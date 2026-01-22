Elvira Dyangani Ose: directora artística de la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi

- Elvira Dyangani Ose nombrada directora artística de la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi

ABU DHABI, EAU, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi ha nombrado a Elvira Dyangani Ose directora artística de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi para organizar su segunda edición, que se inaugurará en el otoño de 2026 y se extenderá hasta 2027.

Aprovechando el éxito de la edición inaugural que se inauguró en 2024, la próxima edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi, bajo la dirección de Dyangani Ose, transformará Abu Dhabi una vez más en una celebración del arte público, la cultura y la comunidad en todo el emirato.

Elvira Dyangani Ose. Photographed by Emma Rahmani. Courtesy of Art Basel

La muy elogiada edición inaugural de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi, que se exhibió en Abu Dhabi y Al Ain, se desarrolló del 15 de noviembre de 2024 al 30 de abril de 2025. La bienal contó con instalaciones específicas de artistas de los Emiratos Árabes Unidos y de todo el mundo, muchas de las cuales luego fueron adquiridas para permanecer como obras públicas permanentes, incluidas piezas de Kader Attia, Superflex, Nathan Coley, Wael Al Awar, Farah Al Qassimi y Shaikha Al Ketbi.

Elvira Dyangani Ose actualmente es directora del MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Anteriormente, fue directora y curadora jefe en The Showroom de Londres. Entre otras iniciativas, ha desempeñado los cargos de curadora de la octava Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Gotemburgo, curadora principal de Creative Time y curadora de arte internacional en la Tate Modern. Formó parte del Consejo Asesor de Tate Modern y fue miembro del Consejo de Pensamiento de la Fondazione Prada, para quien fue comisaria de numerosas exposiciones. Actualmente forma parte de la recientemente designada Junta Directiva del CIMAM – Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno.

Sus proyectos de comisariado, de carácter multidisciplinario, reflexionan críticamente sobre la narración de la historia como experiencia participativa, las huellas de la representación colectiva en el espacio público y la recuperación de narrativas y epistemologías no occidentales. Sus proyectos recientes incluyen Project a Black Planet – The Art and Culture of Panafrica (co-organizado, 2024 – 2027), Coco Fusco.I Learned to Swim On Dry Land (2025) y Goshka Macuga's Miu Miu Tales and Tellers (coordinadora, 2024 - 2025).

Dyangani Ose es licenciada en Historia del Arte por la Universitat Autònoma de Barcelona. Es candidata a doctorado en Estudios Visuales en la Universidad de Cornell en Nueva York, donde obtuvo una Maestría en Artes. Tiene un Diploma de Estudios Avanzados en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universitat Politècnica de Catalunya. Enseñó en Goldsmiths College como especialista en museología, comisariado, estudios negros y arte africano contemporáneo.

A su debido tiempo se anunciarán más detalles y fechas relacionadas con la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi.

