuivi T. Lee.

Eightco : exposition aux grandes tendances

Eightco s'articule autour de trois grandes tendances qui, selon la Société, devraient façonner l'innovation sur la prochaine décennie : l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs, avec des expositions à chacune de ces tendances via des investissements indirects dans OpenAI (23 % de la trésorerie d'ORBS), Worldcoin (28 %) et Beast Industries (5 %).

Intelligence artificielle – OpenAI

Eightco a investi environ 90 millions de dollars dans des entités ad hoc détenant des participations dans la société mère d'OpenAI, ce qui représente environ 23 % de ses actifs de trésorerie, soit l'une des plus fortes concentrations divulguées de toutes les structures cotées en bourse.

ChatGPT, l'application grand public d'OpenAI, est la première application d'IA grand public au monde (Sensor Tower). Elle a dépassé les 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires en février 2026, ce qui en fait la technologie grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire (UBS via Reuters).

Identité numérique – Jeton WLD

Eightco détient plus de 283 millions de WLD, soit environ 8,1 % de l'offre en circulation, ce qui représente la plus importante position institutionnelle rendue publique à l'échelle mondiale et environ 28 % des actifs de la trésorerie d'Eightco.

Worldcoin est le jeton natif de World, un réseau mondial Proof of Human construit par Tools for Humanity (cofondée par Sam Altman et Alex Blania) et géré par la World Foundation. Ses appareils Orb émettent un identifiant World préservant la vie privée et permettant de vérifier que l'utilisateur est bien un être humain unique, et non un agent IA.

Dans le cadre du modèle commercial annoncé par World, les applications paient des frais de vérification alors que la vérification de l'utilisateur final est gratuite, les fournisseurs d'identifiants vérifiés et le protocole World générant des revenus à partir de l'authentification humaine vérifiée. World estime à 6,35 billions de dollars le potentiel de revenus adressables dans 13 secteurs, allant du secteur bancaire au commerce électronique, en passant par les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique (selon Tools for Humanity).

Économie des créateurs – Beast Industries

Eightco a investi 18 millions de dollars en actions de Beast Industries, soit environ 5 % des actifs de la trésorerie.

Beast Industries exploite l'une des plus vastes présences directes auprès des consommateurs dans le monde, avec une base combinée de plus de 500 millions d'adeptes sur toutes les plateformes, MrBeast étant la personne la plus regardée sur YouTube dans le monde entier. Avec la standardisation de la production de contenus par l'IA, la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares.

À propos d'Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée en bourse qui met en œuvre une stratégie de trésorerie Worldcoin (WLD) inédite, offrant aux investisseurs, au travers d'un seul titre coté, une exposition indirecte à trois des tendances déterminantes de ce cycle : l'intelligence artificielle grâce à son investissement indirect dans OpenAI, l'identité numérique grâce à sa position de plus grand détenteur public de WLD et du protocole Proof of Human, et l'économie des créateurs grâce à sa participation dans Beast Industries, la société de MrBeast. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE : BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera et GSR, Eightco construit la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique.

Informations complémentaires :

X : @iamhuman_orbs

Site internet : 8co.holdings

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que l'action ORBS ?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée au Nasdaq. ORBS fournit une exposition indirecte à : OpenAI et Beast Industries.

Qui possède le plus de Worldcoin (WLD) ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) détient 283 millions de WLD, soit environ 8,1 % de l'offre en circulation, ce qui en fait la plus importante position institutionnelle rendue publique à l'échelle mondiale.

Qu'est-ce que Proof of Human ?

Proof of Human est la vérification cryptographique qu'un utilisateur est une personne unique et vivante, et non un robot ou un agent d'IA. Il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et tout système nécessitant « une personne, un compte » à l'ère de l'IA agentique.

Quel est le lien entre Eightco (ORBS) et Proof of Human ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) est le plus important détenteur institutionnel publiquement identifié de Worldcoin ; il s'agit du jeton qui alimente le réseau Proof of Human de World.

Qui est le PDG d'Eightco Holdings ?

