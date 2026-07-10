Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldt een totale portefeuille van ongeveer 397 miljoen dollar, waaronder OpenAI, Beast Industries, meer dan 16.000 ETH en ruim 283 miljoen WLD-tokens

Per 8 juli 2026, om 18.00 uur ET, omvatten de beleggingen van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een gefinancierde investering van 18 miljoen dollar in Beast Industries, een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) tegen 0,39 dollar per WLD (volgens Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) en in totaal ongeveer 149 miljoen dollar aan contanten en stablecoins, wat neerkomt op een totale portefeuille van ongeveer 397 miljoen dollar.

Belangrijkste ontwikkelingen:

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van de onderneming enkele van de meest essentiële componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. De belangrijkste koppen van deze week zijn:

OpenAI heeft aangekondigd dat het zijn GPT-5.6-modellen Sol, Terra en Luna op 9 juli 2026 publiek beschikbaar zal maken. Volgens OpenAI is GPT-5.6 Sol zijn krachtigste model tot nu toe, met verbeterde prestaties op het gebied van programmeren, biologie en cyberbeveiliging (CNBC).

Op 8 juli werd bovendien bekendgemaakt dat de OpenAI Deployment Company een overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Northslope, een bedrijf dat gespecialiseerd is in toegepaste AI. Door deze overname wordt het team van de Deployment Company uitgebreid met honderden forward deployed engineers (FDE's), die nauw samenwerken met klanten om AI-systemen binnen hun organisaties te ontwikkelen. Dit onderstreept dat de AI-race mogelijk niet wordt beslist door de lancering van nieuwe modellen, maar door de vraag welk bedrijf erin slaagt ondernemingen zijn AI-oplossingen daadwerkelijk te laten gebruiken. (Axios).

Op 7 juli maakte ABC bekend dat MrBeast dit najaar als gastinvesteerder ('Guest Shark') zal deelnemen aan seizoen 18 van Shark Tank. Daarmee maakt de maker met de meeste abonnees ter wereld zijn debuut als investeerder in het programma (ABC).

Op 6 juli opende World zijn belangrijkste winkel in Londen. Bezoekers kunnen er kennismaken met de voordelen van Private Proof of Human en via een Orb verifiëren dat ze een mens zijn (World).

Later deze maand, op 24 juli 2026, zal de hoeveelheid WLD die dagelijks op de markt komt automatisch met 43% afnemen, van ongeveer 5,1 miljoen naar 2,9 miljoen tokens per dag. Daarmee komt een einde aan de meest omvangrijke driejarige vrijgaveperiode van de token (World Foundation). Dit vrijgaveschema werd vastgelegd in de World-whitepaper bij de introductie van de token. Het bedrijf bezit 283.452.700 WLD, goed voor ongeveer 8,1% van alle WLD-tokens die momenteel in omloop zijn. Daarmee beschikt het over de grootste publiek bekendgemaakte WLD-positie ter wereld. Die positie verandert op 24 juli niet. Wat wél verandert, is dat de hoeveelheid WLD in omloop blijft toenemen, maar dat de groei van het aanbod na 24 juli ongeveer half zo snel zal verlopen als voorheen.

"Het lijkt wel alsof de mogelijkheden en innovaties op het gebied van AI de markten elke week opnieuw versteld doen staan", aldus Thomas ('Tom') Lee, bestuurslid van Eightco. "De aanstaande introductie van GPT-5.6 door OpenAI en de overname van Northslope tonen aan dat de volgende fase van AI niet alleen draait om de ontwikkeling van krachtigere modellen, maar ook om het op grote schaal stimuleren van de adoptie ervan door bedrijven."

"Wat World betreft, zien wij de uitbreiding naar Londen als een weerspiegeling van het groeiende belang van een betrouwbare digitale identiteit, nu AI steeds verder geïntegreerd raakt in het dagelijks leven. Wij zijn ervan overtuigd dat ORBS dankzij zijn blootstelling aan zowel OpenAI als World een unieke positie inneemt. Deze twee platforms helpen de toekomst van kunstmatige intelligentie vorm te geven, evenals de infrastructuur die nodig is om die toekomst mogelijk te maken", vervolgde Lee.

