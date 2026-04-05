EKA Mobility multiplie par cinq son volume de ventes

PUNE, Inde, 6 avril 2026 /PRNewswire/ -- EKA Mobility, une société leader dans le domaine des véhicules électriques et de la technologie, a annoncé aujourd'hui une forte croissance de son volume de ventes, multipliée par 5 en glissement annuel pour l'exercice 2025-26, avec 1 143 unités vendues et 1 344 véhicules utilitaires électriques produits. Cette étape est franchie grâce à la gamme complète de véhicules électriques de l'entreprise, tous segments confondus. Au cours de l'année, EKA a fait son entrée dans le segment des camions de poids moyen et lourd, en plus de son portefeuille existant d'autobus et de véhicules utilitaires légers. L'entreprise est un équipementier champion dans le cadre du programme Auto PLI et a obtenu la certification pour de multiples plateformes.

EKA Mobility’s Range of Electric Commercial Vehicles (eBuses, eTrucks & eSCVs)

« L'exercice 2025-26 est décisif pour EKA Mobility. Nous augmentons non seulement nos volumes de production, mais nous étendons également notre présence industrielle par la récente mise en service d'une nouvelle usine et la hausse de notre capacité annuelle prévue à 10 000 bus, 6 000 camions et 24 000 véhicules utilitaires légers. Avec la plus large gamme de plateformes électriques nées et entièrement homologuées, du dernier kilomètre au transport sur longue distance, nous occupons une position unique en tant qu'entreprise de véhicules électriques à tous les niveaux. Notre croissance dans le domaine des bus électriques, des petits véhicules commerciaux et des camions confirme à la fois la demande du marché et notre capacité d'exécution.



La transition de l'Inde vers une mobilité commerciale propre s'accélère, et EKA est à l'avant-garde de ce tournant à grande échelle, grâce à la technologie, à l'innovation et à l'ambition mondiale ».

— Dr. Sudhir Mehta, fondateur et président, EKA Mobility

Une forte dynamique commerciale dans tous les segments

Leadership en matière de bus électriques :

Des contrats ont été remportés dans le cadre des programmes PM e-Bus Sewa et PM E-DRIVE ; des véhicules ont été déployés dans plus de 15 États, dont le Maharashtra, le Gujarat, l'Uttar Pradesh, le Karnataka et Delhi.

Des contrats ont été remportés dans le cadre des programmes PM e-Bus Sewa et PM E-DRIVE ; des véhicules ont été déployés dans plus de 15 États, dont le Maharashtra, le Gujarat, l'Uttar Pradesh, le Karnataka et Delhi. L'année de la percée de véhicules utilitaires légers :

forte adoption des véhicules de tourisme 3S et 6S et des plateformes de fret 3W, accélérant l'adoption de la mobilité du dernier kilomètre

forte adoption des véhicules de tourisme 3S et 6S et des plateformes de fret 3W, accélérant l'adoption de la mobilité du dernier kilomètre Camions électriques :

Nouveau moteur de croissance : l'entrée dans le secteur des poids lourds contribue à la croissance et à l'expansion de la présence dans le domaine de l'électrification de la logistique.

Nouveau moteur de croissance : l'entrée dans le secteur des poids lourds contribue à la croissance et à l'expansion de la présence dans le domaine de l'électrification de la logistique. Pile à combustible à hydrogène :

déploiement d'un bus à pile à combustible à hydrogène de 9 mètres de long à l'aéroport international de Cochin avec KPIT Technologies et BPCL ; déploiement prévu de 15 autres bus.

Points clés :

Expansion mondiale :

Début du déploiement de bus électriques en Afrique

Partenariat avec le Kerchanshe Group pour l'assemblage et la distribution de CKD

Accord avec NBFI Capital pour la fabrication en Australie

Mise à l'échelle de la production :

deux installations de Pune opérationnelles ; l'usine de Pithampur sera bientôt opérationnelle

Capacité annuelle prévue : 10 000 bus, 6 000 camions et 24 000 véhicules utilitaires légers.

Réseau de vente au détail :

extension du réseau de concessionnaires ; projet d'ajouter 120 concessionnaires au cours de l'exercice 2027

Visibilité du carnet de commandes :

plus de 6 000 bus électriques confirmés à livrer au cours des deux prochaines années

À propos d'EKA Mobility

EKA Mobility est une entreprise spécialisée dans les véhicules électriques et les technologies basée à Pune, qui a pour objectif de transformer le paysage de la mobilité commerciale en Inde. Avec un portefeuille couvrant les bus électriques, les camions électriques et les petits véhicules commerciaux, EKA combine la production de véhicules électriques avec une technologie de gestion de flotte propriétaire basée sur l'IA pour fournir des solutions de mobilité de bout en bout.

EKA Mobility est soutenue par Mitsui & Co. Ltd. (Japon), VDL Groep (Pays-Bas), Pinnacle Industries Limited, Enam Holdings et le NIIF India-Japan Fund en tant que partenaires stratégiques et financiers et a étendu sa présence aux marchés d'Afrique de l'Est, d'Afrique du Sud et d'Australie.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, veuillez consulter le site : https://ekamobility.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2948130/EKA_Mobility_range.jpg