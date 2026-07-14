올해 9월, SIAL 광저우가 공개하는 중국 식음료 산업을 이끄는 7가지 트렌드

광저우, 중국 2026년 7월 14일 /PRNewswire/ -- 매년 9월이면 아시아의 식품 바이어들은 이 지역 최대 소비 시즌인 크리스마스, 연말 선물, 라마단, 중국 춘절을 준비하기 시작한다. 그들이 중국을 찾는 이유는 하나다. 식품 트렌드가 종종 이곳에서 먼저 시작되기 때문이다.

IMF에 따르면 아시아는 전 세계 경제 성장의 거의 60%를 기여할 것으로 예상되며, 세계에서 가장 빠르게 성장하는 소비자 시장이 되고 있다.

아세안 및 북아시아 전역의 바이어들에게는 이제 소싱보다 발굴이 더 중요하게 되었다. 다음 베스트셀러를 먼저 찾아내는 것이 진짜 과제인 것이다. SIAL 광저우(SIAL Guangzhou)는 이 지역의 다음 베스트셀러 제품을 찾는 바이어들을 위한 핵심 소싱 플랫폼이 되고 있다.

올해 초 중국의 SIAL과 WGSN(World's Global Style Network, 월드 글로벌 스타일 네트워크)이 공동으로 2026년 중국 식음료 산업을 형성할 7가지 신흥 트렌드를 파악했다.

이러한 트렌드는 2026 SIAL 광저우에서 15개 부문에 걸쳐 1500개 이상의 참가 업체가 선보이는 수천 개의 혁신적인 제품을 통해 반영될 예정이며, 방문객들에게 식음료 시장의 미래 방향을 더 가까이서 살펴볼 수 있는 기회를 제공한다.

2026 SIAL 광저우에서 7가지 신흥 트렌드 파악하기

1. 소화 건강 유제품

A2 유제품, 낙타유, 영양 솔루션 등 기능성 유제품이 장 건강과 개인화된 웰니스에 대한 증가하는 수요를 충족시키고 있다.

2. 클린 라벨 단백질 스낵

고단백 스낵과 프리미엄 육류 기반 제품이 더 깨끗한 성분과 더 나은 식감으로 편리한 영양을 재정의하고 있다.

3. 차 맛의 혁신

차의 풍미가 음료를 넘어 스낵, 유제품, 커피, 제과류로 확장되어 새로운 제품 기회를 창출하고 있다.

4. 아시안 저도수 주류 혁신

티 칵테일, 스파클링 라이스 와인, RTD 음료가 젊은 소비자들에게 새롭고 기분 좋게 취하는 경험을 제공하고 있다.

5. 로우 GI 및 기능성 베이커리

저당, 천연 방출형 에너지 공급, 기능성 베이커리 제품이 일상 식품을 더 건강하게 즐길 수 있는 방법을 제공하고 있다.

6. 무드 및 감각적 스낵

극도의 신맛, 쿨링 효과 및 다감각적 경험이 스낵을 감정적 경험으로 전환하고 있다.

7. 음식이 곧 약이라는 웰니스

한방 영양, 식물성 음료, 제로 슈거 솔루션이 전통적인 재료와 현대적인 웰니스 개념을 결합하고 있다.

이러한 트렌드가 아시아 전역에서 제품 개발과 소비자 행동에 계속 영향을 미침에 따라, 2026 SIAL 광저우는 이러한 시장 변화에 대응하는 혁신적인 제품과 공급업체들을 한자리에 모을 예정이다.

다음 식품 트렌드를 향한 경쟁은 광저우에서 시작된다.

현재 등록 진행 중

https://dwz.cn/I3xC9VAY

미디어 협력: [email protected]

톱 바이어 프로그램: [email protected]

SIAL 광저우 2026 | 9월 3일~5일 | 중국 광저우

SOURCE SIAL Guangzhou