Eightco: Blootstelling aan cruciale megatrends

Eightco is opgebouwd rond drie megatrends waarvan het bedrijf verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie. Het bedrijf heeft posities in elk van deze trends via indirecte investeringen in OpenAI (23% van de kasposities van ORBS), Worldcoin (28%) en Beast Industries (5%).

Kunstmatige intelligentie — OpenAI

Eightco heeft ongeveer negentig miljoen dollar geïnvesteerd in special purpose vehicles (SPV's) met blootstelling aan aandelenbelangen in de moederonderneming van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 23% van de treasuryactiva, een van de hoogste openbaar gemaakte concentraties onder beursgenoteerde ondernemingen.

ChatGPT, de consumenten-app van OpenAI, is wereldwijd de nummer 1 onder de AI-apps voor consumenten (Sensor Tower) en passeerde in februari 2026 de grens van negenhonderd miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarmee het de snelst groeiende consumententechnologie in de geschiedenis is (UBS via Reuters).

Digitale identiteit — WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, wat neerkomt op ongeveer 8,1% van het aanbod in omloop. Dit is wereldwijd de grootste openbaar gemaakte institutionele positie en vertegenwoordigt ongeveer 28% van de treasuryactiva van Eightco.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd 'Proof of Human'-netwerk dat is gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en wordt beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten geven een privacyvriendelijke World ID uit die verifieert dat een gebruiker een uniek mens is en geen AI-agent.

Onder het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties een vergoeding per verificatie, terwijl de verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Hierbij genereren zowel de uitgevers van verificatiegegevens als het World-protocol inkomsten uit de authenticatie van geverifieerde personen. World identificeert een gecombineerde omzetkans van 6,35 biljoen dollar in dertien sectoren, variërend van het bankwezen, e-commerce, gaming en sociale media tot agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Creator Economy — Beast Industries

Eightco heeft $18 miljoen geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, ongeveer 5% van de treasuryactiva.

Beast Industries beschikt over een van de grootste directe consumentenbereiken ter wereld, met een gecombineerde achterban van meer dan vijfhonderd miljoen volgers verspreid over verschillende platformen, verankerd door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Naarmate AI contentproductie steeds meer tot een commodity maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming die een unieke Worldcoin (WLD) treasury-strategie uitvoert. Ze biedt beleggers via één beursnotering indirecte blootstelling aan drie bepalende trends van deze cyclus: kunstmatige intelligentie via haar indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via haar positie als grootste publieke houder van WLD en het Proof of Human-protocol, en de creator economy via haar aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele beleggers, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Voor meer informatie:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Veelgestelde vragen

Wat is het aandeel ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde onderneming op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, ongeveer 8,1% van het circulerende aanbod en de grootste openbaar gemaakte institutionele positie wereldwijd.

Wat is Proof of Human?

