Elvira Dyangani Ose zur künstlerischen Leiterin der zweiten Ausgabe der Public Art Abu Dhabi Biennale ernannt

ABU DHABI, VAE, 22. Januari 2026 /PRNewswire/ -- Das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi hat Elvira Dyangani Ose zum Künstlerischen Direktor der Public Art Abu Dhabi Biennale ernannt, um deren zweite Ausgabe zu kuratieren, die im Herbst 2026 eröffnet wird und bis 2027 läuft.

Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Ausgabe, die 2024 eröffnet wurde, wird die nächste Ausgabe der Public Art Abu Dhabi Biennale unter der Leitung von Dyangani Ose Abu Dhabi erneut in ein emiratweites Fest der öffentlichen Kunst, Kultur und Gemeinschaft verwandeln.

Elvira Dyangani Ose. Photographed by Emma Rahmani. Courtesy of Art Basel

Die vielbeachtete Eröffnungsausgabe der Public Art Abu Dhabi Biennale, die in ganz Abu Dhabi und Al Ain ausgestellt wurde, lief vom 15. November 2024 bis zum 30. April 2025. Die Biennale zeigte ortsspezifische Installationen von Künstlern aus den VAE und der ganzen Welt, von denen viele anschließend erworben wurden, um als permanente öffentliche Werke zu verbleiben, darunter Werke von Kader Attia, Superflex, Nathan Coley, Wael Al Awar, Farah Al Qassimi und Shaikha Al Ketbi.

Elvira Dyangani Ose ist derzeit Direktorin des MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Zuvor war sie Direktorin und Chefkuratorin bei The Showroom in London. Unter anderem war sie Kuratorin der achten internationalen Göteborg-Biennale für zeitgenössische Kunst, leitende Kuratorin bei Creative Time und Kuratorin für internationale Kunst bei der Tate Modern. Sie saß im Beirat der Tate Modern und war Mitglied des Thought Council der Fondazione Prada, für die sie zahlreiche Ausstellungen kuratierte. Derzeit ist sie Mitglied des kürzlich ernannten Vorstands des CIMAM - Internationales Komitee für Museen und Sammlungen moderner Kunst.

Ihre multidisziplinären kuratorischen Projekte reflektieren kritisch die Erzählung von Geschichte als partizipatorische Erfahrung, die Spuren kollektiver Repräsentation im öffentlichen Raum und die Wiedergewinnung nicht-westlicher Narrative und Epistemologien. Zu ihren jüngsten Projekten gehören Project a Black Planet - The Art and Culture of Panafrica (co-kuratiert, 2024 - 2027), Coco Fusco. I Learned to Swim On Dry Land (2025) und Goshka Macugas Miu Miu Tales and Tellers (Convenor, 2024 - 2025).

Dyangani Ose hat einen Abschluss in Kunstgeschichte von der Universitat Autònoma de Barcelona. Sie ist Doktorandin in Visuellen Studien an der Cornell University in New York, wo sie einen Master of Arts erworben hat. Sie hat ein Diplom für fortgeschrittene Studien in Theorie und Geschichte der Architektur von der Universitat Politècnica de Catalunya. Sie lehrte am Goldsmiths College als Spezialistin für Museologie, Kuratieren, Black Studies und zeitgenössische afrikanische Kunst.

Weitere Einzelheiten und Termine für die zweite Ausgabe der Public Art Abu Dhabi Biennale werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

