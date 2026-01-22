Elvira Dyangani Ose nombrada directora artística de la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi designó a Elvira Dyangani Ose como Directora Artística de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi para organizar su segunda edición, que se inaugura en el otoño de 2026 y se extiende hasta 2027.

Basándose en el éxito de la edición inaugural que se inauguró en 2024, la próxima edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi, bajo la dirección de Dyangani Ose, transformará Abu Dhabi una vez más en una celebración de arte público, cultura y comunidad en todo el emirato.

Elvira Dyangani Ose. Photographed by Emma Rahmani. Courtesy of Art Basel

La muy aclamada edición inaugural de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi, que se exhibió en todo Abu Dabi y Al Ain, se celebró del 15 de noviembre de 2024 al 30 de abril de 2025. La bienal contó con instalaciones específicas de artistas de los Emiratos Árabes Unidos y de todo el mundo, muchas de las cuales fueron adquiridas para permanecer como obras públicas permanentes, incluidas obras de Kader Attia, Superflex, Nathan Coley, Wael Al Awar, Farah Al Qassimi y Shaikha Al Ketbi.

Elvira Dyangani Ose ocupa actualmente el cargo de directora del MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Anteriormente, fue directora y curadora en jefe de The Showroom en Londres. Entre otras iniciativas, ha ocupado los cargos de Curadora de la octava Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Gotemburgo, Curadora Senior en Creative Time y Curadora de Arte Internacional en Tate Modern. Formó parte del Consejo Asesor de la Tate Modern y fue miembro del Consejo de Pensamiento de la Fondazione Prada, para quien curó numerosas exposiciones. En la actualidad forma parte de la recientemente nombrada Junta del CIMAM – Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno.

Sus proyectos curatoriales, de carácter multidisciplinar, reflexionan críticamente sobre la narración de la historia como experiencia participativa, las huellas de la representación colectiva en el espacio público y la recuperación de narrativas y epistemologías no occidentales. Sus proyectos recientes incluyen Project a Black Planet – The Art and Culture of Panafrica (co-curada, 2024 – 2027), Coco Fusco. Aprendí a nadar en tierra firme (2025) y Miu Miu de Goshka Macuga Tales and Tellers (convocante, 2024 - 2025).

Dyangani Ose es licenciado en Historia del Arte por la Universitat Autònoma de Barcelona. Es candidata a doctorado en Estudios Visuales en la Universidad de Cornell en Nueva York, donde obtuvo una Maestría en Artes. Diplomada en Estudios Avanzados en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universitat Politècnica de Catalunya. Enseñó en Goldsmiths College como especialista en Museología, Curaduría, Estudios Negros y Arte Africano Contemporáneo.

A su debido tiempo se anunciarán más detalles y fechas relacionadas con la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi.

Notas para los editores

Acerca del arte público de Abu Dabi

Public Art Abu Dhabi es la iniciativa del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) que tiene el compromiso continuo de encargar arte público para el emirato. Los esfuerzos de participación comunitaria son una parte integral de esta iniciativa. La iniciativa promueve el legado creativo, la infraestructura cultural, la habitabilidad y el bienestar de los residentes de la capital de EAU mediante la creación de lugares y de memoria colectiva. Public Art Abu Dhabi presenta la Bienal de Arte Público de Abu Dabi junto con Manar Abu Dabi.

Para más información, visite: paad.ae

Acerca del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi:

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi) fomenta el crecimiento sostenible de sus sectores de cultura y turismo, así como de sus industrias creativas, lo que estimula el progreso económico y ayuda a materializar las ambiciones mundiales más amplias de Abu Dabi.

Al trabajar en colaboración con las organizaciones que definen la posición del emirato como destino internacional líder, DCT Abu Dhabi se esfuerza por unir el ecosistema en torno a una visión compartida del potencial del emirato, coordinar esfuerzos e inversiones, ofrecer soluciones innovadoras y utilizar las mejores herramientas, políticas y sistemas para apoyar la cultura y el turismo.

La visión de DCT Abu Dhabi se define por la gente, el patrimonio y el paisaje del emirato. Trabajamos para mejorar el estado de Abu Dhabi como un lugar de autenticidad, innovación y experiencias incomparables, representadas por sus tradiciones vivas de hospitalidad, iniciativas pioneras y pensamiento creativo.

Para más información sobre el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi y el destino, visite: dct.gov.ae y abudhabiculture.ae

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2867438/DCT_Abu_Dhabi_Elvira_Dyangani_Ose.jpg

FUENTE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi