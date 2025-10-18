Manar Abu Dhabi revela formação de artistas para a segunda edição

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Organizada pelo Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), a Manar Abu Dhabi é uma exposição de arte de luz pública que visa promover a criatividade enquanto celebra as diversas paisagens do emirado. Em sua segunda edição, a Manar Abu Dhabi reunirá 15 artistas e coletivos de artistas dos Emirados e internacionais de 10 países, com 23 obras que abrangem esculturas de luz, projeções e instalações imersivas específicas do local.

Iregular, CONTROL NO CONTROL, 2012. Foto cortesia da Iregular

"The Light Compass" apresenta obras de arte contemporâneas que exploram a luz como guia e meio para unir suas dimensões de navegação e poéticas. Com curadoria de Khai Hori, Diretor Artístico, e cocuradoria de Alia Zaal Lootah (Curadora), Munira Al Sayegh (Curadora) e Mariam Alshehhi (Curadora Assistente), o Manar Abu Dhabi 2025 acontecerá em quatro locais principais: Jubail Island, Souq Al Mina e, pela primeira vez, Al Ain, com trilhas dedicadas em Al Qattara e Al Jimi Oases.

A Manar Abu Dhabi 2025 oorrerá de 1 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 em Al Ain e de 15 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 em Abu Dhabi.

Ilha Jubail

A Ilha Jubail será o local de ancoragem do Manar Abu Dhabi 2025. Celebrado por sua paisagem natural e biodiversidade única, os visitantes podem passear pelos extensos calçadões que serpenteiam pelos manguezais e interagir com 15 instalações. Os destaques incluem:

EDEN (2025), uma instalação ao ar livre em grande escala da artista malaia Pamela Poh (nascida em 1991, Kuala Lumpur, Malásia) com estruturas de aço e esferas de vidro suspensas iluminadas à noite

(2025), uma instalação ao ar livre em grande escala da (nascida em 1991, Kuala Lumpur, Malásia) com estruturas de aço e esferas de vidro suspensas iluminadas à noite Dentro de uma estrutura semelhante a uma cúpula, UNFOLD (2025) do estúdio multidisciplinarDRIFT (est. 2007, Holanda) transforma os dados biométricos dos visitantes em flores e paisagens sonoras únicas e efêmeras, enquanto WHISPERS (2025) apresenta um mar de luzes dançantes delicadas que respondem às mais sutis correntes de ar e movimento. Juntamente com um desempenho cativante de drones, WIND OF CHANGE (2025)

(2025) do (est. 2007, Holanda) transforma os dados biométricos dos visitantes em flores e paisagens sonoras únicas e efêmeras, enquanto (2025) apresenta um mar de luzes dançantes delicadas que respondem às mais sutis correntes de ar e movimento. Juntamente com um desempenho cativante de drones, (2025) O escultor dos Emirados Shaikha AlMazrou (n. 1988, Sharjah. Vive e trabalha em Dubai) CONTINGENT OBJECT (2025), uma impressionante instalação de arte terrestre circular de 30 metros que se transforma ao longo do tempo à medida que a água se cristaliza num disco de sal

(n. 1988, Sharjah. Vive e trabalha em Dubai) (2025), uma impressionante instalação de arte terrestre circular de 30 metros que se transforma ao longo do tempo à medida que a água se cristaliza num disco de sal O estúdio de arte digital com sede em Montreal Iregular (est. 2010. Sediadao em Montreal, Canadá) ativará a Ilha com quatro instalações interativas; AS WATER FALLS (2022),FACES(2022),CONTROL NO CONTROL (2012),FORTUNES(2024) que utilizam inteligência artificial, sensores e visualização de dados

Outros artistas apresentados na Ilha Jubail incluem Ezequiel Pini (também conhecido como Six N. Five) (b.1985, Buenos Aires. Vive e trabalha em Barcelona, Espanha); Christian Brinkmann (b.1989. Vive e trabalha em Hamburgo, Alemanha); Kirsten Berg (nascida em 1969, Berkeley, Califórnia, EUA); Encor Studio (Est. 2016, Suíça); e Lachlan Turczan (b.1993, Los Angeles, EUA);

Para sua estreia em Al Ain, a Manar Abu Dhabi transformará Al Qattara e Al Jimi Oases com trilhas dedicadas de instalações baseadas em luz

Al Qattara Oasis Trail apresenta três obras de arte, com cada instalação respondendo à paisagem e ao patrimônio do oásis:

