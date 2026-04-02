EKA Mobility 錄得 5 倍銷量增長
新聞提供者EKA Mobility
02 4月, 2026, 21:01 CST
印度浦那2026年4月2日 /美通社/ -- 領先的電動車及科技公司 EKA Mobility 宣佈，在 2025–26 財政年度錄得強勁的 5 倍按年銷量增長，售出 1,143 輛，並生產了 1,344 輛電動商用車。 此項里程碑背後，是公司涵蓋多個範疇的全面電動車產品組合。 年內，EKA 除了現有的巴士及小型商用車 (SCV) 產品組合外，更進軍中型及重型商用車 (M&HCV) 貨車市場。 該公司是汽車生產掛鈎獎勵 (Auto PLI) 計劃下的冠軍級原設備製造商 (OEM)，並已在多個平台上取得認證。
「2025–26 財政年度是 EKA Mobility 的關鍵之年。 我們不僅在提升銷量，更透過近期增設新廠房，並將計劃每年產能提升至 10,000 輛巴士、6,000 輛貨車及 24,000 輛小型商用車，從而擴大製造業務的規模。 我們擁有種類最廣且獲全面認證的原生電動平台，滿足最後一哩配送以至長途物流的各種需求，因而成為別樹一幟的全方位電動車公司。 我們在電動巴士、小型商用車以及現時貨車領域的增長，印證市場需求及我們的執行能力均同樣強大。
印度正加速邁向清潔商業運輸，而 EKA 憑藉技術、創新及全球視野，站在推動這項大規模變革的最前線。」
— EKA Mobility 創始人兼主席 Sudhir Mehta 博士
各範疇業務增長動力強勁
- 電動巴士領導地位：
成功於總理電動巴士服務計劃 (PM e-Bus Sewa) 及總理創新電動車推進革命計劃 (PM E-DRIVE) 中標；車輛已部署至超過 15 個邦，包括馬哈拉什特拉邦、古吉拉特邦、北方邦、卡納塔卡邦及德里邦
- 小型商用車突破之年：
三座及六座客運車輛與三輪車貨運平台獲市場熱烈反應，加快最後一哩運輸的應用
- 電動貨車：
新增長引擎：憑藉進軍重型貨車市場帶動增長，並在物流電動化領域擴大版圖
- 氫燃料電池：
與 KPIT Technologies 及 BPCL 合作，在科欽國際機場投入一輛 9 米氫燃料電池巴士；並計劃再部署 15 輛
重要亮點：
全球拓展：
- 已開始在非洲部署電動巴士
- 與 Kerchanshe Group 合作進行全散件組裝 (CKD) 及分銷
- 與 NBFI Capital 達成協議，在澳洲設廠生產
製造產能提升：
- 浦那兩個廠房已投入營運；皮塔姆普爾廠房亦將於短期內開始營運
- 計劃每年產能：10,000 輛巴士、6,000 輛貨車及 24,000 輛小型商用車
零售網絡：
- 經銷商網絡已擴大；計劃在 2027 財政年度增加 120 間經銷商
訂單能見度：
- 未來兩年內將交付超過 6,000 輛已確認的電動巴士
關於 EKA Mobility
EKA Mobility 是扎根浦那的電動車及科技公司，專注於革新印度的商業運輸面貌。 EKA 的產品組合涵蓋電動巴士、電動貨車及小型商用車，並結合電動車製造與專有的人工智能 (AI) 車隊技術，提供端到端的運輸解決方案。
EKA Mobility 獲得 Mitsui & Co., Ltd. （日本）、VDL Groep（荷蘭）、Pinnacle Industries Limited、Enam Holdings 及 NIIF India-Japan Fund 為其股權與策略合作夥伴，公司的業務版圖已拓展至東非、南非及澳洲。
如欲了解更多公司資訊，請瀏覽：https://ekamobility.com
SOURCE EKA Mobility
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