EKA Mobility alcança crescimento de volume de 5 vezes

PUNE, Índia, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A EKA Mobility, empresa líder em veículos elétricos e tecnologia, anunciou hoje um forte crescimento de volume de 5 vezes em relação ao ano anterior no ano fiscal de 2025–26, com 1.143 unidades vendidas e 1.344 veículos comerciais elétricos produzidos. Esse marco vem em meio ao portfólio abrangente de veículos elétricos da empresa em vários segmentos. Durante o ano, a EKA entrou no segmento de caminhões M&HCV, além de seu portfólio já existente de ônibus e SCV. A empresa é uma OEM campeã sob o Auto PLI Scheme e já obteve certificação em várias plataformas.

EKA Mobility’s Range of Electric Commercial Vehicles (eBuses, eTrucks & eSCVs)

"O ano fiscal de 2025–26 é um ano decisivo para a EKA Mobility. Estamos não apenas ampliando os volumes, mas também expandindo nossa presença de manufatura ao adicionar recentemente uma nova fábrica e aumentar nossa capacidade anual planejada para 10.000 ônibus, 6.000 caminhões e 24.000 SCVs. Com a maior variedade de plataformas totalmente homologadas e nascidas elétricas, desde a última milha até a longa distância, estamos posicionados de forma única como uma empresa de veículos elétricos full-stack. Nosso crescimento em ônibus elétricos, pequenos veículos comerciais e agora caminhões valida tanto a demanda do mercado quanto nossa capacidade de execução.



A transição da Índia para a mobilidade comercial limpa está se acelerando, e a EKA está na vanguarda, impulsionando essa mudança em escala, com tecnologia, inovação e ambição global."

— Dr. Sudhir Mehta, fundador e presidente da EKA MOBILITY

Forte impulso comercial em diversos segmentos

Liderança em ônibus elétricos:

Conquistaram vitórias sob o PM e-Bus Sewa e PM E-DRIVE; veículos implantados em mais de 15 estados, incluindo Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka e Delhi

Conquistaram vitórias sob o PM e-Bus Sewa e PM E-DRIVE; veículos implantados em mais de 15 estados, incluindo Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka e Delhi Ano de estreia da SCV:

Forte aceitação de veículos de passageiros 3S e 6S e plataformas de carga 3W, acelerando a adoção da mobilidade de última milha

Forte aceitação de veículos de passageiros 3S e 6S e plataformas de carga 3W, acelerando a adoção da mobilidade de última milha Caminhões elétricos:

Novo motor de crescimento: entrada em caminhões pesados contribuindo para o crescimento e expansão da presença na eletrificação logística

Novo motor de crescimento: entrada em caminhões pesados contribuindo para o crescimento e expansão da presença na eletrificação logística Célula de combustível de hidrogênio:

Implantou um ônibus de célula de combustível de hidrogênio de 9 metros no Aeroporto Internacional de Cochin com a KPIT Technologies e a BPCL; planeja implantar mais 15 ônibus

Destaques principais:

Expansão global:

Início da implantação de ônibus elétricos na África

Parceria com o Grupo Kerchanshe para montagem e distribuição de DRC

Contrato com a NBFI Capital para fabricação na Austrália

Ampliação de fabricação:

Duas instalações em Pune em operação; a planta de Pithampur entrará em operação em breve

Capacidade anual planejada: 10.000 ônibus, 6.000 caminhões e 24.000 SCVs

Rede de Varejo:

Expansão da rede de concessionárias; planos para adicionar 120 concessionárias no ano fiscal de 2027

Visibilidade do Livro de Pedidos:

Mais de 6.000 ônibus eletrônicos confirmados serão entregues nos próximos dois anos

Sobre A EKA MOBILITY

A EKA Mobility é uma empresa de veículos elétricos e tecnologia sediada em Pune, focada em transformar o cenário da mobilidade comercial da Índia. Com um portfólio que abrange ônibus elétricos, caminhões elétricos e pequenos veículos comerciais, a EKA combina a fabricação de veículos elétricos com tecnologia proprietária de frota alimentada por IA para fornecer soluções de mobilidade completas.

A EKA Mobility é apoiada pela Mitsui & Co., Ltd. (Japão), VDL Groep (Holanda), Pinnacle Industries Limited, Enam Holdings e o NIIF India-Japan Fund como parceiros estratégicos e de capital e expandiu sua presença para mercados na África Oriental, África do Sul e Austrália.

Para saber mais sobre a empresa, acesse: https://ekamobility.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2948130/EKA_Mobility_range.jpg

FONTE EKA Mobility