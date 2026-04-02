EKA Mobility logra un crecimiento del volumen cinco veces mayor

PUNE, India, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- EKA Mobility, empresa líder en vehículos eléctricos y tecnología, anunció hoy un sólido crecimiento de volumen de 5 veces interanual en el año fiscal 2025-26, con 1,143 unidades vendidas y una producción de 1,344 vehículos comerciales eléctricos. Este hito se produce gracias a la amplia gama de vehículos eléctricos que ofrece la empresa en todos los segmentos. Durante el año, EKA incursionó en el segmento de camiones M&HCV (vehículos comerciales medianos y pesados), sumándolo a su portafolio actual de autobuses y SCV (vehículos comerciales ligeros). La empresa es un fabricante de equipo original (OEM) destacado dentro del programa Auto PLI y ha obtenido certificaciones en múltiples plataformas.

EKA Mobility’s Range of Electric Commercial Vehicles (eBuses, eTrucks & eSCVs)

"El ejercicio fiscal 2025-2026 es un año decisivo para EKA Mobility. No solo estamos aumentando los volúmenes, sino que también estamos ampliando nuestra presencia en el sector de la fabricación con la reciente incorporación de una nueva planta y el aumento de nuestra capacidad anual prevista a 10.000 autobuses, 6.000 camiones y 24.000 vehículos comerciales ligeros. Con la gama más amplia de plataformas totalmente homologadas y de diseño exclusivamente eléctrico, desde la última milla hasta el transporte de larga distancia, nos encontramos en una posición única como empresa de vehículos eléctricos de gama completa. Nuestro crecimiento en autobuses eléctricos, vehículos comerciales pequeños y ahora camiones confirma tanto la demanda del mercado como nuestra capacidad de ejecución.



La transición de la India hacia una movilidad comercial limpia se está acelerando, y EKA está a la vanguardia impulsando este cambio a gran escala, con tecnología, innovación y ambición mundial".

— Dr. Sudhir Mehta, fundador y presidente de EKA Mobility

Sólido impulso comercial en todos los segmentos

Liderazgo en autobuses eléctricos:

Contrataciones conseguidas en el marco de los programas PM e-Bus Sewa y PM E-DRIVE; vehículos en servicio en más de 15 estados, entre ellos Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka y Delhi

Contrataciones conseguidas en el marco de los programas PM e-Bus Sewa y PM E-DRIVE; vehículos en servicio en más de 15 estados, entre ellos Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka y Delhi Año de despegue para los SCV:

sólida adopción de vehículos de pasajeros de 3 y 6 asientos, así como de plataformas de carga de 3 ruedas, lo que acelera la transición hacia la movilidad de última milla.

sólida adopción de vehículos de pasajeros de 3 y 6 asientos, así como de plataformas de carga de 3 ruedas, lo que acelera la transición hacia la movilidad de última milla. Camiones eléctricos:

nuevo motor de crecimiento: la incursión en el segmento de los camiones pesados contribuye al crecimiento y amplía la presencia en la electrificación de la logística

nuevo motor de crecimiento: la incursión en el segmento de los camiones pesados contribuye al crecimiento y amplía la presencia en la electrificación de la logística Pila de combustible de hidrógeno:

se ha puesto en servicio un autobús de 9 metros propulsado por pila de combustible de hidrógeno en el Aeropuerto Internacional de Cochin, en colaboración con KPIT Technologies y BPCL; se prevé poner en servicio 15 autobuses más

Aspectos destacados:

Expansión mundial:

Inició el despliegue de autobuses eléctricos en África

Alianza con Kerchanshe Group para el ensamblaje bajo el modelo CKD y su distribución.

Acuerdo con NBFI Capital para la fabricación en Australia

Escalamiento de la manufactura:

Dos instalaciones en Pune ya se encuentran operativas; la planta de Pithampur entrará en funcionamiento próximamente

Capacidad anual planificada: 10.000 autobuses, 6.000 camiones y 24.000 vehículos comerciales ligeros (SCV).

Red comercial:

Ampliación de la red de concesionarios; planes para incorporar 120 concesionarios adicionales en el año fiscal 2027

Visibilidad de la cartera de pedidos:

Más de 6,000 autobuses eléctricos confirmados para su entrega en los próximos dos años

Acerca de EKA MOBILITY

EKA Mobility es una empresa de tecnología y vehículos eléctricos con sede en Pune, dedicada a transformar el panorama de la movilidad comercial en la India. Con una gama de productos que abarca autobuses eléctricos, camiones eléctricos y vehículos comerciales pequeños, EKA combina la fabricación de vehículos eléctricos con tecnología propia para flotas basada en IA para ofrecer soluciones de movilidad integrales.

EKA Mobility cuenta con el respaldo de Mitsui & Co., Ltd. (Japón), VDL Groep (Países Bajos), Pinnacle Industries Limited, Enam Holdings y el Fondo NIIF India-Japón como socios estratégicos y de capital, y ha expandido su presencia a mercados de África Oriental, Sudáfrica y Australia.

Para obtener más información sobre la empresa, visite: https://ekamobility.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2948130/EKA_Mobility_range.jpg

FUENTE EKA Mobility