2026年的人力資源將由AI創新對工作的影響所定義

新澤西州羅斯蘭德 2025年11月17日 /美通社/ -- ADP發佈的 2026年人力資源趨勢指南 揭示了全球企業如何為AI驅動的工作環境未雨綢繆.為更精準地銜接人才與戰略目標，企業正採用更具技能導向的模式，運用數據與技術實現人才資源優化、合規管理及員工體驗升級報告同時強調，HR-IT協同、負責任的AI治理及透明化實踐，正日益成為塑造未來工作形態的關鍵要素

企業正在系統評估現有技能儲備，並將人才配置與組織目標精準對接隨著AI重塑職場格局，管理者正採取更注重技能的策略，運用數據與技術識別核心能力，並通過戰略性崗位再設計實現人才與業務需求的高度契合

在技能格局變遷之際，企業對AI 效益抱有高度期待：ADP 2025 年4 月市場脈搏研究顯示，84% 的大型企業認同使用AI 有助於流程優化而非替代員工，該比例在中型企業和中小企業中分別為76% 和73%

將AI 重新定位為協作夥伴，能使員工在崗位演進中持續創新、保持投入並實現自我成長。構建這種思維模式需要經過精心設計的培訓、親自動手的實踐，以及能夠示範持續學習精神的領導力。

推動人們建立技術協作的思維模式，對AI 的成功落地至關重要。將AI 技術融入日常工作流程，既能幫助員工提升使用效能，又能促進更深度的工作投入他們能夠減少對具體事務的關注，轉而更專注於滿足人的需求如此一來，AI 便成為人際聯結與工作投入的催化劑，既凸顯了這項技術的真正價值，也幫助人們在工作中獲得歸屬感與不可或缺的認同—Tiffany Davis ，ADP 人才招聘、包容性與多元化官

隨著各國及美國各州開始考量是否及如何規範AI 在僱傭決策中的使用，多樣化的監管路徑正逐漸顯現。歐盟、科羅拉多州及其他司法管轄區的立法均強調，在僱傭場景中使用AI必須設置防護機制，並實施更嚴格的限制、透明化及審計要求。

「 數據開發，能否產出具有實際價值的可靠結果，以及是否真正實現工作流程的優化而非複雜化。保持人工監督、確保員工知情權、定期監測輸出結果及提前應對潛在問題，是構建負責任AI 計劃的核心要素。 」 —Helena Almeida ，ADP 副總裁、常務法律顧問、AI 法律事務官

薪酬透明化規範正持續擴展，尤其在歐盟範圍內更為顯著。到2026年，歐盟及美國多州將同步強化薪酬透明化與公平性規範，推動僱主更清晰地披露薪酬結構、晉陞機制及性別差距數據。

「 隨著薪酬透明化立法在全球推進，企業須立即開展薪酬水平的內外雙重評估，確保現有薪酬區間既公平具競爭力，又嚴格基於客觀的工作相關標準。 」 —Helena Almeida ，ADP 副總裁、常務法律顧問、AI 法律事務官

企業持續面臨跨司法管轄區的合規性挑戰。企業必須應對地方、州與聯邦三級規則拼湊而成的監管體系，這些規定不僅差異顯著且變動頻繁。對於跨國運營的企業而言，這種複雜性將顯著加劇。在遵循多項時而存在衝突的法律規定之間尋求平衡，使得制定統一政策變得極具挑戰。

「 合規與風險管理的重要性，始終遠超單純滿足法律條文的層面。當面臨多項法律的不同要求時，並非每項法規都需建立獨立操作規程。通常可以制定以員工權利和最佳實踐為核心的標準體系，該體系既能適用於多數場景，又可幫助企業保持管理路徑的一致性。 」 —Meg Ferrero ，ADP 副總裁兼助理總法律顧問

自主代理AI 正逐漸成為HCM 的核心能力。各組織正通過多種方式運用自主代理AI優化人力資源運營：包括實現入職流程自動化、在薪酬核算等數據密集型工作流中簡化驗證與錯誤檢測，以及主動從HR數據生成洞察並附明確行動建議，從而推動業務成果。通過融合人類直覺優勢與自主代理AI能力，企業能夠構建增強整體效能的協同環境。

「 自主代理AI 開拓自動化新邊界，能夠協調多步驟任務並適應現實世界的動態變化。人工監督為之賦予目標與防護框架，通過明確目標、審批關鍵行動及評估影響來實現引導。二者結合，可構建具備可擴展性的自動化體系，在環境變化時仍保持可信賴、合規且穩健的運行。 」 —Amin Venjara ，ADP 首席數據官

數據管理正隨著企業部署自主代理AI 而持續演進。自主代理AI正在重塑數據管理格局，要求管理者在保障數據質量、隱私與安全的同時，優先構建無縫流轉的數據體系。當AI與企業數據交互時，健全的治理與防護機制是不可妥協的基石。

儘管對自主代理AI治理框架的認知仍在發展中，但調研顯示生成式AI的治理已具雛形：20%的小型企業、半數中型企業及三分之二的大型企業表示已建立相關流程（《企業人力資源管理模式》，ADP內部分析，2025年）。

隨著AI 重塑職場生態，人力資源與信息技術部門的相互依存度正日益深化。隨著自主代理AI在職場加速普及，人機協作將成為工作交付的關鍵環節，這要求人力資源與信息技術部門緊密配合，確保工作高效且負責任地完成，從而推動業務持續發展。對人力資源管理者而言，成功將越來越依賴於信息技術部門在選擇、實施和管理複雜技術方面的專業能力。與此同時，信息技術部門也需要依靠人力資源部門提供關於這些工具在應用採納及人文影響方面的洞察。

「 信息技術部門在決策中的參與度顯然較以往顯著提升。他們關注的核心要素包括用戶管理、數據安全、系統集成及集成運行機制。這些系統是否具備現代性？是否具有可擴展性？能否實現互聯互通？以及這些連接將如何維護？ 」 —Tonya James ，ADP 全球薪酬管理副總裁

憑借持續的創新與洞察，ADP正助力全球企業推動員工實現更高層次的工作成就。更多趨勢解讀與實踐資源，請訪問 adp.com/HRTrends2026.

