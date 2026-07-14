SIAL Guangzhou sẽ công bố 7 xu hướng định hình ngành F&B Trung Quốc vào tháng 9 này

QUẢNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 14 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mỗi dịp tháng 9, các nhà thu mua ngành thực phẩm trên khắp Châu Á bắt đầu chuẩn bị cho mùa tiêu dùng lớn nhất trong năm — bao gồm Giáng sinh, mùa quà tặng cuối năm, Ramadan và Tết Nguyên đán. Họ tìm đến Trung Quốc bởi một lý do: những xu hướng thực phẩm mới thường xuất hiện tại đây trước tiên.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Châu Á được dự báo sẽ đóng góp gần 60% tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trở thành thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Đối với các nhà thu mua tại khu vực ASEAN và Bắc Á, việc khám phá những sản phẩm tiềm năng hiện còn quan trọng hơn cả tìm nguồn cung: thách thức thực sự là tìm ra sản phẩm bán chạy tiếp theo trước đối thủ. SIAL Guangzhou đang dần trở thành nền tảng tìm nguồn cung quan trọng dành cho các nhà thu mua muốn tìm kiếm những sản phẩm bán chạy tiếp theo của khu vực.

Đầu năm nay, SIAL tại Trung Quốc và WGSN (World's Global Style Network) đã cùng xác định bảy xu hướng mới nổi định hình ngành thực phẩm và đồ uống của Trung Quốc trong năm 2026.

Tại SIAL Guangzhou 2026, những xu hướng này sẽ được phản ánh thông qua hàng nghìn sản phẩm đổi mới do hơn 1.500 đơn vị triển lãm thuộc 15 lĩnh vực trưng bày, mang đến cho khách tham quan cái nhìn rõ nét hơn về định hướng tương lai của thị trường thực phẩm và đồ uống.

Nắm bắt bảy xu hướng mới nổi tại SIAL Guangzhou 2026

1. Sản phẩm sữa hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Các sản phẩm sữa chức năng, bao gồm sữa A2, sữa lạc đà và các giải pháp dinh dưỡng, đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sức khỏe đường ruột và chăm sóc sức khỏe cá nhân hoá.

2. Đồ ăn nhẹ giàu protein "nhãn sạch"

Các loại đồ ăn nhẹ giàu protein và sản phẩm từ thịt cao cấp đang định hình lại xu hướng dinh dưỡng tiện lợi nhờ thành phần sạch hơn và kết cấu hấp dẫn hơn.

3. Đổi mới với hương vị trà

Hương vị trà đang mở rộng ra ngoài phạm vi đồ uống sang các sản phẩm đồ ăn nhẹ, sữa, cà phê và bánh kẹo, mở ra các cơ hội phát triển sản phẩm mới.

4. Làn sóng đồ uống Châu Á có nồng độ cồn thấp

Cocktail trà, rượu gạo sủi bọt và các loại đồ uống pha sẵn (RTD) đang mang đến những trải nghiệm mới mẻ và lâng lâng cho người tiêu dùng trẻ.

5. Các sản phẩm bánh chức năng và có chỉ số đường huyết (GI) thấp

Các sản phẩm bánh chức năng và ít đường, năng lượng giải phóng chậm đang mang đến những cách lành mạnh hơn để thưởng thức những thực phẩm quen thuộc hằng ngày.

6. Đồ ăn nhẹ đánh thức cảm xúc và trải nghiệm giác quan

Hương vị chua mạnh, cảm giác mát lạnh và những trải nghiệm đa giác quan đang biến các món ăn nhẹ thành những trải nghiệm giàu cảm xúc.

7. Chăm sóc sức khỏe theo triết lý "Thực phẩm là thuốc"

Các sản phẩm dinh dưỡng từ thảo dược, đồ uống có nguồn gốc thực vật và các giải pháp không đường kết hợp các nguyên liệu truyền thống với những ý tưởng chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Khi những xu hướng này tiếp tục tác động đến quá trình phát triển sản phẩm và hành vi tiêu dùng trên khắp Châu Á, SIAL Guangzhou 2026 sẽ quy tụ các sản phẩm đổi mới và các nhà cung cấp đang đáp ứng những thay đổi này của thị trường.

Cuộc đua đón đầu xu hướng thực phẩm tiếp theo bắt đầu từ Quảng Châu.

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SIAL Guangzhou 2026 | 3 –5 tháng 9 | Quảng Châu, Trung Quốc

SOURCE SIAL Guangzhou