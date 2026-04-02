EKA 모빌리티, 판매량 5배 성장 달성

푸네, 인도, 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 선도적인 전기차 및 기술 기업 EKA 모빌리티(EKA Mobility)가 4월 1일, 2025-26 회계연도에 1143대의 판매량, 1344대의 전기 상용차 생산량으로 전년 대비 5배의 강력한 판매량 성장을 달성했다고 발표했다. 이번 이정표는 회사의 세그먼트 전반에 걸친 포괄적인 전기차 포트폴리오를 바탕으로 이루어졌다. 올해 EKA는 기존 버스 및 소형 상용차(SCV) 포트폴리오에 더해 중대형 트럭(M&HCV) 세그먼트에 진출했다. 회사는 자동차 PLI 제도(Auto PLI Scheme)하의 챔피언 OEM으로 여러 플랫폼에 걸쳐 인증을 획득했다.

EKA Mobility’s Range of Electric Commercial Vehicles (eBuses, eTrucks & eSCVs)

"2025-26 회계연도는 EKA 모빌리티의 결정적인 해이다. 판매량을 확대하는 것은 물론, 최근 새로운 공장을 추가하고 계획 연간 생산 능력을 버스 1만 대, 트럭 6000대, 소형 상용차 2만 4000대로 늘리는 등 제조 발자국도 확장하고 있다. 라스트 마일부터 장거리까지 가장 넓은 범위의 완전히 인증된 순수 전기 플랫폼을 갖춰 풀스택 전기차 기업으로서 독보적인 위치를 점하고 있다. 전기 버스, 소형 상용차, 이제 트럭에 이르기까지의 성장은 시장 수요와 실행 역량 모두를 검증한다.

인도의 친환경 상용 모빌리티로의 전환이 가속화되고 있으며, EKA는 기술, 혁신, 전 세계적인 야심으로 이 변화를 대규모로 주도하는 최전선에 서 있다."

- 수디르 메타 (Dr. Sudhir Mehta) 박사, EKA 모빌리티 창립자 겸 회장

세그먼트 전반에 걸친 강력한 사업 모멘텀

전기 버스 리더십:

PM e버스 세와(PM e-Bus Sewa) 및 PM E-드라이브(PM E-DRIVE) 사업 수주, 마하라슈트라, 구자라트, 우타르프라데시, 카르나타카, 델리를 포함한 15개 이상 주에 차량 구축

소형 상용차 도약의 해:

3S 및 6S 승객 차량과 3W 화물 플랫폼의 강력한 채택, 라스트 마일 모빌리티 도입 가속화

전기 트럭:

새로운 성장 동력: 성장에 기여하는 중장비 트럭 진출 및 물류 전기화 분야 입지 확대

수소 연료전지:

KPIT 테크놀로지스(KPIT Technologies) 및 BPCL과 함께 코친 국제공항에 9미터 수소 연료전지 버스 구축, 15대 추가 구축 계획

주요 하이라이트

글로벌 확장:

아프리카에서 전기 버스 배치 시작

CKD 조립 및 유통을 위한 케르찬셰 그룹(Kerchanshe Group)과의 파트너십

호주 제조를 위한 NBFI 캐피털(NBFI Capital)과의 협약

제조 규모 확장:

푸네 두 곳의 시설 운영 중, 피탐푸르 공장 조만간 가동 예정

계획 연간 생산 능력: 버스 1만 대, 트럭 6000대, 소형 상용차 2만 4000대

소매 네트워크:

딜러십 네트워크 확장, 2027 회계연도에 딜러십 120개 추가 계획

수주 잔고 가시성:

향후 2년간 납품 예정인 6000대 이상의 확정 전기 버스

EKA 모빌리티 소개

EKA 모빌리티는 인도 상용 모빌리티 환경 변화에 집중하는 푸네 기반 전기차 및 기술 기업이다. 전기 버스, 전기 트럭, 소형 상용차를 아우르는 포트폴리오를 갖춘 EKA는 전기차 제조와 독자적인 AI 기반 플릿 기술을 결합해 엔드투엔드 모빌리티 솔루션을 제공한다.

EKA 모빌리티는 미쓰이 물산(Mitsui & Co., Ltd., 일본), VDL 그룹(VDL Groep, 네덜란드), 피나클 인더스트리즈(Pinnacle Industries Limited), 에남 홀딩스(Enam Holdings), NIIF 인도-일본 펀드(NIIF India-Japan Fund)가 지분 및 전략적 파트너로 참여하고 있으며 동아프리카, 남아프리카, 호주 시장으로 입지를 확장했다.

자세한 내용은 https://ekamobility.com을 방문해 확인할 수 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2948130/EKA_Mobility_range.jpg

SOURCE EKA Mobility