Proof of Human is de cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is en geen bot of AI-agent. Het is een fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, het bankwezen, agentische handel en elk systeem dat "één persoon, één account" vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste openbaar gemaakte institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat het Proof of Human-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van de onderneming bestaat onder meer uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur van de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, waaronder, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot: de verwachting van de onderneming dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie het komende decennium van innovatie zullen vormgeven; de overtuiging van de onderneming dat zijn treasuryactiva enkele van de meest essentiële componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem; verklaringen over de mogelijkheid van een beursgang van OpenAI na de indiening van een vertrouwelijk S-1-document; verklaringen dat Proof of Human-verificatie een fundamentele infrastructuur vormt voor sociale netwerken, het bankwezen, agentische handel en elk systeem dat in het tijdperk van agentische AI het principe 'één persoon, één account' vereist; verklaringen over de door World geraamde adresseerbare omzetkans van 6,35 biljoen dollar in sectoren zoals het bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; verklaringen over de positie van de onderneming als de grootste publiek bekendgemaakte institutionele houder van WLD ter wereld; verklaringen dat distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser worden naarmate AI contentproductie steeds meer tot een commodity maakt; verklaringen over de ontwikkeling door de onderneming van de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI; verklaringen dat de notering van Worldcoin (WLD) op Robinhood de toegang voor miljoenen gebruikers vergroot; verklaringen over de mogelijkheden en de verwachte introductie van de GPT-5.6-modellen Sol, Terra en Luna van OpenAI; verklaringen over het belang van de overname van Northslope door de OpenAI Deployment Company voor de adoptie van AI binnen ondernemingen; verklaringen over het groeiende belang van een betrouwbare digitale identiteit naarmate AI steeds meer geïntegreerd raakt in het dagelijks leven; verklaringen over de verwachte afname van de groei van het WLD-aanbod na 24 juli 2026; verklaringen over de unieke positie van de onderneming dankzij haar blootstelling aan de platformen OpenAI en World; en verklaringen over de overtuiging van OpenAI dat GPT-5.6 Sol zijn 'krachtigste model tot nu toe' is. Woorden en uitdrukkingen zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'blijven', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'verwachting', 'doelstelling', 'kan', 'prognose', 'voornemen', 'schatting', 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gepositioneerd', 'visie' en andere woorden en uitdrukkingen met een vergelijkbare betekenis zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de resultaten die in een toekomstgerichte verklaring worden genoemd als gevolg van uiteenlopende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: het onvermogen van de onderneming om invloed uit te oefenen op het management of de bedrijfsvoering van private ondernemingen waarin ze geen controlerend aandeelhouder is, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico op verliezen of afwaarderingen van de strategische investeringen van de onderneming, waaronder haar indirecte belang in OpenAI (aangehouden via speciaal opgerichte investeringsvehikels), zijn positie in WLD en haandelenbelang in Beast Industries; het vermogen van de onderneming om te blijven voldoen aan de vereisten van Nasdaq voor een beursnotering; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die de kapitaalmiddelen van de onderneming verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om de bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit van de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die een wezenlijke invloed kan hebben op de waarde van de treasuryactiva van de onderneming; wijzigingen in regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgevingsmaatregelen die een negatieve invloed hebben op digitale activa, de adoptie van kunstmatige intelligentie of de verzameling van biometrische gegevens; risico's die verband houden met de ontwikkeling, adoptie en marktacceptatie van Proof of Human-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en de ontwikkeling van de uitrol van agentische AI in zakelijke en consumententoepassingen; onzekerheid over de productroadmap van OpenAI, de verdere ontwikkeling van het bedrijfsmodel en de timing of het succes van een eventuele beursgang; risico's met betrekking tot het vermogen van Beast Industries om de verwachte groei te realiseren; concurrentie op het gebied van digitale identiteit en AI-infrastructuur; afhankelijkheid van externe bronnen voor de waardering van bepaalde investeringen; onzekerheid over het aanhoudende succes van MrBeast en de prestaties van het op creators gebaseerde bedrijfsmodel van Beast Industries; risico's die verband houden met de geconcentreerde posities van de onderneming in bepaalde digitale activa en investeringen in private ondernemingen; veranderende publieke en overheidsstandpunten ten aanzien van digitale activa of sectoren die verband houden met kunstmatige intelligentie; risico's met betrekking tot de timing, functies en commerciële ontvangst van de modelreleases van OpenAI; en het risico dat de dynamiek van het WLD-aanbod niet leidt tot de verwachte markteffecten. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden om geen overmatig vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), waaronder de risicofactoren en andere openbaarmakingen in haar Jaarverslag op Form 10-K ingediend bij de SEC op 15 april 2026 en andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is geldig op de datum van publicatie, en Eightco is niet verplicht deze informatie bij te werken of de resultaten van eventuele herzieningen van dergelijke verklaringen openbaar te maken om rekening te houden met toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen, tenzij dit wettelijk vereist is.