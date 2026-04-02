EKA Mobility、5倍の販売台数成長を達成

インド・プネ, 2026年4月3日 /PRNewswire/ -- 電気自動車とテクノロジーのリーディングカンパニーであるEKA Mobilityは本日、2025-26年度に販売台数が前年同期比5倍となる1,143台を記録し、電動商用車を1,344台生産したと発表しました。この節目は、各セグメントにわたる同社の包括的な電気自動車ポートフォリオに支えられたものです。この1年で、EKAは既存のバスおよびSCVのポートフォリオに加え、M&HCVトラックセグメントに参入しました。同社はAuto PLI SchemeにおけるChampion OEMであり、複数のプラットフォームで認証を取得しています。

EKA Mobilityの電動商用車ラインアップ（eBus、eTrucks、eSCV）

「2025-26年度は、EKA Mobilityにとって節目となる年です。当社は販売台数を拡大しているだけでなく、最近新工場を追加することで製造拠点も拡大しており、年間計画生産能力をバス10,000台、トラック6,000台、SCV24,000台へ引き上げる予定です。ラストマイルから長距離輸送までをカバーする、完全に認証取得済みでEV専用に一から設計されたプラットフォームとして最も幅広いラインアップを有する当社は、フルスタックEV企業として独自の優位性を確立しています。電気バス、小型商用車、そして現在はトラックへと広がる当社の成長は、市場の需要と当社の実行力の双方を裏付けています。



インドのクリーンな商用モビリティへの移行は加速しており、EKAは技術、イノベーション、グローバルな志をもって、この変革を大規模に推進する最前線に立っています。」

-- Dr. Sudhir Mehta（EKA Mobility 創設者兼会長）

各セグメントで力強い事業モメンタム

電気バス分野でのリーダーシップ：

PM e-Bus SewaおよびPM E-DRIVEの下で受注を確保し、マハラシュトラ州、グジャラート州、ウッタル・プラデシュ州、カルナータカ州、デリーを含む15を超える州で車両を展開

PM e-Bus SewaおよびPM E-DRIVEの下で受注を確保し、マハラシュトラ州、グジャラート州、ウッタル・プラデシュ州、カルナータカ州、デリーを含む15を超える州で車両を展開 SCV飛躍の年：

3Sおよび6Sの旅客車両と3W貨物プラットフォームの力強い需要により、ラストマイルモビリティの導入が加速

3Sおよび6Sの旅客車両と3W貨物プラットフォームの力強い需要により、ラストマイルモビリティの導入が加速 電気トラック：

新たな成長エンジン：大型トラック分野への参入が成長に寄与し、物流の電動化における存在感を拡大

新たな成長エンジン：大型トラック分野への参入が成長に寄与し、物流の電動化における存在感を拡大 水素燃料電池：

KPIT TechnologiesおよびBPCLと共同で、コーチン国際空港に9メートルの水素燃料電池バスを配備し、さらに15台のバスの配備を計画

主なハイライト：

グローバル展開：

アフリカで電気バスの配備を開始

CKDの組立および流通に向けてKerchanshe Groupと提携

オーストラリアでの製造についてNBFI Capitalと合意

製造能力のスケールアップ：

プネの2工場が稼働中で、ピタンプール工場も近日中に稼働開始予定

年間計画生産能力：バス10,000台、トラック6,000台、SCV24,000台

販売店ネットワーク：

販売店ネットワークを拡大し、FY27に120の販売店を追加予定

受注残の見通し：

今後2年間で6,000台超の電気バスの納入が確定

EKA Mobilityについて

EKA Mobilityは、プネに本社を置く電気自動車およびテクノロジー企業で、インドの商用モビリティの変革に注力しています。電気バス、電気トラック、小型商用車にわたるポートフォリオを有するEKAは、電気自動車の製造と独自のAI搭載フリート技術を組み合わせ、エンドツーエンドのモビリティソリューションを提供しています。

EKA MobilityはMitsui & Co., Ltd. （日本）、VDL Groep（オランダ）、Pinnacle Industries Limited、Enam Holdings、NIIF India-Japan Fundを出資・戦略パートナーとして迎え、 東アフリカ、南アフリカ、オーストラリアの各市場にも事業基盤を拡大しています。

同社の詳細については、こちらをご覧ください： https://ekamobility.com

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2948130/EKA_Mobility_range.jpg

SOURCE EKA Mobility