Retornando a Manar Abu Dhabi, Rafael Lozano-Hemmer (n. 1971, Cidade do México. Vive e trabalha entre Montreal e Quebec, Canadá) apresentará duas obras: TRANSLATION STREAM (2023), que apresenta poemas dos poetas contemporâneos dos Emirados Nujoom Alghanem, Khalid Albudoor e Adel Khozam como um fluxo lento de letras. Ao lado do PULSE CANOPY (2025), um dossel de luz pairando que responde ao batimento cardíaco do visitante, ao colocar a mão sob um sensor

(n. 1971, Cidade do México. Vive e trabalha entre Montreal e Quebec, Canadá) apresentará duas obras: (2023), que apresenta poemas dos poetas contemporâneos dos Emirados Nujoom Alghanem, Khalid Albudoor e Adel Khozam como um fluxo lento de letras. Ao lado do (2025), um dossel de luz pairando que responde ao batimento cardíaco do visitante, ao colocar a mão sob um sensor Estendendo-se por mais de 70 metros dentro de um edifício histórico, o designer dos Emirados Khalid Shafar (nascido em 1980, Dubai, Emirados Árabes Unidos) apresenta o SADU RED CARPET (2025), reinterpretando Sadu, uma técnica tradicional de tecelagem nos Emirados Árabes Unidos, e inscrito na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO

Trilha do Oásis Al Jimi

Com um denso dossel de palmeiras, a Jimi Oasis Trail convida os visitantes a continuar sua jornada pelo oásis e encontrar cinco obras de arte:

Instalado no pátio de uma casa histórica, CYCLE OF CIRCLES (2025) do artista multidisciplinar dos Emirados Ammar Al Attar (nascido em 1981, Ajman, Emirados Árabes Unidos) é uma série fotográfica de cinco autorretratos capturados enquanto o artista andava de bicicleta em um caminho circular.

(2025) do artista multidisciplinar dos Emirados (nascido em 1981, Ajman, Emirados Árabes Unidos) é uma série fotográfica de cinco autorretratos capturados enquanto o artista andava de bicicleta em um caminho circular. A artista dos Emirados Maitha Hamdan (b.1989, Abu Dhabi, EAU) apresenta BREATH OF THE SAME PLACE (2025) duas instalações à base de luz inspiradas no ambiente do Oásis.

(b.1989, Abu Dhabi, EAU) apresenta (2025) duas instalações à base de luz inspiradas no ambiente do Oásis. O arquiteto dos Emirados Abdulla Al Mulla (nascido em 1990, Emirados Árabes Unidos), com sede em Dubai, apresenta GUIDING DRAPES (2025), uma instalação arquitetônica inspirada nas decorações luminosas que adornam as casas das noivas dos Emirados antes e depois do casamento.

(nascido em 1990, Emirados Árabes Unidos), com sede em Dubai, apresenta (2025), uma instalação arquitetônica inspirada nas decorações luminosas que adornam as casas das noivas dos Emirados antes e depois do casamento. FLORAL RESONANCE (2024), uma instalação audiovisual interativa de Christian Brinkmann (b.1989, Hamburgo, Alemanha), onde as interações dos visitantes com uma planta viva, colocada no centro da instalação, geram uma experiência multissensorial, tanto física quanto digital

Souq Al Mina

Situado no horizonte da cidade de Mina Zayed (Porto de Zayed), KAWS (n. 1974, Jersey City, EUA) com o parceiro de longa data AllRightsReserved apresenta KAWS:HOLIDAY Abu Dhabi, com um COMPANION iluminado, o personagem de assinatura do artista, reclinado nas costas e levantando uma lua iluminada em suas mãos.

Sobre a Manar Abu Dhabi

Organizada pelo Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), a Manar Abu Dhabi é uma exposição de arte de luz pública que visa promover a criatividade e celebrar as paisagens do emirado.

Sobre o Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi

O Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) impulsiona o crescimento sustentável dos setores de cultura e turismo de Abu Dhabi e seus setores criativos, impulsionando o progresso econômico e ajudando a alcançar as ambições globais mais amplas de Abu Dhabi.

Ao trabalhar em parceria com as organizações que definem a posição do emirado como um destino internacional de destaque, o DCT Abu Dhabi se esforça para unir o ecossistema em torno de uma visão compartilhada do potencial do emirado, coordenar esforços e investimentos, oferecer soluções inovadoras e utilizar as melhores ferramentas, políticas e sistemas para apoiar a cultura e o turismo.

A visão do DCT Abu Dhabi é definida pelo povo, herança e paisagem do emirado. Trabalhamos para melhorar o status de Abu Dhabi como um lugar de autenticidade, inovação e experiências inigualáveis, representado por suas tradições vivas de hospitalidade, iniciativas pioneiras e pensamento criativo.

Para obter mais informações sobre o Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi e o destino, acesse: dct.gov.ae e abudhabiculture.ae

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2799124/DCT_Abu_Dhabi.jpg

FONTE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi