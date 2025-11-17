Los recursos humanos en 2026 se definirán por el impacto de la innovación de la IA en el trabajo

Desde el diseño del trabajo basado en las competencias hasta la IA organizativa, los expertos de ADP proporcionan información sobre las tendencias y los desarrollos que definirán el trabajo en 2026

Tendencias de las personas: Cómo las organizaciones alinean a las personas, habilidades y estrategias en un lugar de trabajo impulsado por la IA.

IA en recursos humanos: Cómo la incorporación responsable de la IA generativa y agéntica mejorará la productividad y la conexión humana.

Modificación de los reglamentos: Cómo las organizaciones abordan la transparencia salarial, el cumplimiento multijurisdiccional y los reglamentos de IA.

Perspectivas de ADP Expert: Perspectivas globales sobre el futuro del trabajo y la evolución de la colaboración entre los recursos humanos y la tecnología de la información.

ROSELAND, N.J., 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La guía de tendencias de recursos humanos 2026 de ADP revela cómo las organizaciones de todo el mundo se están preparando para un lugar de trabajo impulsado por la inteligencia artificial. Para alinear mejor a las personas y los objetivos estratégicos, las empresas están adoptando un enfoque basado más en competencias y utilizando datos y tecnología para optimizar el talento, ajustarse a las normativas y mejorar la experiencia de los empleados. El informe también destaca la creciente importancia de la colaboración entre recursos humanos y la tecnología de la información, la gobernanza responsable de la IA y la transparencia para dar forma al futuro del trabajo.

Las organizaciones evalúan su repertorio de competencias y alinean a las personas con los objetivos organizativos. A medida que la IA transforma el lugar de trabajo, los líderes están adoptando un enfoque más centrado en las competencias, mediante el uso de datos y tecnología para identificar competencias clave y rediseñar estratégicamente las funciones, de manera de alinear el talento con las necesidades del negocio.

A medida que cambia el panorama de las competencias, las empresas tienen grandes expectativas sobre los beneficios que ofrecerá la IA: el 84 % de las grandes organizaciones, el 76 % de las medianas y el 73 % de las pequeñas están de acuerdo en que el uso de la IA puede ayudar a agilizar los procesos, pero no sustituirá a los empleados (ADP Market Pulse Study, abril de 2025).

Reformular la IA como un socio colaborativo permite a los empleados innovar, mantenerse involucrados y crecer a la par de las funciones en evolución. Generar esta mentalidad requiere capacitación intencional, experimentación práctica y un liderazgo que dé un ejemplo de aprendizaje continuo.

"Ayudar a las personas a adoptar una mentalidad de colaboración tecnológica es importante para la integración exitosa de la IA. La incorporación de la tecnología de IA en los flujos de trabajo diarios ayuda a los empleados a utilizarla con eficacia y a participar más plenamente en su trabajo. Pueden centrarse menos en tareas individuales y más en resolver las necesidades de las personas. De esta manera, la IA se convierte en un facilitador de conexión y compromiso humano, lo que destaca el verdadero beneficio de esta tecnología y ayuda a las personas a sentirse valoradas e integrales en el trabajo". Tiffany Davis, directora de adquisición de talento, inclusión y diversidad, ADP

A medida que los países y los estados de los EE. UU., estudian la posibilidad y el modo de regular la IA en las decisiones relativas al empleo, han surgido enfoques diferentes. La legislación en la UE, Colorado y otras jurisdicciones hacen hincapié en la importancia de los límites de protección cuando se utiliza IA en el contexto del empleo y exigen restricciones más estrictas, transparencia y auditorías.

"Al evaluar cualquier herramienta de IA, considere si se ha desarrollado utilizando datos seguros y de alta calidad, si produce resultados fiables y significativos, y si ayuda a agilizar, los procesos de trabajo, en lugar de complicarlos. Mantener la supervisión humana, proporcionar transparencia a los empleados, controlar regularmente los resultados y abordar los problemas potenciales en una etapa temprana son aspectos clave de un programa responsable de IA". Helena Almeida, vicepresidente, consejera general, asesora jurídica de AI, ADP

Los requisitos de transparencia salarial se están ampliando, especialmente en la UE. Para el año 2026, tanto la UE como muchos estados de EE. UU. aumentarán los requisitos de transparencia salarial y equidad, lo que lleva a los empleadores a proporcionar información más clara sobre salarios, ascensos y diferencias de género.

"Con las mejoras en las leyes de transparencia salarial en todo el mundo, los empleadores ahora deben evaluar sus niveles de remuneración, tanto interna como externamente, y garantizar que las escalas salariales actuales sean justas, competitivas y estén basadas en criterios objetivos relacionados con el trabajo". Helena Almeida, vicepresidente, consejera general, asesora jurídica de AI, ADP

Los empleadores siguen enfrentando desafíos de cumplimiento multijurisdiccionales. Los empresarios deben descifrar un collage de normas locales, estatales y federales, que pueden variar ampliamente y cambiar con frecuencia. La complejidad aumenta para los empresarios que pueden estar operando en varios países. Equilibrar el cumplimiento con múltiples leyes, a veces contradictorias, hace que crear políticas coherentes sea un desafío.

"El cumplimiento y la gestión del riesgo son siempre consideraciones más importantes que simplemente lo que exige la ley. Tener varias leyes con diferentes requisitos correspondientes no siempre significa crear una práctica separada para cada ley. A menudo es posible desarrollar una norma, centrada en los derechos de los empleados y las mejores prácticas, que puede funcionar en la mayoría de las circunstancias y permite tener un enfoque coherente". Meg Ferrero, vicepresidente y asesora general adjunta, ADP

La IA agéntica está emergiendo como una capacidad fundamental de HCM. Las organizaciones están aprovechando la IA agéntica para agilizar las operaciones de recursos humanos de varias maneras, como automatizar los procesos de incorporación, simplificar las validaciones y la detección de errores en flujos de trabajo con gran cantidad de datos (como la nómina) y generar información proactiva a partir de datos de RR. HH. con recomendaciones claras sobre las acciones y los próximos pasos para impulsar los resultados. Al combinar los puntos fuertes de la intuición humana y el poder de la IA, las organizaciones pueden fomentar un entorno colaborativo que mejore la eficiencia general.

"La IA agéntica abre nuevas fronteras de la automatización, mediante la coordinación de los trabajos con varios pasos y la adaptación a la variabilidad del mundo real. La supervisión humana proporciona un propósito y una barrera de protección, aclara los objetivos, aprueba las acciones críticas y revisa los impactos. Juntos, ofrecen una automatización escalable que es confiable, compatible y resistente cuando las condiciones cambian". Amin Venjara, director de datos, ADP

A medida que las empresas despliegan IA artificial, la gestión de datos está evolucionando. La IA agéntica está reestructurando la gestión de datos, lo que exige que los líderes prioricen un flujo de datos sin interrupciones al mismo tiempo que se encargan de la calidad, la privacidad y la seguridad. Una gobernanza y protecciones sólidas no son negociables, ya que la IA interactúa con los datos de la empresa.

Si bien el panorama de la gobernanza para la IA agéntica sigue siendo incipiente, los líderes informan de que la gobernanza para la IA generativa ya existe actualmente: un 20 % de pequeñas empresas, la mitad de las empresas medianas y dos tercios de las grandes empresas afirman que tienen un proceso en marcha ("How companies do HR", análisis interno de ADP, 2025).

Los recursos humanos y la tecnología de la información se están volviendo más interdependientes a medida que la IA reestructura el lugar de trabajo. A medida que la IA agéntica se integra cada vez más en toda la fuerza laboral, las interacciones humanas y de agentes serán clave para la entrega del trabajo, lo que requiere que RR. HH. y TI colaboren estrechamente para garantizar que el trabajo se realice de manera eficaz y responsable para que el negocio avance. Para los líderes de RR. HH., el éxito dependerá cada vez más de la experiencia de TI en la selección, implementación y gestión de tecnologías complejas. Al mismo tiempo, los departamentos de TI dependerán de que RR. HH. les proporcione información sobre la manera en que estas herramientas afectan a las personas en términos de implementación e impacto humano.

"Las TI constituyen sin duda una parte mayor de la toma de decisiones que en el pasado. Lo que les importa son cosas como la gestión de usuarios, seguridad de datos, integraciones y cómo funcionan las integraciones. ¿Son modernas? ¿Son escalables? ¿Pueden comunicarse entre sí y cómo se llevará a cabo el mantenimiento de estas conexiones?" Tonya James, vicepresidente de gestión de productos, nómina global, ADP

Con innovación y perspectivas continuas, ADP apoya a organizaciones de todo el mundo para ayudar a las personas a lograr un mayor éxito en el trabajo. Para obtener más información y recursos, visite adp.com/HRTrends2026.

