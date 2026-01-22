Elvira Dyangani Ose est nommée directrice artistique de la deuxième édition de la Biennale d'art public d'Abou Dhabi

ABOU DHABI, ÉAU, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le Département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi a nommé Elvira Dyangani Ose en tant que Directrice artistique de la Biennale d'art public d'Abu Dhabi pour organiser sa deuxième édition qui s'ouvrira à l'automne 2026 et se poursuivra jusqu'en 2027.

Elvira Dyangani Ose. Photographed by Emma Rahmani. Courtesy of Art Basel

Forte du succès de l'édition inaugurale qui s'est ouverte en 2024, la prochaine édition de la Biennale d'art public d'Abou Dhabi, sous la direction de Dyangani Ose, transformera une fois de plus Abou Dhabi en une célébration de l'art public, de la culture et de la communauté à l'échelle de l'émirat.

L'édition inaugurale très applaudie de la Biennale d'art public d'Abu Dhabi, qui a exposé dans tout Abu Dhabi et Al Ain, s'est déroulée du 15 novembre 2024 au 30 avril 2025. La biennale a présenté des installations spécifiques réalisées par des artistes des Émirats arabes unis et du monde entier, dont beaucoup ont été acquises pour devenir des œuvres publiques permanentes, notamment des pièces de Kader Attia, Superflex, Nathan Coley, Wael Al Awar, Farah Al Qassimi et Shaikha Al Ketbi.

Elvira Dyangani Ose est actuellement directrice du MACBA, le musée d'art contemporain de Barcelone. Auparavant, elle était directrice et conservatrice en chef du Showroom à Londres. Entre autres initiatives, elle a été conservatrice de la huitième Biennale internationale d'art contemporain de Göteborg, conservatrice principale à Creative Time et conservatrice de l'art international à la Tate Modern. Elle a siégé au conseil consultatif de la Tate Modern et a été membre du conseil de réflexion de Fondazione Prada, pour laquelle elle a organisé de nombreuses expositions. Elle siège actuellement au conseil d'administration du CIMAM - Comité international pour les musées et les collections d'art moderne.

Ses projets curatoriaux, de nature pluridisciplinaire, portent une réflexion critique sur la narration de l'histoire en tant qu'expérience participative, les traces de la représentation collective dans l'espace public, et la récupération des récits et épistémologies non occidentaux. Ses projets récents comprennent Project a Black Planet - The Art and Culture of Panafrica (co-commissariat, 2024 - 2027), Coco Fusco. I Learned to Swim On Dry Land (2025) et Goshka Macuga's Miu Miu Tales and Tellers (organisateur, 2024 - 2025).

Dyangani Ose est titulaire d'un diplôme en histoire de l'art de l'Universitat Autònoma de Barcelona. Elle est candidate au doctorat en études visuelles à l'université Cornell de New York, où elle a obtenu un master en arts. Elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en théorie et histoire de l'architecture de l'Universitat Politècnica de Catalunya. Elle a enseigné au Goldsmiths College en tant que spécialiste de la muséologie, de la conservation, des études noires et de l'art africain contemporain.

D'autres détails et dates concernant la deuxième édition de la Biennale d'art public d'Abu Dhabi seront annoncés en temps voulu.

Notes aux rédacteurs

À propos de Public Art Abu Dhabi

Public Art Abu Dhabi est une initiative du ministère de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) dans le cadre de son engagement permanent à commander des œuvres d'art public pour l'émirat. Les efforts d'engagement communautaire font partie intégrante de cette initiative. L'initiative fait progresser l'héritage créatif, l'infrastructure culturelle, l'habitabilité et le bien-être des habitants de la capitale des Émirats arabes unis grâce à la création de lieux et à la mémoire collective. Public Art Abu Dhabi présente la biennale Public Art Abu Dhabi Biennial ainsi que Manar Abu Dhabi.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur paad.ae

À propos du service de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi:

Le ministère de la culture et du tourisme d'Abou Dabi promeut la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abou Dabi et de ses industries créatives pour nourrir le progrès économique et contribuer à la réalisation des ambitions mondiales plus larges d'Abou Dabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui œuvrent à établir l'émirat comme une destination internationale de premier plan, le ministère de la culture et du tourisme d'Abou Dabi cherche à réunir tout l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de proposer des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir la culture et le tourisme.

La vision du ministère de la culture et du tourisme d'Abou Dabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage même de l'émirat. Nous nous attachons à consolider le statut d'Abou Dabi comme lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées autour de ses traditions vivantes d'hospitalité, de ses initiatives pionnières et de sa pensée créative.

Pour obtenir plus d'informations sur le ministère de la culture et du tourisme d'Abou Dabi et sur cette destination, veuillez consulter les sites dct.gov.ae et abudhabiculture.ae

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2867438/DCT_Abu_Dhabi_Elvira_Dyangani_Ose.jpg