Kevin O'Donnell est le PDG d'Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS). Le conseil d'administration de la Société comprend Tom Lee (associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat, et président du CA de Bitmine Immersion Technologies (NYSE : BMNR)) et, en tant que conseiller du conseil d'administration, Brett Winton (Futuriste en chef chez ARK Invest).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des prévisions, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les prévisions de la Société selon lesquelles l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs façonneront la prochaine décennie d'innovation ; la conviction de la Société que son portefeuille de trésorerie contient certains des éléments les plus essentiels pour l'avenir de l'IA et du système financier numérique ; les déclarations concernant la possibilité d'une introduction en bourse d'OpenAI à la suite du dépôt d'un formulaire S-1 confidentiel ; les déclarations selon lesquelles la vérification « Proof-of-Human » fournit une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, le secteur bancaire, le commerce agentique et tout système exigeant le principe « une personne, un compte » à l'ère de l'IA agentique ; les déclarations concernant l'opportunité de chiffre d'affaires potentielle de World, estimée à 6,35 billions de dollars, dans des secteurs tels que la banque, le commerce électronique, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique ; les déclarations concernant la position de la Société en tant que plus grand détenteur institutionnel de WLD au monde dont l'identité a été rendue publique ; les déclarations selon lesquelles la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares à mesure que l'IA banalise la production de contenu ; les déclarations concernant la mise en place par la Société de la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique ; les déclarations concernant la cotation de Worldcoin (WLD) sur Robinhood, qui élargit l'accès à des millions d'utilisateurs ; les déclarations concernant les capacités et la sortie prévue des modèles GPT-5.6 Sol, Terra et Luna d'OpenAI ; les déclarations concernant l'importance de l'acquisition de Northslope par OpenAI Deployment Company pour l'adoption de l'IA en entreprise ; les déclarations concernant l'importance croissante d'une identité numérique fiable à mesure que l'IA s'intègre dans la vie quotidienne ; les déclarations concernant la réduction attendue de la croissance de l'offre de WLD après le 24 juillet 2026 ; les déclarations concernant le positionnement unique de la Société grâce à son exposition aux plateformes OpenAI et World ; et les déclarations concernant la conviction d'OpenAI selon laquelle le GPT-5.6 Sol est son « modèle le plus performant à ce jour ». Des termes tels que « prévoit », « s'attend à », « anticipe », « continuer », « étendre », « faire évoluer », « développer », « estime », « orientations », « objectif », « pourrait », « demeurer », « prévision », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait », « bien placé pour », « point de vue », ainsi que d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires, servent à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la société à diriger la gestion ou les activités d'entreprises privées dans lesquelles elle ne détient pas de participation majoritaire, notamment OpenAI et Beast Industries ; le risque de perte ou de dépréciation des investissements stratégiques de la société, notamment sa participation indirecte dans le capital d'OpenAI (détenue par l'intermédiaire de structures ad hoc), sa participation dans WLD et sa participation dans le capital de Beast Industries ; la capacité de la société à continuer de se conformer aux exigences de maintien de la cotation du Nasdaq ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capital de la société ou retardent de toute autre manière le déploiement de ce capital ; l'incapacité à lever des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; la volatilité des cours des actifs numériques, notamment ceux de WLD et d'ETH, susceptible d'affecter de manière significative la valeur des actifs détenus en trésorerie par la société ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur les actifs numériques, l'adoption de l'intelligence artificielle ou la collecte de données biométriques ; les risques liés au développement, à l'adoption et à l'acceptation par le marché de la technologie « Proof-of-Human » et du réseau World ; l'incertitude concernant le rythme et la trajectoire du déploiement de l'IA agentique dans les applications d'entreprise et grand public ; l'incertitude concernant la feuille de route des produits d'OpenAI, les développement de modèles commerciaux ainsi que le calendrier ou le succès d'une éventuelle introduction en bourse ; les risques liés à la capacité de Beast Industries à atteindre ses prévisions de croissance ; la concurrence sur les marchés de l'identité numérique et des infrastructures d'IA ; le recours à des sources tierces pour l'évaluation de certains investissements ; l'incertitude concernant la pérennité du succès de MrBeast et la performance du modèle économique de Beast Industries axé sur les créateurs ; les risques liés aux positions concentrées de la société dans certains actifs numériques et investissements dans des sociétés privées ; l'évolution des positions du public et des pouvoirs publics concernant les actifs numériques ou les secteurs liés à l'intelligence artificielle ; les risques associés au calendrier, aux fonctionnalités et à l'accueil commercial des versions des modèles OpenAI ; et les risques que la dynamique de l'offre de WLD n'entraîne pas les effets attendus sur le marché Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour un aperçu des autres risques et incertitudes, et d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner une différence entre les résultats réels d'Eightco et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez consulter les documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2026 et d'autres documents déposés auprès de la SEC et accessibles au public. Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date de sa publication, et Eightco ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations afin de refléter des événements ou des développements futurs, sauf si la loi l'exige.