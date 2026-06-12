BingX 啟動 1,000 萬美元世界盃活動 攜手全球球迷共迎足球盛事

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BingX

12 6月, 2026, 20:07 CST

巴拿馬城2026年6月12日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司 BingX 今日正式宣布推出「2026 世界盃全球獎勵計畫」，總獎池高達 1,000 萬美元。作為一項面向全球用戶的大型品牌企劃，本次活動將結合創新交易體驗、線上互動任務與線下觀賽活動，呼應全球最受矚目的足球盛事，讓用戶能以更多元、更具參與感的方式，一同感受四年一度的世界盃熱潮。

隨著全球數十億球迷共同迎接 2026 世界盃，BingX 將藉由持續擴展的全球體育合作生態系統，進一步拉近球迷與賽事之間的距離。透過本次活動，BingX 邀請用戶一同「Take it Further」，將對足球賽事的熱情與洞察轉化為更多參與機會，在支持喜愛球隊的同時，體驗創新交易帶來的全新可能。

Taking Sports to the Next Level: BingX Launches a $10M Campaign for The World Cup (PRNewsfoto/BingX)
Taking Sports to the Next Level: BingX Launches a $10M Campaign for The World Cup (PRNewsfoto/BingX)

本次活動亦彰顯 BingX 在全球足球領域日益深化的布局。作為英超豪門切爾西足球俱樂部首席合作夥伴，BingX 持續透過足球與全球用戶建立更緊密的連結。值得關注的是，在 2026 世界盃舞台上，切爾西陣中多位球員將代表各自國家隊披掛上陣，角逐足球最高榮耀，進一步展現俱樂部於世界足壇的重要影響力，也讓 BingX 與這場全球盛事產生更深層的連結。

此外，BingX 全球品牌大使暨世界盃冠軍成員恩佐・費南德茲（Enzo Fernández）亦將成為本屆賽事備受矚目的焦點之一。透過與世界級足球人才及頂尖俱樂部的長期合作，BingX 持續深化品牌在全球體育產業的影響力，並為用戶創造更多元且具價值的互動體驗。

本次活動將於 6 月 9 日至 7 月 20 日期間舉行，邀請全球用戶參與多項專屬足球主題活動，包括賽事預測、交易競賽、邀請計畫以及社群互動等精彩內容，總獎池高達 1,000 萬美元。

作為本次企劃亮點之一，BingX 於平台全新活動功能 EventX 中限時推出「世界盃專區」，以低門檻、多元獎勵機制提升用戶參與感。用戶完成活動報名後，即可獲得預測機會與能量值，無需交易也能參與世界盃預測；新用戶完成註冊與 KYC，並達成指定任務後，還可累積獲得更多預測機會與能量值。

活動期間，用戶只要單場預測正確，即可獲得 50U 倉位券，獎勵將於次日發放。同時，BingX 也設有階梯式獎勵機制，參與及交易越多，獎勵越豐富，最高有機會贏得 10,000 USDT 旅遊基金大獎。此外，用戶累積滿 5 點能量值即可獲得抽獎機會，參與 100% 中獎的真 U 獎池，獎勵金額從 1U 至 888U 不等，為世界盃觀賽體驗增添更多互動樂趣與驚喜。

同時，BingX VIP 用戶亦可享有專屬任務、限定獎勵及額外尊享權益，在整個活動期間獲得更豐富的參與體驗與福利。

除了線上活動之外，BingX 亦將於多個重點市場舉辦世界盃主題線下活動，包括精心策劃的觀賽派對、社群聚會及 VIP Hospitality 體驗，讓來自不同地區的用戶能夠共同感受世界盃帶來的激情與魅力，進一步深化全球社群連結。

BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「世界盃不僅是一場足球賽事，更是一個凝聚全球數十億球迷熱情與文化共鳴的重要時刻。作為切爾西足球俱樂部的首席合作夥伴，並與世界級球員保持緊密合作，我們很榮幸能夠透過本次世界盃活動，將全球足球社群、創新交易體驗與 BingX 生態系統連結在一起。我們期待為用戶帶來更多元的參與方式，讓他們在感受頂級足球魅力的同時，也能探索數位資產世界所帶來的新機遇。」

透過本次世界盃活動，BingX 不僅希望為全球用戶打造更具沉浸感的足球體驗，更期望進一步推動體育、科技與數位金融的融合發展，持續為全球社群創造更多價值與可能性。

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。作為全球前五大加密貨幣衍生品交易所之一，BingX 同時也是加密貨幣跟單交易領域的先驅，致力於滿足不同經驗層級投資者的多元需求。

透過涵蓋合約交易現貨交易跟單交易TradFi 等 AI 驅動產品與服務，BingX 為用戶提供創新且高效的交易工具，協助提升交易表現、決策信心與操作效率。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX

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