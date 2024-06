Marketing

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS SEDIARÃO JOGOS DO FUTURO 2025

Phygital International

03 jun, 2024, 05:00 GMT

Phygital International anuncia a seleção dos Emirados Árabes Unidos (EAU) como sede dos Jogos do Futuro 2025

ISTAMBUL, 3 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Após um processo de licitação extremamente competitivo, com manifestações de interesse de nove possíveis licitantes, os Emirados Árabes Unidos foram declarados como o anfitrião e destino oficial dos Jogos do Futuro 2025 durante a Cúpula Phygital Mundial inaugural em Istambul, Turquia.

United Arab Emirates confirmed as host of the Games of the Future 2025. Pictured: Miray Özdoğan; Nis Hatt, CEO of Phygital International and World Phygital Community; Rene Fasal, Head of the World Phygital Community; and Consul General H.E Saeed Abdulwahid Khamis R Saqer AlMheiri of the United Arab Emirates, at the World Phygital Summit 2024, Istanbul, Turkey. United Arab Emirates confirmed as host of the Games of the Future 2025. Pictured: Miray Özdoğan; Nis Hatt, CEO of Phygital International and World Phygital Community; Rene Fasal, Head of the World Phygital Community; and Consul General H.E Saeed Abdulwahid Khamis R Saqer AlMheiri of the United Arab Emirates, at the World Phygital Summit 2024, Istanbul, Turkey. United Arab Emirates confirmed as host of the Games of the Future 2025. Pictured: Nis Hatt, CEO of Phygital International and World Phygital Community; Rene Fasal, Head of the World Phygital Community; and Consul General H.E Saeed Abdulwahid Khamis R Saqer AlMheiri of the United Arab Emirates, at the World Phygital Summit 2024, Istanbul, Turkey. United Arab Emirates confirmed as host of the Games of the Future 2025. Pictured: Nis Hatt, CEO of Phygital International and World Phygital Community; and Consul General H.E Saeed Abdulwahid Khamis R Saqer AlMheiri of the United Arab Emirates, at the World Phygital Summit 2024, Istanbul, Turkey.

Os Emirados Árabes Unidos provaram ser um destino natural durante o processo de licitação para sediar os Jogos do Futuro 2025, mostrando claramente sua credibilidade como um centro global com infraestrutura de primeira linha e vasta experiência na organização e entrega de eventos internacionais líderes mundiais. Essa vasta experiência, combinada com um forte compromisso em todas as etapas do processo de licitação dos mais altos níveis da liderança do país, levou a uma decisão unânime dos coordenadores de licitação especializados da Phygital International de conceder a honra de sediar os Jogos do Futuro2025 aos Emirados Árabes Unidos.

Os Jogos do Futuro 2025 são o evento mais importante do esporte físico. É um torneio internacional que reúne a próxima geração de heróis esportivos dinâmicos de todo o mundo: milhares de atletas bem equilibrados que demonstram habilidades superiores em competições físicas e digitais. Espera-se que mais de 300 equipes internacionais participem do evento multiesportivo, que contará com uma série de desafios em uma ampla gama de disciplinas, incluindo futebol, hóquei, skate, MMA e muito mais.

Nis Hatt, CEO da Phygital International, comentou: "Temos o prazer de anunciar os Emirados Árabes Unidos como anfitriões dos Jogos do Futuro 2025. A popularidade global dos esportes phygital cresce a cada dia, e esperamos um torneio com lotação esgotada novamente no próximo ano. Estamos entusiasmados em passar a chama phygital para os Emirados Árabes Unidos, cujo lance vencedor de primeira linha e claro compromisso de longo prazo com o desenvolvimento de uma população saudável e ativa, não tenho dúvidas de que o evento será um grande sucesso. Tragam os Jogos do Futuro 2025!"

Sua Excelência Ghanim Al Hajeri, Diretor Geral, Autoridade Geral do Esporte, Emirados Árabes Unidos: "Trazer os Jogos do Futuro 2025 para os Emirados Árabes Unidos representa um momento emocionante na redefinição do esporte internacional para o mundo moderno. Estamos orgulhosos de sediar este torneio inovador e único que combina tecnologia de ponta, videogames populares e esportes tradicionais. Estamos confiantes de que sediar os Jogos de 2025 não apenas nos consolidará como líderes no mundo esportivo, mas também incentivará nossa comunidade digital nacional a um estilo de vida ativo e nos ajudará a atingir nossa meta esportiva nacional de 75% de população ativa até 2031."

Os Jogos do Futuro não colocam restrições aos seus participantes e acolhem todos, independentemente da sua idade, sexo e nacionalidade. A Phygital International espera que os Jogos do Futuro 2025 nos Emirados Árabes Unidos recebam milhares de atletas e esportistas de classe mundial de até 100 países, como parte de equipes nacionais e multinacionais. É tão popular que o processo de licitação da nação anfitriã para os Jogos do Futuro 2026 e 2027 já está em andamento em países de todo o mundo.

Notas para os editores

A Phygital International é a promotora de esportes phygital globalmente e está focada em inovar e redefinir os esportes. É o guardião dos Jogos do Futuro, o operador do torneio e supervisiona o processo de licitação para cada cidade anfitriã.

A Comunidade Phygital Mundial fornece uma plataforma para as equipes entrarem nos Jogos do Futuro, regulando e promovendo esportes phygital em todo o mundo através de uma rede de membros.

Os Jogos do Futuro são um evento internacional anual que funde os mundos físico e digital e é o auge do esporte figital.

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/2427816/Games_of_the_Future_Video.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2427769/Games_of_the_Future_2025.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2427767/Games_of_the_Future_2025_Announcement_UAE.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2427768/UAE_Announced_as_Games_of_the_Future_2025_host.jpg

FONTE Phygital International